Los venezolanos queremos vivir en democracia, lo lograremos

Saludos a todos deseando más progresos en esta semana, prosiguiendo nuestra lucha incansable por la libertad y vivir en democracia.

En el plano internacional hemos tenido significativos avances. Entre ellos la decision del Parlamento Europeo que instó a la CPI a abrir una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de facto de Maduro.

Pronunciamiento sin precedentes que pide acción en la Haya en contra del dictador Maduro y su cadena de mando. Debo resaltar 487 votos a favor en ese prestigioso parlamento rechazando las amenazas del régimen, reclamando elecciones libres y creíbles en Venezuela y apoyando al presidente Juan Guido y su gestión.

Por su parte, la vicepresidenta del Euro Parlamento Dita Charanzova pidió a los países Miembros revocar la acreditación de los embajadores de Maduro de inmediato y reconocer los representantes de Guaido en la Comunidad.

También solicitó la prohibición de venta y circulación del oro venezolano en Europa. Para su satisfacción esta petición fue incluida en la resolución.

En lo interno de igual modo se avanzó en decisiones tomadas en nuestro Parlamento. Durante las sesiones de martes y jueves aprobamos Acuerdos y Resoluciones importantes para los tiempos por venir. Y continuamos trabajando atendiendo y haciendo seguimiento a los problemas de los ciudadanos; entre ellos la persistente deficiencia en los servicios públicos sumándose en los últimos días los apagones dejando a oscuras comunidades del interior del país por muchas horas.

Regreso a la Comunidad Andina de Naciones (CAN)

Un gran esfuerzo ha hecho nuestro Parlamento para que Venezuela regrese a la CAN después de 14 años. El presidente Guaido lo anunció al país después de haber asistido via virtual, a la Reunión del Consejo de Presidentes Andinos en la que participó Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y nuestro país. El Secretario General de la CAN prometió continuar con la firme voluntad de respaldar los esfuerzos de Guaido y la AN para lograr un cambio por las vias democráticas; mientras que Guaido dijo que "retomamos las banderas de la integración regional a la Comunidad Andina de Naciones y la asumimos con responsabilidad histórica".

Y en colaboración con el Despacho de la Presidencia, nuestra Oficina Parlamentaria, FAP Venezuela e Internacional y CONFEPUV; continuamos con nuestra programación de Foros virtuales de Atención Psico Emocional x Teleconsulta.

En el del domingo pasado "Estado Emocional" participaron las educadoras y facilitadoras coaching, Zoraida Pacheco y Aida Araujo y la sociólogo y facilitadora coaching, Fanny Gil. En la medida posible continuaremos con esta programación en las semanas por venir.

Muertes del personal médico

Sobre el avance lamentable de la pandemia me uno al dolor del gremio médico y el de salud, por el fallecimiento de hasta ahora, 14 médicos y personal de primera línea; verdaderos héroes de la salud que ofrendaron su vida enfrentando al COVID-19.

Mi mensaje a los ciudadanos es que se cuiden, consciente de que con todas las carencias a las que nos ha expuesto el gobierno de facto, es difícil atender los protocolos de seguridad, pero hay que hacerlo.

Muy apropiada la cita de Angela Merkel:

La pandemia no puede ser combatida con mentiras, el populismo está mostrando sus límites.

El crecimiento que hemos visto de la pandemia en las ultimas semanas de junio y principio de julio coincide con el Informe de la Academia de Ciencias, Físicas, Matemáticas y Naturales.

Sentencia contra VP

Después de la irrita sentencia del sumiso TSJ sobre nuestra organización Voluntad Popular (VP), hemos recibido de los activistas una respuesta contundente de Unidad y Compromiso con el país; y con la lucha que hemos emprendido para recuperar la democracia y la libertad.

Se robaron nuestros símbolos pero no la dignidad que representan hombres y mujeres, adultos y jóvenes, defensores de los derechos y valores de todos los venezolanos; especialmente de los más humildes y necesitados.

VP tiene miles de valientes con la capacidad de enfrentar situaciones políticas y sociales con determinación; y espíritu audaz que exploran nuevos roles, ideas y estrategias con elocuencia y valor y aun más allá, no se venden.

