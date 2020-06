Adolescencia en la cuarentena

Óscar Misle

Educador

Con frecuencia nos contactan familias muy angustiadas porque no saben cómo

abordar con los adolescentes las situaciones que surgen durante estos casi

tres meses de cuarentena. Situación que se agudiza en estos momentos de

flexibilización, lo que se ha llamado el 5+10, lo que significa 5 días de trabajo y

10 días de cuarentena. ¿Cómo hacer con los adolescentes para procesar estos

cambios?

Según mi amigo el Dr. Ricardo Montiel, reconocido médico de adolescentes,

aunque este grupo es el menos vulnerable físicamente, son los de mayor

riesgo emocional. Tienen menos desarrolladas las herramientas emocionales

para enfrentar la cuarentena. Según Montiel, el volumen de consultas de

emergencia por ataques de pánico en adolescentes se ha incrementado

significativamente.

Desprenderse del equipaje de niño

Entre la inmadurez del niño y la madurez del adulto se encuentra la

adolescencia. Una etapa del desarrollo que muchas familias y docentes sienten

que hay que soportar y no disfrutar; y que es necesario enfrentar, pero no

compartir.

El término pubertad determina lo puramente biológico. Mientras que la

adolescencia es la adaptación psicosocial a los cambios físicos que culmina

cuando se logra la autonomía e independencia. Se da cuando comienza la

etapa de adulto joven.

En la adolescencia se va dando la maduración de la personalidad para la

búsqueda de la autonomía y de la identidad. Los adolescentes necesitan

encontrarse a sí mismos pasando por laberintos complejos, no solamente en su

interior sino en el entorno en el que les toca desenvolverse. Mucho de lo que se

vive en la adolescencia tiene que ver con lo que sucedió antes de esta etapa.

Esto hará que sea más o menos compleja. La adolescencia es un período de

muchos movimientos internos, físicos y emocionales. Es como desprenderse

del equipaje de niño para convertirse en un adulto.

En la pubertad el cuerpo va adquiriendo características adultas. En la

adolescencia la persona crece y se desarrolla psicológica, emocional y

socialmente.

Si comparamos la vida con un viaje que posee sus propias señales para

transitar; la adolescencia es la travesía vital peor señalizada y programada. Ello

radica en que los adolescentes deben hacer el recorrido utilizando solo su

capacidad de transición a los nuevos roles que les exige la sociedad. Hay una

desproporción significativa entre la meta y los medios para alcanzarla.

Partiendo de esta premisa, pensemos en lo difícil que resulta para ellos lidiar

con tanta incertidumbre.

La adolescencia en esta cuarentena ha estado muy abandonada. Sigue siendo

visto como el niño que se quedó atrás o el adulto que todavía no es.

Según Marulanda, la adolescencia es la travesía hacia un puerto desconocido,

con un mapa borroso, una brújula inestable y por aguas turbulentas. El papel

de las familias en esta retadora transición es el de los faros que iluminan el

camino de los adolescentes, como elemento clave para hacer con éxito el

recorrido que los llevará a la adultez.

Añade Marulanda, que la adolescencia es un segundo parto que para muchos

padres y madres puede resultar más agobiante y doloroso que aquel que trajo

a nuestro hijo al mundo; pero que puede ser tan satisfactorio como el primero.

Identidad y autonomía

El reto más importante para el adolescente en este proceso es lograr definir su

identidad y alcanzar la autonomía. Antes de este momento, los niños eran

como una especie de anexo de sus padres. Sin embargo, al llegar a la

adolescencia, muchos muchachos no saben qué quieren ser y hacer, lo único

que tienen claro es no quieren seguir siendo una prolongación de sus padres,

ni parecerse a ellos.

En este proceso de la vida, se empeñan entonces en hacer o decir todo lo

contrario a lo que decimos los adultos significativos. Su meta no es tanto llevar

la contraria, sino sentir que son diferentes a los adultos. Demostrar que tienen

una identidad propia que los diferencia de la nuestra.

Cambios sociales

Para un adolescente, lo más importante es ser aceptado por sus amigos o por

las personas de su edad. Por eso se visten, hablan y comparten los mismos

gustos. Necesitan ser aprobados y sentirse parte del grupo. Los padres ya no

somos el centro de sus vidas porque sus amigos asuman el rol protagónico.

Cambios intelectuales

Jean Piaget estudió ampliamente el desarrollo cognitivo y consideraba la

adolescencia como la segunda edad del uso de la razón. Es cuando las

personas desarrollan el pensamiento reflexivo.

Esta capacidad de pensar reflexivamente les permite a los adolescentes ver

aspectos del mundo a los que antes no les daban valor y eso hace que

cuestionen lo que desde sus puntos de vista no es justo, correcto ni deseable.

Este poder tener diferentes perspectivas, distintas a las que antes tenían, hace

que sus comportamientos cambien. Los adolescentes se vuelven muy críticos

de todo y de todos los que les rodean: familia, colegio, religión, sociedad.

Puede pasar que bajen drásticamente el rendimiento académico porque sus

tensiones internas y la necesidad de responder a sus demandas emocionales

pueden influenciar en que pierdan interés en el mundo exterior.

Es la etapa en la que comienzan a tener sus propias posturas filosóficas e

ideológicas que ponen en tela de juicio lo que piensa y cree su familia. Puede

confesarse ateos a pesar de que sus padres sean creyentes.

¿Qué pasa en la cuarentena?

Todo este proceso que vive el adolescente se hace más visible en la

cuarentena. Son muchas horas juntos, desde su visión y sentir, “encerrados”

aunque nos empeñemos en decir “protegidos”. Les hace falta contactar sus

amigos, ya no les basta lo virtual. Captan nuestras contradicciones y cambios

en nuestros estados anímicos. Muchas de sus preguntas no tienen respuestas

y si las tienen no les satisfacen.

En este momento comienzan a cuestionar y rechazar las normas, piden

argumentos y dan razones cuando están en desacuerdo con las exigencias que

puedan recibir del entorno escolar y familiar.

Esta capacidad de cuestionarlo todo muchas veces nos desespera, porque no

sabemos cómo establecer acuerdos sin que se desdibuje la autoridad que

tenemos que desempeñar de acuerdo a nuestro rol.

Lo vivido y experimentado en la cuarentena debe ser parte de su proceso de

formación y participación. Es necesario que identifiquen como están poniendo

en práctica el autocontrol, autonomía, responsabilidad, el ejercicio de sus

derechos, deberes y responsabilidades y el respeto de los derechos de los

demás.

La meta es formar para que los adolescentes sean personas responsables y

asuman las consecuencias personales y grupales de cada una de sus acciones

Para seguir profundizando este importante reto el próximo 4 de Junio, 7 pm

tendremos, Fernando Pereira y este servidor, el encuentro “Creciendo con

Cecodap”, es gratuito vìa ZOOM, para abordar la Disciplina Positiva y

Adolescencia en tiempos de cuarentena. Inscripción en el link https://linktr.ee/cecodap.

Hasta la próxima resonancia