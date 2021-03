Por Julio César López Galea / Dr. Condominio

Como uno de los grandes males de los condominios aparte de la morosidad y la anarquía, resulta esta apatía la más nefasta, pues ver con vista gorda los males y hacerse como al que no le interesa, es como escupir hacia arriba.

¡Ese desinteresado que con cualquier excusa no participa, no opina, no sabe, no contesta! ¡Es el que luego sí quiere que le socorran sus urgencias y antojos cuando es a él quien le toque las consecuencias de la apatía de los demás! ¿Cómo vencer esa apatía entonces? ¿Pueden los condominios erradicar ese mal y generar un genuino interés y participación? Créanme, que en muchos de los condominios que he visitado, que no tienen morosidad ni apatía, lo que descubro que funciona son las reglas claras y el compromiso de cumplirlas.

Son esos condominios donde todos son vigilantes de las normas. Los vecinos evitan ser vistos rompiendo las reglas, pero eso sí, están publicadas en todas partes.

¿Recuerdan cuando el Metro de Caracas era otra ciudad bajo tierra? Pues ese es el mismo secreto: Colocar publicadas las normas y convertirse todos en vigilantes de cumplirlas.

Por otro lado, hay un artículo de la Ley que permite el “remate anticipado” de ese inmueble de un propietario “No Grato”, que es el artículo 39: de la Ley de Propiedad Horizontal: “…El propietario que reiteradamente no cumpla con sus obligaciones, además de ser responsable de los daños y perjuicios que cause a los demás, podrá ser demandado para que se le obligue a vender sus derechos, hasta en subasta pública. El ejercicio de esta acción resuelto en asamblea de propietarios que representen el setenta y cinco por ciento (75%) de la comunidad…”

En fin: En mi próxima entrega describiré, como te conviertes en un vecino tóxico o como evitarlos para que no dañen el condominio. @dr.condominio

Julio César López Galea, abogado desde 1988, docente en materia de Propiedad Horizontal ante el Colegio de Abogado de Caracas y ante la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, con post grado en Estudios Avanzados de Negocios Inmobiliarios ante la UCAB. @dr.condominio

Caraota Digital no se hace responsable por las opiniones, calificaciones y conceptos emitidos en las columnas de opinión publicadas en este medio.