Una nueva ola de protestas

La semana pasada dijimos que la crisis por venir sería la del gas doméstico. Hablamos sobre las posibilidades y lo que debíamos hacer. Curiosamente, nuestras advertencias se volvieron realidad, aunque no con el elemento específico que señalamos. No fue solo el gas doméstico el que generó protestas, sino que fue la combinación de todas las carencias las que han desatado las protestas y saqueos. Durante buena parte del año pensamos que, gracias a la pandemia y otros factores, las protestas y saqueos eran un tema superado, pero resulta ser que no.

Tal vez no tienen la misma cobertura que han tenido las protestas y saqueos de los últimos años. Tampoco la misma contundencia por el mismo aislamiento, pero si han sido fuertes; y al parecer se van intensificar. Y, aunque suene a profeta de la destrucción, debo acotar que estamos en octubre, ya comienzan a acercarse los meses donde todas las carencias se hacen evidentes. Las variables: diciembre, prestaciones, navidad comienzan a aparecer en el escenario.

Así pues, estas expectativas y variables en juego solo tendrán una resultado viable: la intensificación de las protestas y los hechos violentos. Al momento que este artículo se escribe se han registrado en el país, alrededor de 69 protestas por diversas razones, entre ellas encontramos: combustible, electricidad, medicamento, gas doméstico, agua potable. Alrededor de 6% de esas protestas resultaron en saqueos y represión por parte de las fuerzas del orden.

Este montón de protestas, cacerolazos y saqueo solo nos dicen una cosa: a pesar de la pandemia, del temor a enfermarse con el COVID-19 hay mucho descontento, malestar, hambre. Todo esto junto ha estallado, como suele ocurrir con las malas ollas de presión.

Ahora, ustedes que me leen se preguntarán ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué tiene o puede tener que ver con mi persona? Pues es muy sencillo, un incremento en la violencia en la calle puede traer como resultado que el gobierno implemente medidas de control más estricta, de esta forma tendrá mayor control sobre la población. Alguno dirán —Y sin duda lo están diciendo— que todo esto ha sido montado por el gobierno para, en efecto, intensificar el control social.

Yo no sabría qué decir, y no lo afirmaré. Pero, es evidente que, sea esto orquestado o espontaneo, el resultado va a ser mayor control. Lo que a la larga puede significar más escasez.

No, no quiero disuadirles de salir a reclamar sus derechos. Pero, tampoco vamos a usar esta plataforma para alentarlos. Solo quiero que tengan presente, que estas manifestaciones de violencia, este “ejercicio de sus derechos” puede traer más mal que bien. Por lo tanto, es imperativo hacer un llamado a la sindéresis. Se puede expresar el descontento sin ser dañino. Hay muchas formas de ejercer presión sin tener que destruir los bienes del prójimo. Cada vez somos más lo que no tenemos, y son esos que poco tienen los que más sufren por estos saqueos.

Otra cosa por lo que podemos abogar es por la preparación. Sabemos que los servicios están fallando, por lo tanto debemos estar preparado para la escasez. Debemos comenzar a pensar con mentalidad de ahorradores, estar atentos y adelantarnos a las necesidades cuando nos sea posible. Guarde agua, guarde comida y no deje algunas cosas para más tarde, en especial cuando las pueda hacer en el acto (esto último lo digo pensando en la energía eléctrica) y si usted es de los que tiene un automóvil y ha logrado llenar el tanque, use el combustible con discreción.

Sé que estamos descontentos, abrumados por las carencias. Ya “Calidad de Vida” abandonó el diccionario del venezolano, pero no por ello debemos dejarnos arrastrar por el malestar y la barbarie. Recuerde, debemos protestar, pero siempre de forma civilizada. Recordemos que hay otras formas de expresar nuestro descontento, especialmente por las redes sociales. Denuncie la falta de agua, de gas doméstico, los abusos que ve cuando va a comprar combustible, pero por el bien de los demás y el propio, no ceda a la desesperación.

Vendrá tiempos peores, según OMS, con el mes de Octubre iniciaran los momento de mayor mortandad, y en América Latina no se ha salido de la primera oleada, así que viene otro pico de contagios y fallecimiento para la región. Por lo tanto, cuidarse y comportarse correctamente de ir de la mano.

Por ello, para cerrar este artículo, repetiré las recomendaciones que dimos a principio de año—nunca es suficiente—pues nunca están de más, cuando se trata de prevenir el coronavirus: