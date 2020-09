¿Y por qué el encaje legal?

Muchos me han preguntado, ¿cómo es eso de la flexibilización del encaje legal?, ¿será buena o mala esa medida?, qué tiene que ver ese tema con nosotros como ciudadanos y como nos afectará?

Lo primero que tenemos que saber es un principio básico de economía política, cualquier medida económica tomada por un gobierno afecta directamente a sus ciudadanos causando variaciones en la forma, el precio, la cantidad, el origen o la calidad de los bienes y servicios que podremos consumir en el futuro. Es decir que siempre las medidas económicas del régimen influirán en nuestra forma de vida.

Pero ¿qué es el encaje legal?

El encaje legal es el porcentaje de los depósitos bancarios que debe ser mantenido como reservas. líquidas en el Banco Central de Venezuela, y por tanto, sin que pueda ser usado para invertir o hacer préstamos.

Desde el 30 de marzo del presente año, el BCV, reduce el encaje legal a 93% para captaciones en moneda nacional y 31% para moneda extranjera. La medida liberaría unos pocos recursos para que la banca pueda aumentar los créditos. Una pequeña reducción del encaje legal autorizada por el Banco Central de Venezuela (BCV), respondiendo a las solicitudes del sector bancario y del empresariado del país de una flexibilización de la norma, para contar con más recursos para prestar durante la emergencia por el coronavirus.

La resolución 20-03-01 del ente emisor publicada en la Gaceta Oficial N° 41.850 de fecha 30 de marzo de 2020, establece un encaje legal que pasa de 100% a 93% para las captaciones semanales en moneda nacional. Pero a su vez establece un encaje de 31% para las captaciones en moneda extranjera.

La norma anterior establecía un régimen dual de encaje legal, es decir, de 57% para las captaciones obtenidas hasta el 11 de febrero de 2019 y de 100% para los depósitos a partir de esa fecha. Sin embargo, esta dualidad desaparece y la nueva resolución solo señala la obligación de la banca de depositar en el BCV 93% de sus captaciones.

Como era de esperarse con un encaje del 100% para los depósitos posteriores al 11-02-2019, nuestro sistema financiero se fue apagando, las tarjetas de crédito se quedaron con unos límites absurdos, no era posible acceder a ningún tipo de crédito personal o comercial porque el BCV drenó toda la liquidez de los bancos y sencillamente no contaban con dinero disponible para otorgar préstamos. En marzo de este año bajan el porcentaje de encaje a 93%, pero liberar solo un 7% tampoco tiene mayor incidencia para estimular el crédito y movilizar la economía.

Ahora, el BCV anuncia una nueva reforma a el encaje legal, pero con una modalidad diferente. No disminuye el porcentaje de encaje a depositar si no que por la vía de descuento establece un monto de Bs. 30 Billones que serán descontados del encaje depositado y distribuido proporcionalmente entre las entidades bancarias para que estas puedan disponer de liquidez para prestar. Ese monto que suena como mucho dinero equivale a US $ 75 millones, que no sería una gran cantidad para una economía venezolana normal y que en la medida que aumente el tipo de cambio equivaldrá a menos dólares.

El punto clave es cómo influye en nosotros esa medida y aunque tenía alguna idea adelantada sobre el tema, quise consultar con dos amigos economistas como lo son el Profesor Carlos Ñañez y mi amigo Néstor Olleros.

Ambos coinciden que 75 millones de USD, semanales tendrán solo un efecto placebo sobre la economía, dado que el monto total de el déficit del sistema bancario por encaje es de 19 billones de bolívares, es decir lo que los Bancos le deben al BCV, quedando unos Bs. 11 billones, es decir 27.500 millones de USD, que se emplearán para ser distribuidos a ciertos bancos para créditos comerciales, lógicamente este crédito insuficiente se emplearía también para adquisición de alguna materia prima, complementos en nóminas y en efecto generarían la compra de divisas con lo cual el tipo de cambio se dispararía, haciéndose más inestable, dado que el coeficiente de encaje quedaría indemne.

Es una medida espasmódica e inconveniente

En conclusión, la flexibilización del encaje legal no es una mala medida en si misma, pero al ser dictada en forma aislada sin otras medidas de equilibrio fiscal y estímulo a la producción nacional nos traerá un aumento de la liquidez de forma artificial y por ende mayor inflación y alza del dólar.

No tenemos más alternativa que protegernos contra la inflación y quienes tengan la suerte de ser favorecidos con mejoras en los límites de crédito de inmediato deben hacer uso de él en forma inteligente.