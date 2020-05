Cuando sabes que están quebrado y debes hacer cambios

Alejandrto Quiñones

Experto financiero

Estar quebrado definitivamente es temporal, un negocio que no funcionó o alguna

enfermedad que nos llevó buena parte de nuestros ahorros, pero ser pobre es

permanente.

Algunos puntos que te pueden ayudar a identificar que estás quebrado, más limpio

que talón de lavandera, pero que enciende una alarma para hacer los cambios

necesarios y no ser un pobre más. Aquí algunos puntos a tomar en cuenta:

1. Empiezas a buscar como loco los sobrecitos de color para pintar los jeans y la

ropa que ya no tiene color, preparas la olla y el palo del gancho de ropa para

revolver.

2. Le pones agua al champú para rendirlo.

3. Comienzas a sentir que el jabón azul es lo máximo para bañarse y comienzas a

picarlo en varios trozos para que rinda más.

4. Te cortas el cabello frente al espejo del baño, porque según tú el peluquero está

cobrando mucho.

5. Enrollas el tubo de la crema dental al máximo, no te quedas tranquilo hasta que

salga la última porción.

6. Sales a la calle con cualquier combinación de ropa, porque dices “total, la

presencia no tiene importancia.

7. Compras lo más barato en el supermercado, normalmente “carbohidratos”

alimentos que engordan y desmejoran tu salud.

8. Ya no eres tan cuidadoso con tus bienes materiales, porque vas perdiendo

importancia a todo aquello que te has ganado con el sudor de tu frente.

9. Y por último, comienzas a encontrarle atributos a las imitaciones, diciendo

cosas como "Esto no es tan malo, al final hace lo mismo que el original".

Si te encuentras en uno o varios puntos de esta lista, te invito hacer consciencia

ya, todos podemos pasar por momentos de crisis financiera lo que no podemos

permitirnos es acostumbrarnos a ello; el identificar el punto donde te encuentras te

ayudará primero a no querer estar allí y segundo, a pensar nuevas formas para

salir de dicha crisis.

Más allá de las posibilidades que tienes para salir adelante, en mi experiencia

ayuda mucho el deseo de no querer vivir tantas carencias, de tener un sentido de

merecimiento mucho mayor, de desear con fervor una mejor calidad de vida.