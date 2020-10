Cuidados personales para superar el COVID-19 en casa

Recientemente entrevisté en mi programa de radio a(@nutricionjarods), Nutricionista Clínico, especialista en Endocrinología y Metabolismo y Profesora de la UCV, sobre los cuidados que debe procurarse una persona si se contagia de coronavirus y su cuadro clínico puede atenderse en casa. ¿Cómo evitar que avance? ¿Cómo proteger al resto de los miembros de la familia? Acá resumí de su mano, sus recomendaciones al respecto y las respuestas a las preguntas que se hacen muchos.

Existen muchas dudas aún en cuanto al control perfecto o ideal de los síntomas de las personas con diagnóstico de COVID-19 que no están complicadas con problemas respiratorios, las controversias en este tema son grandes pues no todas las personas se enferman y no todos los que se enferman se agravan, entonces qué podemos hacer para mantenernos saludables y para evitar que se sigan contagiando las personas con este virus tan agresivo y sobre todo qué hacer para manejar de manera práctica y segura a las personas que están diagnosticadas como positivos, pero no tienen síntomas (portadores sanos).

Por este motivo debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar que el virus pase las diferentes barreras a las cuales lo podemos enfrentar ya sean físicas como tapabocas, protectores o pantalla facial, el distanciamiento y barreras químicas (Jabón y desinfectantes)

Principales recomendaciones de prevención y mensajes de Salud Pública:

Todos los expertos coinciden en que seamos cuidadosos con la higiene, limpieza y desinfección de nuestras manos, equipos y utensilios de uso continuo. Por esta razón expongo las principales recomendaciones de prevención, técnicas de limpieza y desinfección para ayudar a controlar la propagación del virus. Hay que recordar que el virus es muy sensible a destrucción fuera del organismo porque al igual que otras moléculas virales el COVID-19 es un virus que posee una capa lipídica que lo envuelve y que al lavarnos las manos con abundante agua y jabón logramos que esa capa lipídica sea destruida y por lo tanto el virus se inactiva.

Higiene Personal Mantener su higiene personal impecable es fundamental, desde la infancia nos enseñan que la higiene personal es importante y eso incluye bañarse diariamente, lavarse el cabello, lavado de manos, rostro y sobre todo la limpieza de la boca. Sabemos que con la deficiencia de servicios en Venezuela, resulta complicado, pero debemos ser ingeniosos para lograrlo.

Limpieza: Es necesario conocer que la limpieza y pulcritud de nuestro hogar es necesaria para disminuir el riesgo de infección por el COVID19, ya que una superficie, utensilio, ropa o instrumento que se limpia constantemente tiene menos posibilidad de albergar el virus, existen unos pasos básicos a tomar en cuenta a la hora de limpiar: Paso 1: Prelimpieza : es el momento en el que organizamos todo lo que necesitamos para efectuar la limpieza, Paso 2: Operación de Limpieza : este es el momento destinado a realizar de manera efectiva la limpieza sacando, eliminando o quitando, los restos de polvo, tierra, mugre, grasa o restos de alimentos o de cualquier suciedad que esté sobre el objeto a limpiar y que posteriormente vamos a terminar de sacar el sucio con agua y jabón. Paso 3: Aclarado o Enjuagado : en esta fase vamos a sacar con agua limpia todo el jabón y restos de sucio de la superficie u objeto que se esté limpiando. Paso 4: Desinfección : paso importante pues aquí es donde vamos a emplear el desinfectante apropiado para higienizar el material, alimento o cosa que requiera tener una menor carga de microorganismos patógenos, que son los causantes de producirnos enfermedades. Normalmente se emplean compuestos químicos que son capaces de disminuir la carga microbiana. Paso 5: Secado o Escurrido : Debo recalcar que esta es una fase que no podemos obviar pues, si quedan restos de agua sobre el objeto, utensilio, tela o cosa los microorganismos del ambiente, la tierra y el polvo se pueden adherir nuevamente al objeto que se limpió y desinfectó, ocasionando pérdida del trabajo realizado.

