¿Son las elecciones la solución?

Andrés Velásquez

Dirigente político

Cada día el tema electoral crece en intensidad en el debate público, el nombramiento de

un nuevo CNE y las condiciones para participar en elecciones son temas de conversación

diaria en la población. Y el tema cobra mayor fuerza debido a que por un lado, la

comunidad internacional solidaria con nuestro pueblo, cuando habla de resolver la crisis

en Venezuela, plantea de manera directa la vía electoral, y por otra parte ,a lo interno, la

dictadura cuenta con aliados (mesita de noche) que si bien no representan a nadie,

cumplen el mandado de confundir y generar dudas promoviendo la participación en

elecciones como sea.

Ahora bien ¿de qué condiciones electorales y de qué elecciones

estamos hablando? Primero, debemos dejar claro que con sólo cambiar algunos rostros

del CNE, no basta, también hay condiciones a las que debemos estar apegados

rigurosamente todos los factores democráticos, desechando la falsa conseja de

«condiciones mínimas». No existen tales «condiciones mínimas» en procesos electorales

libres, en democracia, por tanto , en Venezuela que hay una dictadura, las garantias ó

condiciones que deben ser innegociables, son, por ejemplo, que la FAN deje de ser

custodio del proceso, ya que no es un actor imparcial, ni creíble para los venezolanos, el

REP tiene que estar actualizado y auditado, el derecho al voto de los venezolanos en el

exterior debe estar garantizado, el único requisito para votar, debe ser la cédula de

identidad laminada, así esté vencida, el horario de votación debe ser establecido y

acatado conforme a la ley, debe prohibirse el uso de recursos públicos en las campañas

electorales, debe acabarse con la compra de votos, siendo estas, sólo algunas de las

exigencias para garantizar el derecho de los venezolanos a votar, pero también grantizar

que su voto elija.

Esto significa, que no habrá elecciones libres en Venezuela con Maduro

usurpando el poder, y el debate no puede girar sólo en torno a condiciones electorales,

sino, a precisar también, de cuáles elecciones estamos habland.

En Venezuela están pendientes las elecciones presidenciales. Maduro, es un usurpador, producto de un simulacro electoral, realizado el 20 de mayo del 2018, que ni el pueblo venezolano ni la

comunidad internacional reconocieron, ni reconocen por estar marcado por la ilegalidad.

Comparto entonces la tesis de que las elecciones pueden ser una de las vías para la

solución, pero, son las ELECCIONES PRESIDENCIALES, las que están vencidas y pendientes,

y además, son las únicas que pueden desalojar a la dictadura y encaminar el país hacia la

democracia.No puede haber confusión, no puede haber dilema para los sectores

democráticos que queremos ponerle fín a esta tiranía.

El debate es uno: ¿Cuál es la elección que nos pone en el camino de resolver la crisis social, institucional y política? ¿Cuál es la elección que nos permite restablecer la Constitución y retomar la democracia? SOLO LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES.