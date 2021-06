Por Ángel Medina

Todo comenzó tarde, mientras en 2020 muchas naciones hacían las gestiones para ubicar y comprar vacunas y las naciones más ricas financiaban la investigación y desarrollo de vacunas para asegurar disponibilidad, en nuestro país de la revolución todavía se alentaba el uso de las gotas milagrosas y se perdía el tiempo en las discusiones estériles.

Fue a comienzos de este año cuando empezaron los planteamientos sobre un plan para lograr la inmunidad de la población por medio de la vacunación.

Muchos han sido los anuncios y las propuestas, en el primer momento se recibieron las primeras vacunas Sputnik que llegaron como parte de las pruebas de ensayo de la misma y otras miles de vacunas que llegaron donadas por China, después presenciamos con bombos y platillos el anuncio de que estaban listas 10 millones de vacunas rusas que casi que se estaban empaquetando para venir y que pasados muchos meses no terminan de llegar, entre tanto, varias cadenas desde el aeropuerto para anunciar el arribo de varios cargamentos de vacunas que parecían hechos aislados y el fracasado intento de Fedecámaras de traer vía privada, vacunas para los trabajadores de las empresas del país.

Luego vino toda una seguidilla de capítulos que han conformado la novela del mecanismo COVAX para Venezuela, los anuncios de Guaidó de aprobación de varios millones de dólares para impulsar la entrada al mecanismo con la posterior negativa de quienes están en el poder, la diatriba entre los sectores políticos que se llevó varias semanas para determinar quién tenía la razón, luego la sorpresa de que se pagaron millones de francos suizos y que ya estaba todo listo para recibir las primeras vacunas, el me gusta y no me gusta AztraZeneca, el inicio del montaje de la cadena de frío, hasta llegar al anuncio de la OPS de que faltaban otros pagos y al final del camino, ni una sola dosis ha llegado al país vía naciones unidas.

Finalmente llegamos a la mitad del año y se vuelve a anunciar que ahora si viene con todo el plan de vacunación y que en septiembre el país estará listo con 70% de la población vacunada y que en octubre vuelven las clases presenciales.

Se dispone entonces del hotel Alba y se van abriendo centros de vacunación, viendo con más regularidad procesos de vacunación, empieza la lotería de a quien le llega el mensaje de texto y las colas para poder tener la vacuna, pero el problema comienza a aparecer nuevamente, cuando se empieza a constatar que no hay para las segundas dosis y muchos tendrán que esperar más de un mes para ver si finalmente pueden completar todas las dosis y la vacunación.

Esta es la historia que vive nuestro país, un plan de vacunación que pareciera no tener plan, intentos aislados y muchas veces inconclusos de vacunación, un mercado negro que es el hijo predilecto de la escasez, varias vacunas ya en la cuenta, los que tienen más recursos y visa haciendo turismos de vacuna y al final quizás solo el 10% de la población objetivo hoy está vacunada.

Toda una historia de improvisación y parches que constituyen la mejor marca de nuestra crisis, ojalá podamos encontrar un camino para superar esta falta de plan, para acabar con estas reacciones e intentos que no se pueden considerar más que un mientras vaya viniendo, vamos viendo.