: : a base de alcohol etanol al 70%, mientras que otros productos como el amonio cuaternario de 5ta generación, el cloruro de benzalconio y el hipoclorito de sodio se recomiendan para desinfectar superficies, equipos de trabajo, artefactos electrónicos etc. Lo importante es leer las etiquetas para saber cuál de los productos de los que se disponen son apropiados para cada pieza a limpiar Higiene de Equipos y Utensilios: la desinfección constante de equipos y utensilios de uso frecuente en el hogar, la oficina o el trabajo es imperiosa, ya que a través de ellos podemos contagiarnos o contagiar a otras personas con el virus.

la desinfección constante de equipos y utensilios de uso frecuente en el hogar, la oficina o el trabajo es imperiosa, ya que a través de ellos podemos contagiarnos o contagiar a otras personas con el virus. Uso de tapabocas: que cubra boca y nariz, obligatorio para personas adultas y para todo niño a partir de los 5 años de edad según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Debo aclarar que las mascarillas de tela no evitan el contagio por este virus, pero si disminuyen en más de 50% su trasmisión y contagio.

que cubra boca y nariz, obligatorio para personas adultas y para todo niño a partir de los 5 años de edad según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Debo aclarar que las mascarillas de tela no evitan el contagio por este virus, pero si disminuyen en más de 50% su trasmisión y contagio. Distanciamiento físico de al menos 2 metros entre las personas adultas para evitar o disminuir el riesgo de exposición directa al virus.

de al menos 2 metros entre las personas adultas para evitar o disminuir el riesgo de exposición directa al virus. Ventilación de todos los ambientes: algo que también se debe realizar es la ventilación de todos los espacios del hogar y mucho más de las habitaciones.

Qué podemos hacer en casa:

Primero que todo, identificar quién de los miembros de la familia puede ser el cuidador de la persona enferma que se encuentra recluida en casa; esa persona debe conocer y cumplir las medidas de bioseguridad necesarias. A ese cuidador le corresponde verificar diariamente si la persona enferma se mantiene lo suficientemente estable como para permanecer en el hogar.

Surtirnos de los productos y suministros básicos para atención y cuidados de las personas y sus signos vitales: Aislar a la persona enferma en cuarto con baño de ser posible, y debe usar tapabocas en todo momento para disminuir carga viral en el ambiente y controlar el riesgo de nuevos contagios.

Controlar signos vitales: temperatura y tensión arterial. Si la temperatura supera los 38,5 grados deben llamar a su médico tratante

Es necesario para tener un buen control realizar un registro de todos los síntomas y también de los medicamentos que se están consumiendo.

Tomar abundantes Líquidos.

Si llamaron a su médico tratante y ya les indicaron Antibióticos deben tomarlos sin faltar ningún día ninguna dosis.

Realizar una alimentación equilibrada es fundamental, donde se incluyan alimentos de todos los grupos básicos en cada comida principal y se realicen de 3 a 5 comidas diarias.

Tomar jugo de naranja o limón es suficiente para cubrir el requerimiento de Vitamina C.

Evite comer durante estos días alimentos verde oscuros (espinaca, berro, escarola, acelga, coliflor o brócoli) no es eliminarlos por completo sino comerlos 1 a 2 veces por semana

Descansar es fundamental, entre 6 a 8 horas diarias. El buen descanso permite que se renueven las energías y se disminuya el estrés.

Tomar un suplemento de Calcio es necesario en este momento, 1 tableta diaria con la Cena.

Si presentan algún malestar respiratorio deben hacer ejercicios "respiratorios" para mantener las vías aéreas libres despejadas y que se fluidifiquen las secreciones. Pida consejo a su médico tratante.

Tomar sol todos los días en las primeras horas de la mañana, esto favorece la transformación de la vitamina D inactiva en Vitamina D activa.

Lavar las sábanas y ropa diariamente de ser posible y colocarla al sol.

Realice los controles de laboratorio, si son necesarios.

No podemos olvidar que una persona enferma sigue siendo un ser humano que requiere afecto, comprensión y sobre todo paciencia, pues no todas las personas asumen de la misma forma esta condición que amerita cuidados específicos. Las palabras de aliento, pensamientos positivos y la empatía son un buen aliado en estos casos

Si tiene algún malestar más allá de lo tolerable debe llamar a su médico de cabecera, no lo deje para después.

Espero que todas estas medidas las tengas presentes para cuidarte tú y a los tuyos, la mayoría pueden atenderse en casa, y lo vital en estos casos son los cuidados tanto para no complicarse como para no contagiar a otros que si puedan perder la vida.

