Un inventario de lujo

El clan rojo convirtió al gran país en su bodegón particular, no les bastó

atracar todas las cajas de la puerta -BCV- y vaciar las existencias -industrias

y comercios- si no que insisten en quedarse con el local, es un tipo de

secuestro en el que cobran el mega rescate y no resuelven.

Ahora lo conducente e imperativo es ir preparando el inventario nacional para

saber con que contamos para el renacer de la republica y lo voy a describir

de la manera mas sencilla posible: imagine usted que esta entrando en un

galpón llamado Bodegonzuela cuyos anaqueles están totalmente vacíos pero

que en el subsuelo esta el verdadero valor del bodegón y esto es lo que va a

conseguir, a saber:

En el pasillo 1 nos encontramos con la sección petrolera donde se exhibe un

certificado que indica que tenemos una de las mayores reservas de gas

natural y petróleo del mundo, la estantería luce en ruinas y oxidada, solo

queda en su esquina unos pocos contratos con transnacionales que

producen 800 mil barriles diarios. Hay algo de lubricantes, eso si costoso y

gasolina importada regalada por que las refinerías no funcionan. Como

tampoco hay gas en bombonas para la cocina popular. Valor de las reservas

incalculable.

En el pasillo 2 tenemos el oro, solo se puede ver videos de masacres de

indigenas en las minas con armas de alto calibre, bandas criminales

enfrentadas, esclavos, pistas clandestinas, flotas de aviones pequeños y

grandes, sujetos verde oliva que “garantizan la paz” a particulares y propios

para extraerlo, al final del pasillo hay una muestra de oro, diamantes, rubíes,

esmeraldas pero solo para los jerarcas y sus anillos, tiene especial custodia.

El certificado dice que tenemos reservas probadas probables y posibles solo

en oro por mas 150 mil millones de dólares valor presente sin contar las

piedras preciosas y semipreciosas.

En el pasillo 3 tenemos los certificados de minerales ferrosos y no ferrosos,

de entrada reservas de hierro por 200 millones de tm de alto tenor para

producir acero por décadas, pero cabillas no hay si no importadas, ahh y un

solo contrato que produce 4 millones tm de Fe al año . Hay bauxita, para

producir aluminio por 50 años y no producimos, luego fotografías satelitales

de betas de coltan, manganeso, yeso, carbon, zinc, cobre, plomo, plata,

níquel, vanadio, titanio, cromo, tungsteno y uranio entre 50% de la tabla de

elementos químicos, este corredor tiene un valor incalculable.

En el pasillo 4 del agua solo hay botellas Minalba de la polar y un video donde se explica que tenemos 5 cuencas (mar caribe, lago de valencia, Orinoco, Cuyuní y san Juan) con reservas hídricas de agua potable para abastecer permanentemente a mas de 50 millones de personas, pero la hay solo eventualmente y para muy pocos. Muestran un video del control verde oliva y de privados enchufados de las cisternas para vender en divisas el vital liquido que nada les cuesta. Hay fuerza para producir 20 MW por vía hidroeléctrica, el doble de Guri pero no hay luz.

Pasillo 5, esta totalmente vacío es el que tiene mas tiempo tiene

desvencijado pero en el certificado existen 39 millones de hectáreas para el

desarrollo agropecuario es decir mas del 30% del tamaño del galpón listo

para producir alimentos, vegetales, tubérculos, granos, frutas, leche, quesos

con sus derivados y carnes de todo tipo para ser auto sustentables de por

vida.

Pasillo 6, Turismo…ustedes saben y en el pasillo 7, tenemos recursos humanos suficientes y preparados para llevar adelante la tarea por venir, múltiples profesionales, técnicos y

artesanos, muchos se fueron y toca darles la confianza y las condiciones

necesarias y suficientes para el retorno a la patria como corresponde a los

decentes de este gran país que todavía somos.

Finalmente salimos de bodegonzuela con esperanza en los certificados de

reservas que tenemos, pero sin nada en los bolsillos ni el carrito de compras

hecho en el país, amen de unos pocos productos que todavía subsisten a la

política de tierra arrasada. De allí que la importancia del plan país propuesto

sea esencialmente para erradicar vía educación la mente de cuartel y

bodega y convertirnos en el país desarrollado que tanto añoramos.

@mcarrillodeleon.

Fuente: Para mayor detalle sugiero consultar el excelente trabajo de la

escuela de Geografía UCV de

Ángel Blanco, Sheyla Ma Rey S. ,Daniel E. Romero, Mónica Rosendo y

Zoraida Berroterán en http//www.saber.ucv.ve