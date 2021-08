Si así se ganó el primero...

Por José Gregorio Contreras

Con mucho estupor he leído un artículo que ha circulado por las redes, denominado ¿Quién ganó el primer round de la negociación en México? Analizaré con respeto su contenido y sus fines sin incurrir en una argumentación ad hominem, pues, en primer lugar, su autoría se atribuye a una dama, en segundo término, no es concebible un liberal ajeno a la caballerosidad y porque, en toda circunstancia, debe ser norma de actuación inviolable no hacer a los demás lo que no queremos que los demás nos hagan.

La idea de escribir esta columna en Caraota Digital, responde a la necesidad y propósito de generar una discusión pública que dé respuestas lúcidas a la grave situación política que vive Venezuela; aspiraba y sigo haciéndolo que el debate de personas con la idoneidad intelectual (y también académica, aunque esta no constituya una condición indispensable y menos excluyente), la honestidad y la experiencia política coadyuvará en la consolidación de una oposición con definiciones, objetivos y estrategias claras para enfrentar al régimen.

Y me permito precisar al respecto que he sido insistente, pecando de terco y fastidioso en considerar como elemento clave para ello la definición que se haga del régimen. Todo está condicionado a esta premisa, pues el logro de los objetivos y de las estrategias que se elaboren dependerá de la condición humana y política de ese factor real de poder, que está aferrado a una posición de dominio total aunque sin condiciones objetivas de viabilidad de su régimen en el largo plazo.

La idea de dialogar nunca ha sido mala por sí misma en política. Hacerlo con factores que no son políticos cambia su carácter de instrumento para la búsqueda de soluciones y puede convertirlo en un instrumento para fines distintos. Se puede vivir y actuar en política como si esto jamás se hubiere dicho. La tozudez es individual. Los resultados de esta son para todo un país.

Pueden seguir jugando a ser ciegos todos los que decidan hacer caso omiso a esta persistente advertencia, que hemos realizado movidos y también obligados por un realismo político asequible a todos (no es artículo críptico o cifrado para iniciados, maestros u o ungidos), el cual, por necesario y conveniente, debe valer igual o más que el derecho, las aspiraciones, los deseos, desesperación u obsesiones que puedan tenerse de que esto cambie; porque tengamos derechos y sobradas motivaciones para sentarnos a conversar con “los obligados”, la realidad no dejará por ello de seguir siendo cruda y dolorosa, nos ha bajado de nubes y pedestales, nada indica que deje de hacerlo, y que nos recuerde, una vez más, de la peor manera, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y que los obligados ganaban solo con sentarse a conversar “como demócratas” con premeditado cálculo de la gran patada que le meterán a la mesa, bajo la modalidad que en esta oportunidad decidan escoger.

No repara la escribidora que los argumentos boxísticos que emplea para darle el primer round a la oposición, conforman el boomerang con el que Maduro ha planificado ganarle la pelea a la oposición, haciéndose el perdedor al inicio para golpear muy duro al final. Declara ganadora a la oposición porque Maduro se sentó a la mesa sin el cumplimiento de condiciones previas.

Solo un ciego sería incapaz de ver, en esto que se muestra como el pretendido trofeo del primer round, la preconstitución de las pruebas del sacrificio, con el cual hará gala Maduro victimizándose al final del diálogo, sea cual fuere el resultado del mismo, para decir que fue a este diálogo a pesar de todo, sacrificándolo todo y que ese magnánimo gesto político y de desprendimiento en obsequio de la paz de la República no fue debidamente apreciado por su contraparte. Esta metáfora boxística lleva a pensar por otro lado que, tal como ha sido redactado el memorando de entendimiento, de ganar la oposición todos los rounds que faltan volverá de México con las manos vacías.

Ahora bien, lo que si deja claro este artículo sobre el diálogo, redactado como escrutinio boxístico de juez asiático, es que no se ha entendido la verdadera naturaleza del régimen. Ni por asomo surge de esa selva de argumentos la idea simple de que a Maduro le bastaba con sentarse para lograr su objetivo. Esto explica un artículo como ese que subestima sus intenciones y capacidades de maniobras futuras y lo juzga derrotado en el primer round.

