Kings of Leon estrenará su nuevo disco el 5 de marzo

Iniciamos el resumen de las noticias de música más destacadas de enero, contándoles que, la banda Kings of Leon está oficialmente de vuelta. Después de varios adelantos para comenzar el año 2021, la banda de Nashville ha anunciado la publicación de un nuevo disco When You See Yourself, específicamente para el próximo 5 de marzo. La continuación de Walls (2016), ofrecerá 11 temas y sus dos primeros adelantos fueron The Bandit y 100,000 People, que ya se encuentran disponibles en las principales plataformas digitales.

Foo Fighters estrenaron "No Son of Mine", segundo adelanto de su nuevo

disco

Otra banda que está por lanzar nuevo disco es Foo Fighters. Estrenaron el segundo avance del disco Medicine at Midnight, que será publicado el 5 de febrero de 2021. Un primer avance titulado Shame Shame, y luego Dave Grohl y compañía presentaron para cerrar enero, No Son of Mine, ambas, ya disponibles en las plataformas digitales. Medicine at Midnight, el décimo álbum de estudio de la banda, tendrá 9 canciones y ha contado con la producción de Greg Kurstin y los propios Foo Fighters.

Suspenden de nuevo importantes festivales globales

Glastonbury y Coachella, son dos de los grandes nombres de festivales suspendidos para este 2021. Coachella, el titánico festival californiano, que tenía que acontecer en Indio Valley, en dos fines de semana de este 2021 (9-11 de abril, 16-18 de abril) se ha cancelado tal y como sucedió hace un año, a causa de la pandemia. Cameron Kaiser, máximo responsable de salud pública del condado de Riverside (California), vía Twitter confirmó la noticia y también la de la cancelación de Stagecoach, otro festival de country que ocurre en el mismo espacio que Coachella. Mucho se dijo previamente, pero todo ha estado dependiendo a la evolución de la pandemia y la ola de rebrotes que de nuevo deja

bloqueado por lo menos casi el primer semestre del año.

Dentro del contexto actual, se analizan muchas variables, especialmente al saber que este sector, el de los eventos musicales, está empezando a apostar fuerte por septiembre como hipotético inicio de la anhelada vuelta de la «normalidad» musical. Coachella, en el panorama estadounidense, ha movido ficha. Glastonbury, homólogo en el viejo continente, ha hecho también lo propio. Ahora solo falta esperar para ver cómo plantean sus respectivas jugadas algunos de los grandes festivales de España, como el Bilbao BBK Live, el Mad Cool o el Primavera Sound y en el caso de Latinoamérica, el Lollapalooza, entre otros.

The Smashing Pumpkins reedita el disco Machina II

The Smashing Pumpkins habían prometido reeditar su álbum «Machina II /The Friends & Enemies Of Modern Music» (2000). Parece que aquella anhelada reedición se encuentra en la fase final de producción. En una entrevista concedida a Radio.com, Billy Corgan ha desvelado que el proyecto está finiquitado y que actualmente se están terminando de afinar los últimos detalles y masterización del material. Un total de 80 temas diferentes podrían tener esta entrega, muchos de los cuales son una especie de residuos de las grabaciones originales. Asimismo, es de destacar que, The Smashing Pumpkins confirmaron recientemente su intención de publicar una secuela en forma de álbum conceptual de ”Mellon Collie And The Infinite Sadness”. Corgan declaró en su momento, que esta entrega sería una especie de ópera rock y estaría integrada por 33 temas.

Claudio Matta presenta su sencillo "Luna"

El artista colombiano, Claudio Matta, radicado en Los Ángeles, inicia este 2021 presentando su nuevo sencillo “Luna”. Su debut en el género urbano y su primera canción sin guitarras, con foco en sintetizadores y el beat. El videoclip de la canción se rodó en la ciudad de Tampa, Florida, bajo la dirección de John Ruz & Claudio Matta. El audiovisual se basa en una gran aventura entre una pareja que está viajando y quieren dejar su huella por todas partes de la ciudad, mientras se van enamorando cada vez más. Claudio Matta viene trabajando desde 2017 presentando diferentes propuestas musicales y ha generado más de 1 millón de streams en Spotify, alrededor de 61 países. Tras "Luna", Matta tiene planeado

lanzar dos sencillos más en el primer semestre de 2021.

El Dj Robin Schulz estrenará su nuevo disco “IIII” en febrero

El nuevo álbum de Robin Schulz, titulado "IIII" se lanzará el 26 de febrero de 2021. El dj y productor es el primer artista alemán en tener tres singles con estatus de diamante: los éxitos "Prayer in C"; "Waves" y "Sugar". Schulz ha alcanzado casi ocho mil millones de reproducciones en todo el mundo con sus pistas de baile. El primer video del single promocional "All We Got"; con Kiddo, fue lanzado en el último trimestre de 2020 y ha tenido muy buena aceptación. Crece la expectativa a pocos días de este lanzamiento.

