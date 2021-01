Por Omar Villalba

Todo tiene su tiempo y momento. Es lo que dice el libro de Eclesiastés. Y, siendo sinceros, es verdad.

En la vida hay cosas que ocurren cuando deben y, si las dejamos pasar, no vuelven. A veces no hay mayor repercusión, otras las consecuencias pueden ser severas.

Esa chama, o chamo, que nos gustaba en la primaria o el bachillerato, que queríamos como novia y futura esposa, pero que no fuimos capaces de conquistar termina con otra persona. No es pérdida, porque tal vez en el caminos nos encontramos con alguien idóneo para nosotros. Los más odiosos y cínicos dirán: esquivé una bala, mira lo gorda o gordo, fea o feo, que se volvió de vieja.

Esto es válido para las personas, pero ¿Qué hay de los gobiernos? Pues aplica lo mismo a medias. Y, con la salvedad de que el impacto es mucho mayor. En política los tiempos deben ser precisos y medidos, como un hermoso reloj. Saltarse una fase, un tiempo o una oportunidad puede ser la diferencia entre un gobierno exitoso y uno fallido.

También es cierto que, en política un buen gobernante es capaz de forzar los tiempos. No esperar el momento, sino que lo construye. Domina la incertidumbre y hace su voluntad, demostrando así lo que es el poder. Otras veces, cuando intentan jugarse esa carta, fracasan.

Hago este preámbulo para decir que hay cosa que deben hacerse en su momento y otras que llegan muy tarde. Está es una realidad que nos ha tocado vivir durante estos 23 años de revolución. Pero, especialmente en los último ocho años, la cosa ha sido peor.

¿Qué cosas ha hecho este gobierno fuera de tiempo que ha causado más daño que bien? Cosas que, por cierto dejaron de hacer, pero ya el daño está hecho.

Los aumentos de sueldo para proteger el salario del venezolano de la inflación. ¿Recuerdan ese año en que hubo como 7 aumento de salario en menos de un semestre? Eliminaron Cadivi, Cencoex o como se llame. Ese monstruo putrefacto que trajo consigo la moda de la raspadera de cupos y la entrada de divisas que agudizaron la devaluación del Bolívar. Cuando el gobierno reconoció su fracaso, ya era muy tarde. La noción de precio justos. Está idea hizo y hace, aunque el Ejecutivo tenga tiempo sin esgrimirla, más mal que bien. Por el simple hecho de que es imposible regular a cabalidad el mercado. Especialmente si desconoces cuánto le cuesta a un comerciante producir o importar algo. Las expropiaciones sin ton ni son. Aunque en la nueva AN el tema volvió a la palestra, pero no caló mucho, eso gracias al hecho de que nuestros "revolucionarios" se aburguesaron. La idea de aplastar la oposición, la última elección puso en evidencia que si se quiere tener la apariencia de democracia, se necesita una oposición. Pero no fue hasta que acabaron con esta que el gobierno cae en cuenta de que necesita un adversario. Solo, no se puede jugar. Un nuevo CNE. Aunque el que está por venir seguirá influenciado por ellos es un gesto que llega tarde, porque todos han perdido la confianza en este poder. Cualquier cosa que haga el Ejecutivo le va a parecer a la gente poco sincera.

Así las cosas, la última jugada que hace el gobierno llega muy tarde, y a mi juicio hará más mal que bien. Me refiero a que el presidente dio permiso a las compañías que prestan servicios como el agua, la energía eléctrica y el aseo, a qué activen los medios de financiamiento. O sea, sosténganse por ustedes mismas.

La capacidad que tenían estás compañías de sostener por su propia cuenta había sido suspendida el año pasado a razón de la crisis del COVID-19. Pero, desde esas fechas hasta ahora a pasado mucho, por ejemplo tenemos una inflación que devora todo. Como un jejen maligno que socava todo lo vivo.

Así pues la gente no tiene una fuente de ingreso fija, lo que gana se lo come la inflación y ahora le cobrarán los servicios. En otro contexto aplaudiría está medida, porque los servicios en Venezuela son muy baratos. Pero, en estos tiempos no lo celebro, porque la calidad del servicio no es coherente con lo que se pagaría.

La otra cuestión por la que no me parece bien es que, desconocemos a qué moneda o bien o valor estarán ancladas las tarifas de los servicios ¿Petros, Bolívares, dólares o euros? De ser así, le alcanzará a las personas que malviven con una pensión, un salario mínimo, las dádivas del gobierno, para pagar las nuevas cuotas.

Por otro lado, ¿Estará a la altura el servicio? Peor aún, ¿Se prestará este nuevo fenómeno para que los trabajadores de estos servicios se rebusquen como hace la gente de Cantv? Me refiero a los que te quitan el servicio y luego te cobran por la reconexión. Pero ojo, el servicio no te lo quitan porque no hayas pagado, sino por una supuesta "avería". Según algunos medios como Runrunes y La Patilla, han denunciado está jugada por parte de los trabajadores, que cínicamente han aceptado que ha sido una forma de rebuscarse.

Entonces ¿Llega a buen tiempo está medida? La triste realidad es que no. Estamos en un momento frágil; muy difícil para el pueblo venezolano. Está medida, lejos de ayudar al mercado y darnos esa sensación de normalidad y decencia, lo que traerá será más problemas. Y es lo que pasa cuando las cosas llegan tarde. Esperemos que seamos capaces de sobrellevar este mal momento.