Y agrega la articulista como otro punto a favor de la oposición, la rueda de prensa que Nicolás Maduro dio el lunes 16 de agosto. De verdad no me queda claro que ello haya sido un golpe a favor de la oposición. Lo cierto es que montó un evento con pretensiones deslegitimadoras del diálogo, el cual contrasta con la calma de México y pudiera estar anticipando escenarios de triquiñuelas y maniobras que luego serán endosados a la oposición. Y con ello cuesta entender en qué lugar está el verdadero gobierno: allá, negociando elecciones libres y con observación internacional (como si estas fueran la gran solución) o aquí, reconsiderando la conveniencia de dejar los protectorados.

Malo para no decir burdo, pero con fuerte tufo a estratagema schopenhaueriana, es el sofístico ejemplo con el que inútilmente se pretende convencer a lectores ilustrados y nada desprevenidos acerca de que el diálogo no legitima a Maduro. Aclaro: El Estado, sobre todo el Estado social, es por definición un estado que debe realizar prestaciones positivas que se traducen en servicios públicos de calidad para los ciudadanos. Acceder a estos servicios no implica un reconocimiento político para el Jefe de Estado, es simplemente el ejercicio de un derecho social. No me venga con ese cuento falaz de la vacuna “contra la COVID-19”.

Sentarse a negociar derechos políticos constitucionales (esto es, derechos que la Constitución reconoce y garantiza) con subordinados de alguien a quien has llamado previamente usurpador es otra cosa. Esto último es reconocerle legitimidad política y un inexistente poder de mediación a quien no lo tiene. A menos que estemos leyendo sobre estos temas en libros diferentes.

En todo caso, me seguirá resultando inaceptable que se confunda a estos niveles el acto de vacunarse “contra la COVID-19” o el acceso a cualquier otro servicio público con una negociación política con Maduro, sobre todo si en el orden jurídico es moneda corriente señalar que la ilicitud no produce licitud, pues no puede el árbol envenenado dar frutos que no lo estén.

Por otro lado, la lectura lógica y analítica de este artículo no encuentra en sus propósitos un aporte de luces sobre el contenido del diálogo ni una explicación que, con argumentos sólidos, nos indique el porqué considera que en el mismo ha tenido un éxito inicial la oposición. Sus argumentaciones no conforman la tesis convincente con la que debía responder la interrogante que se formula en su ambicioso título. Porque su fin es otro: con ellos se mueve la idea subrepticia de atacar a una líder que una vez más vuelve a tener razón, en esto de diálogos y elecciones.

En este sentido, tampoco logró cumplir este artículo con su real, velado, injusto e injurioso propósito de mal poner a María Corina Machado; lejos estamos de considerar infalible a ésta o cualquier otra persona, pero a María Corina Machado, mujer valiente como seguramente también lo será quien en esta oportunidad le ataca, mujer que ha sido un ejemplo de coherencia política, expresada en claras, enérgicas y reiteradas posiciones con respecto a diálogos y las elecciones, al igual que a este escribidor, en este aspecto, solo podrá mal ponernos un comportamiento cívico, democrático y constitucional de la oposición y del régimen, y producto de ello un acuerdo en el que convengan que se han quedado cortos, muy cortos, en la elaboración del memorando de entendimiento; en el que convengan además que lo pautado en ese adefesio político no resuelve el fondo de nuestros problemas y menos que este se trate de la vía expedita y segura para el retorno de la libertad a esta patria; cuando elaboren e implementen un verdadero acuerdo con toda seguridad dejarán muy mal colocados en la historia de nuestro país a quienes no le demos crédito a ese diálogo.

Y la verdad es que puedo asegurar que, tanto María Corina Machado, como quien estas notas escribe, apostamos duro a que ello suceda para el éxito que todos los “venezolanos de bien” deseamos para este país; eso es preferible a cualquier éxito político, que en estas circunstancias de patria enjaulada siempre será parcial, o, realmente, nunca lo será. Clara la definición de un régimen aferrado a su dominio total, claro debe quedar también que esa es la razón lógica y política por la que no damos créditos a diálogos y elecciones.

Pero lo triste y lo trágico para todos es que nada de esto pasará en México y todos los que creen en diálogos y elecciones “con garantías y observación internacional” quedarán esperando que ello ocurra en otra oportunidad, en la que, a semejanza de esta, no se sentará nadie con el talante ni el talento de Roosevelt y Churchill, pues estos, líderes verdaderos y conscientes del contexto histórico y político en el que actuaban, así como del papel que debían cumplir en este, si tenían claras sus definiciones y claros sus objetivos, antes de sentarse con Stalin para salvar al mundo de la amenaza fascista.

Caraota Digital no se hace responsable por las opiniones, calificaciones y conceptos emitidos en las columnas de opinión publicadas en este medio.