Reconocimiento al esfuerzo que profesionales de tres reconocidas universidades nacionales, hicieron sobre la situación económico-social del país a través de la Encuesta ENCOVI 2019-2020 presentada la semana pasada.

Son terribles los resultados para el presente y futuro de millones de ciudadanos. Causa impacto que Venezuela sea el primer país pobre de Latinoamerica. En educación, la muestra del abandono de escuelas y liceos por parte de niños y jóvenes entre 12 y 17 años, 61%, debe ser un alerta para que nos ocupemos de ello.

Otro dato es que 1,7 millones menos de niños están en edad escolar. Me pregunto, ¿que pasará con nuestras generaciones de relevo sin preparación, cómo participarán en el desarrollo del país?

"Solo las personas que han recibido educación son libres", digo.

Les invito a leer la Encuesta ENCOVI 2019-2020 para unidos atajar el proceso de desintegración acelerada del tejido social económico de Venezuela. Nuestro país no habia estado antes en el grado de pobreza en el que está actualmente.

Rol de la Iglesia

Nuevamente tengo que mencionar el rol que está haciendo la iglesia venezolana en la crisis gigantesca del pais. Esta vez es la Exhortación Pastoral de los Obispos convocados a la CXIV Asamblea Ordinaria llamada: "Tu Dios está contigo, no te dejará ni te abandonará (DT 31,6)". En la misma se hace un llamado urgente a la reconstrucción y reedificacion de la realidad venezolana.

Durante la Asamblea analizaron la actual realidad del país, considerando que vivimos inmersos en un caos generalizado presente en todos los niveles de la vida.

Temas abordados fueron la pandemia, el aumento alarmante del empobrecimiento de sectores de la población con el riesgo del hambre y el desempleo; la ausencia de justicia, la violación de los derechos humanos, el comportamiento de los cuerpos de seguridad hacia los ciudadanos.

"Los venezolanos queremos vivir en democracia" , es uno de sus postulados y de seguidas "para ello es necesario celebrar elecciones de modo imparcial para todos los partidos políticos y respetando el voto ciudadano".

Destaca la Exhortación Pastoral la ilegitimidad de convocar elecciones el TSJ sumiso al Ejecutivo con un CNE ilegítimo y la confiscación de algunos partidos políticos. Al tiempo que califican de inmoral cualquier maniobra que obstaculice la solución social y política de los verdaderos problemas del país y de cínismo de algunos factores políticos que se prestan al juego desvergonzado.

Papel de las FFAA

Otro tema abordado fue el de las fuerzas armadas, generando preocupación -en la iglesia- porque sus integrantes han manifestado estar al lado de una parcializacion política desprestigiandose cada vez mas.

"No podemos quedarnos con los brazos cruzados. El gobierno, los partidos, la sociedad civil en sus diversas manifestaciones; deben tener propuestas que pongan en primer lugar la vida y la calidad de toda la población comenzando por los más vulnerables. La calidad de vida y la supervivencia de la gente esta por encima de cualquier connotación".

Finalmente, la Exhortación Pastoral de los Obispos exige a la comunidad politica que se esmere en el servicio del bien común, a los políticos que marquen el camino y trabajen por un cambio radical de la situación del país. "No son los intereses particulares ni el afán de poseer lo que debe guiarles, sino el servicio al pueblo y su bien común".

Y sin la menor duda: "se hace necesaria la salida del actual gobierno y la elección de elecciones presidenciales limpias, con transparencia y equidad".

El ruego al Todopoderoso no quedó por fuera. Los Obispos hicieron un llamado a toda persona de buena voluntad creyente o no en Dios, a unir las manos para lograr la tan deseada libertad de Venezuela.

Me referí a estos dos documentos, el de las universidades y el de la iglesia, porque contienen la médula del porqué estamos librando una lucha para impedir que siga la destrucción de nuestro país. No es tarea fácil, pero unidos lo lograremos.

Dios bendiga a Venezuela.

Rafael Veloz G.

Diputado