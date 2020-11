¿Cuestión de respeto? ¿Por qué necesitas usar la mascarilla?

¿Mascarillas obligatorias ante la ausencia de una vacuna?

Con todo lo que ha sucedido mundialmente, el número de fallecimientos, la paralización económica, aun sales a caminar, correr, a realizar tus actividades e incluso trabajar y no es raro ver a personas sin mascarillas o con estas en el cuello.

Hay una pandemia y aunque los negacionistas existen por doquier, no queda duda que la Covid-19 es una enfermedad que puede ser letal, que se propaga por micro gotas que son expulsadas por los infectados cuando hablan o tosen, e incluso al respirar, muestren síntomas o no; y los fallecimientos, las personas complicadas o sufriendo las secuelas caprichosas del virus son muchas, si MUCHAS, pero ni así la mayoría asume la responsabilidad de llevar la detestada barrera.

Los especialistas recomiendan que todos usen el tapaboca como prenda habitual ante esta nueva realidad que pareciera no cambiará, aunque en diciembre llegue la vacuna como han anunciado con respecto al prospecto más prometedor ¿Por qué? Porque llevará mucho tiempo su producción, distribución y en verse o sentirse los efectos de la inmunización. Además, la segunda ola ha aparecido con furia golpeándonos la cara y en Venezuela, más que en ningún lugar la sentiremos ¿La razón? Para comenzar, por nuestra ya existente crisis sanitaria. Y si a eso le sumamos la gran indiferencia que vemos en la calle, en las playas, restaurantes y en las reuniones o fiestas puertas adentro de los hogares, pues prepárense. Esto es una lástima. La gente NO usa la mascarilla y además no entiende lo que es el distanciamiento social.

Por que no se trata de no continuar con nuestras cotidianidad, se trata de RESPETO por nuestra vida y si esta no, te importa, pues piensa en la de los demás, porque podrías y, espero que no sea así, convertirte en un arma biológica en potencia, al sentir un ligero malestar al que no le haces caso, transmitirle el Covid-19 a un alguien, al cual el virus, lo podría aniquilar en dos semanas.

Mientras tanto, los IRRESPETUOSOS, INCOSNCIENTES y NEGACIONISTAS siguen haciendo su vida como si en el mundo no pasara nada, más en los hospitales y sus trabajadores se ven obligados a cuidar a los enfermos arriesgando sus propias vidas y las de sus familias.

Es triste que, muchas personas sigan sin tomarse en serio las advertencias para protegerse a sí mismos y a los demás con una mascarilla cuando se encuentran acompañados de personas que no viven con ellos.

La falta de empatía es irritante. Urge un cambio.

Si está lejos de tu casa, el mensaje debería ser usar la mascarilla. Eso también significa que los empleadores exijan a todos sus trabajadores usar el tapaboca permanentemente. ¿Quieren que la propagación de la enfermedad disminuya? ¿Quieren que los negocios y la economía finalmente se recuperen o no?

Ciertamente las mascarillas de cualquier tipo no son una barrera perfecta para evitar el contagio, es decir, no es un arma infalible de interactuar, pero los expertos informan que usarla ayuda minimizar la transmisión, sobre todo de portadores asintomáticos.

Pero igualmente debes ser prudente, se amable, aunque usar mascarilla es engorroso, da calor y es incómoda, recuerda que puede salvar vidas y aliviar la carga de aquellos médicos y enfermeras que enfrentan un dolor y sufrimiento indescriptibles en la primera línea de batalla.

Hacer sacrificios individuales por el bien público habla muy bien de aquellos que tienen la dignidad de reconocer su responsabilidad ante los demás. Tendemos a ser una cultura individualista, tal como ha evolucionado el mundo y, por naturaleza podemos encontrar más difícil empatizar con los demás cuando sentimos que están en juego nuestra propia libertad y nuestros derechos, pero es imperioso hacerlo para poder recuperar parte de esa “normalidad” perdida.

Usar una mascarilla en sitios públicos o cuando estamos rodeados de personas que no viven con nosotros, es un acto de respeto por los demás. Este es el tipo de empatía que trato de divulgar en mis espacios. Quiero que se comprenda que estar levemente incómodos para lograr un bien mayor no solo es correcto, es un imperativo moral.

La historia de japón…

“… En Japón, hubo un momento claro en la historia en que las mascarillas se incorporaron entre los hábitos de los japoneses, y ese momento fue durante la pandemia por la llamada gripe española de principios del siglo XX.

En Japón, esa pandemia causó cerca de 23 millones de contagios y 390.000 muertes, en un país que por entonces tenía 57 millones de habitantes. El gobierno de Japón combinó una estrategia de vacunación, aislamiento y uso de máscaras quirúrgicas o tapabocas para detener esa pandemia, que finalmente ayudó a controlar la crisis".

El asunto es que la gente lo asumió como parte de su folclor, señalando que las mascarillas además eran una barrera entre el aire puro y la polución".

Sin embargo, el uso de esta protección durante la pandemia de la gripe española fue una práctica extendida alrededor del mundo.

Pero entonces, ¿por qué solo los japoneses y algunas otras sociedades asiáticas (en menor medida) continuaron utilizando los tapabocas como parte de su cultura?

Según los estudiosos, hay varios factores que influyeron en que el país haya adoptado esta prenda protectora como parte de su día a día. Lo hicieron porque confiaban en la ciencia. El uso de mascarillas era recomendación científica, vista por los japoneses de ese entonces, en un país que estaba en un proceso de industrialización, como la adaptación al mundo moderno, como un avance tecnológico.

Lo que ocurrió fue un fenómeno de "hacer lo que otros comenzaron a hacer" y eso ayudó a popularizar el tapabocas.

En el nuevo milenio, las mascarillas en Japón se volvieron omnipresentes, no tanto por las directrices estatales, sino por lo que en psicología se conoce como “estrategia de afrontamiento”, además de por una elección estética.

Una de las mayores pruebas de la efectividad del hábito de cubrirse la boca en público en la cultura japonesa fue la epidemia del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), que golpeó el sudeste asiático en 2003. Mientras en el resto de la región el virus afectó con fuerza a sus habitantes, en Japón no hubo víctimas. …".

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-53398040

Entonces, ¿Seguirás negando la pandemia? ¿te seguirás resistiendo al uso del tapaboca?

REDES:

Instagram: @ATuSalud

YouTube: /ATuSaludconMariaLauraGarcia

Facebook: ATuSaludEnLinea

Twitter: ATuSaludEnLinea