José Francisco Sambrano

Dirigente político

El ideal de seguir luchando contra todo pronóstico se agiganta a paso de vencedores. La historia sigue escribiéndose y cada venezolano tiene la pluma bien afinada en una página peculiar. No ha sido fácil, no será fácil, pero debemos resistir ya que por Venezuela, hasta el último suspiro.

Tengo un anhelo, y es que el sueño del petróleo sembrar de Uslar sea una realidad, que nuestras universidades gradúen profesionales más que soldados para una guerra campal, que trabajar en Pdvsa o Sidor vuelva a ser un orgullo más que seguir los pasos de un «PRAN», tengo un anhelo y es que el arte de Cruz-Diez en Maiquetía sea dibujado con abrazos de bienvenida y no lleno de lágrimas de despedidas, que la mesa nuevamente esté completa y jamás volver a compartir por una red social. Es un anhelo, un sueño y por verlo realizado mi fe inquebrantable mantengo, se que «una golondrina no hace verano», pero juntos si podemos.

Aunque la ardua tarea no ha sido sencilla, su aprendizaje ha sido sublime. Hemos aprendido a nadar como peces en los arrecifes, a volar como aves aún con una tempestad a flor de piel, hemos tocado la luna y las estrellas, y hasta le hemos puesto nombre a lo que nuestros ojos no alcanzan a ver. Pero lo más difícil, aun no lo hemos aprendido en su totalidad; darnos un abrazo de hermandad fraternal sin distinción de raza, tendencia política, credo o estatus social.

Ese anhelo impulsa mi vida, ese anhelo mueve mi alma, ese anhelo se ha tatuado en mi espíritu, el anhelo de un país próspero, reconciliado y pujante de norte a sur, desde el alba hasta el ocaso, pasando por la Gran Sabana hasta llegar a los llanos, partiendo de Los Andes, la costa, hasta llegar al Lago se ha convertido en la razón de mi existir.

«Cuando el camino se pone duro, los duros salen a caminar», y seguiremos luchando hasta verlo materializado, porque nuestro poder radica en nuestra esencia más arraigada de superación, es nuestra fortaleza, es nuestro bastión, una mejor Venezuela es nuestra convicción, y seguiremos en esta epopeya heroica porque nacimos para hacer historia.

Aún no todo esta perdido, aún podemos dar más, y al final de la novela, cuando estemos en rumbo a la reconstrucción, cuando ese anhelo portentoso que nos impulsa con vista a un futuro prometedor se haya consumado, volveremos a discutir como hermanos, pero en un partido Caracas-Magallanes estrechados de la mano.

