Compilado Musical

Halsey presentó su cuarto disco de estudio

Iniciamos el resumen de noticias destacadas de música, contándoles que, lo nuevo de Halsey ya está en el mercado. Ya tenía la artista razones de sobra para sentirse orgullosa cuando anunció que trabajaría con Trent Reznor y Atticus Ross en la producción de su cuarto álbum, If I Can't Have Love, I Want Power. Pero los artistas invitados aumentaron aún más su credibilidad en el espacio pop-rock.

Dave Grohl, Fleetwood Mac's Lindsey Buckingham, Kevin Martin de The Bug, y Karriem Riggins se presentan en el nuevo proyecto, que se lanzó para cerrar agosto a través de Capitol Records. El proyecto de 13 canciones, cuenta con una experiencia cinematográfica de una hora de duración del álbum. Halsey escribió y Colin Tilley dirigió, tuvo su estreno en cines IMAX y a escala mundial, un día después de la salida del álbum.

Grandes colaboraciones en el nuevo disco de Big Red Machine

Big Red Machine, es el proyecto de los hermanos Dessner de The National y Justin Vernon de Bon Iver. Este talentoso colectivo publicó el 28 de agosto el disc «How Long Do You Think It’s Gonna Last?», e incluyó en el «mix», colaboradores de altura. En el tracklist, podemos distinguir contribuciones de Taylor Swift, Fleet Foxes, Sharon Van Etten, Ben Howard, Lisa Hannigan, Shara Nova y una gran amiga de The National: This Is The Kit.

Además, y a modo de triple alianza, Anaïs Mitchell ha estado involucrada en tres de los cortes que integran el trabajo. Uno de ellos, presentado como ‘Latter Days’. “Una obra concebida con «un carácter abierto, una generosidad creativa y una calidad emocional que consigue redondearlo todo”, tal y como describe el propio guitarrista Dessner esta entrega.

Kanye West presentó su polémico disco Donda

Kanye West realizó la tercera fiesta de escucha masiva de su álbum Donda en el estadio Soldier Field de Chicago para cerrar agosto y, al igual que en los dos eventos anteriores en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, estuvo llena de sorpresas y escenas extrañas. Después de varias semanas y polémicas fiestas preliminares, Kanye West reveló su disco Donda, con un titulo inspirado en su fallecida madre.

El rapero, ahora llamado “Ye”, tuvo algunos altercados también con su discográfica Universal Music, por supuesto filtrado adelantado del disco sin su consentimiento, y el bloqueo de uno de los singles: Jail 2. Donda, contiene 27 temas y múltiples colaboraciones junto a Travis Scrott, The Weeknd, Lil Baby y Conway the machine, entre otros. Aunque sin dudas, las más polémicas han sido las intervenciones de Chris Brown y Marilyn Manson, quienes cargan a cuestas recientes acusaciones como abusador doméstico, y depredador sexual y homófobo, respectivamente.

The Killers consiguen el segundo álbum número uno en menos de un año

The Killers tienen varias razones para celebrar, la crítica ha aplaudido su nueva entrega y han conseguido en el arranque de septiembre su segundo número 1 en menos de un año en la cartelera Billboard, de discos de rock con Pressure Machine, con data de salida del 28 de agosto. La entrega discográfica sigue a Imploding the Mirage, que se inauguró en la cima de las listas, casi justamente un año atrás, el 5 de septiembre de 2020.

La respuesta de los fanáticos y la crítica especializada ha impulsado esta salida que merece ser escuchada. The Killers suman a su historia su cuarto No. 1 en Top Rock Albums de Billboard, (que comenzó en 2006), ya que antes de Pressure Machine e Imploding the Mirage , Wonderful Wonderful estuvo en la cima en octubre de 2017 y Battle Born despegó con fuerza al número 1 en octubre de 2012.

Limp Bizkit cancela el resto de sus conciertos de 2021

Después de cancelar sus fechas principales de verano, Limp Bizkit cerró agosto con más cancelaciones, la banda anunció que también se retiraron de todos sus conciertos programados en festivales por protección a su salud y la de sus fanáticos.

Sin embargo, la buena noticia es que los seguidores de la banda comenzarán a escuchar música nueva pronto. Se prevé que haya nuevo álbum a la vista, mientras retoman la carretera, debido a la situación actual de la pandemia.

The Rolling stones difunden tributo a Charlie Watts y confirman la continuación de su gira

Tras la lamentable muerte de Charlie Watts de The Rolling Stone, la banda ha decidido que continuarán cumpliendo sus compromisos de gira planificada, justamente porque es lo que desearía Watts hacer, pero han decidido rendirle un tributo a su integrante más discreto y elegante, uno de los más icónicos desde los inicios de la banda.

The Rolling Stones han subido en sus redes sociales un video especial de homenaje al baterista, en donde aparecen materiales y fotografías importantes de Watts durante sus años de giras y escenarios. La banda retomará su gira “No Filter” el 26 de septiembre en San Luis Misouri.

Troye Sivan tiene nuevo sencillo

Después de haber lanzado sus temas You y could cry just thinkin about you, Troye Sivan presentó en sus redes sociales un breve adelanto de su nuevo single Angel Baby. El cantante describió la canción como…»poder de adoración efusivo, jugoso, cariñoso, y una balada gay».

El lanzamiento oficial de Angel Baby se dará a conocer el 10 de septiembre, y le sigue a su EP In A Dream del año pasado y a su álbum Bloom de 2018.

Doja Cat anunciada como presentadora de los MTV VMA 2021

Doja Cat será una de las presentadoras en los MTV Video Music Awards 2021 el 12 de septiembre, además se convertirá en la primera persona en presentar los premios mientras está nominada en la categoría de video del año.

El cinco veces nominado de este año también está programado para actuar junto a Shawn Mendes, Kacey Musgraves, Olivia Rodrigo, Machine Gun Kelly, Foo Fighters, entre otros.

