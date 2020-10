Surfeando la ola del coronavirus

Esta semana el gobierno decidió ampliar la cantidad de sectores que puede reactivarse durante la semana flexible. Jugueterías, playas, clubes sociales, clubes deportivos, gimnasios, licorería, establecimientos de entretenimientos, el sector turismo entre otros. Todo esto, sin duda con miras a las festividades decembrinas y otras actividades que se llevaran a cabo durante el duodécimo mes del año.

La decisión del gobierno responde a una serie de variables, pero la principal es: que la economía debe reactivarse. Se entiende la necesidad de mantener a la población en cuarentena para protegerla, pero lo cierto es que también debemos comprender a las fuerzas del mercado. Hay mucha gente, especialmente la que labora en el sector que se le ha dado permiso, que tiene más de ocho meses en stop. Con su actividad detenida, muchos locales de este tipo se sentían al borde de la quiebra.

También se comprende esta decisión, porque en términos emocionales, un sector de la población no la está pasando bien. Y otro, que pertenece a los ramos agregados, estaba llevando a cabo la actividad a su riesgo.

Es más, dando una mira retrospectiva a esta semana que se va, mucha gente malinterpretó el permiso. Muchos fueron los que se lanzaron a la calle, pensando que el levantamiento de la cuarentena está cerca. Yo he escuchado algunos rumores, y debo decirle, queridos lectores que tal evento no está cerca. Nosotros —no me refiero solo a Venezuela— aun no alcanzamos el pico más alto de la ola. Mientras Europa y Asia le hacen frente ya al inicio de la segunda ola, nosotros aun no alcanzamos la cresta de esta ola. Y, siendo sincero, si tomamos en cuenta la actitud que muchos están asumiendo las semanas flexibles, creo que cuando alcancemos esa cresta, la situación será color de hormiga. Solo espero, fracasar como agorero.

Bien, sabemos que la ampliación era inevitable, aunque habría sido preferible esperar un poco. Pero ocurrió. Es por ello, que aprovecho esta plataforma, para exhortar a quienes me lean a ser más responsables.

Se ampliaron los espacios, pero con ello no desaparece el riesgo. El coronavirus sigue vivito y coleando, además de igual de mortífero, altanero y mutante. Así las cosas, bajar la guardia solo le dará a este asesino serial, una oportunidad de oro para hacer un desguace con el pueblo venezolano.

Por lo tanto, si usted. Sí, usted, que me lee, es dueño de algún gimnasio, club o licorería, y está feliz con la decisión del gobierno. Le diré que, en parte estoy alegre por usted, porque ha comenzado a producir de nuevo. Todos sabemos cómo a una persona le sube la autoestima el saberse útil. Pero, le ruego encarecidamente que sea cuidadoso.

¿Qué pueden hacer? Pues en sus espacios deben implementar —y en caso de que las tengas, debe reforzarlas—las medidas de bioseguridad. Tapabocas, guantes, gel antibacterial, pantallas en los rostros o lentes. Esos deben ser los implementos de sus trabajadores para interactuar con el pueblo. Y en, en caso de que lo suyo sea un gimnasio, pues debe extremar las medidas en lo que respecta al uso de las maquinas.

Por su parte, si hablamos de espacios públicos, como puede ser un polideportivo, pues la comunidad debería organizarse para mejorar las condiciones o asistir a quienes trabajan allí. La mejor forma de hacer que un espacio sea seguro, es haciéndolo uno mismo.

Hasta aquí todo va bien, pero también deseo hacer un llamado a quienes disfrutarán de las actividades recreativas de las playas, clubes y pare usted de contar. Si, si ustedes van a estos espacios, que seguro estarán concurridos deben extremar las medidas de bioseguridad. Estar atentos a cuál es el aforo de estos espacios, a si lo locales cuentan con las medidas no está de más. Si usted puede cumplirlas o hacerlas cumplir tampoco queda mal. A esta altura del año, ya todos debemos haber internalizado cuales son las medidas. Aunque, a veces, con mucha tristeza, observo como la gente usa mal el tapaboca. Pero ¿Qué se puede hacer?

Sin dar mucha vuelta debemos recordar usar el tapaboca en todo momento, usar guantes y nuestro gel antibacterial con mayor concentración de alcohol. Estar atento a nuestro entorno, por si hay personas que presenten síntomas. También evitar las aglomeraciones. Si somos precavidos, no solo nos cuidamos a nosotros, sino también cuidamos al prójimo.

Hago hincapié en este aspecto, porque si miramos las noticia de hace meses, en algunos países de la Unión Europea, se llevaron a cabo las flexibilizaciones amplia —algunas de este estilo, otras más radicales— y los gobiernos tuvieron que echar para atrás esas decisiones. Alemania es un ejemplo, que echó para atrás el inicio del año escolar presencial porque aumentaron los casos. Eso en gran medida se debe a que —tal vez— muchos entendieron que este tipo de flexibilización era el fin de la cuarentena. Y la verdad, es que no es así.

No, no y no señores. Flexibilización no es levantamiento. Esta flexibilización es un intento para oxigenar un poco nuestra economía, que ya huele a descompuesto y un intento para levantar nuestra moral.

Entonces, recuerde, si va a salir a la calle. Si va aprovechar estos espacios, no olvide cuidarse. Extreme las medidas de bioseguridad. El resto se lo agradecerá y, tal vez, esta movida traiga consigo algo. bueno.