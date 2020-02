Demasiado duró 

Vito Martínez

Periodista

Después de unos días, retomamos nuestras líneas para hablar de un tema que algunos llaman repetitivo, pero que es necesario mantenerlo más vigente que nunca: los muchachos del baloncesto son unos héroes.

No importa las veces que lean eso, el mensaje no caduca. Todo lo contrario, con el paso del tiempo agigantan su leyenda con un corazón enorme y el orgullo de vestir unos colores como nadie en el mundo.

Los llamados «Héroes de México», término que todavía aplica para algunos que permanecen en el equipo, debería cambiar y mutar a Vengadores, porque definitivamente lo que hacen en un tabloncillo es conmovedor. ¿Cómo se puede llamar a un grupo de jugadores que se unen por su cuenta, sin estar en acción y olvidados por las autoridades que viajan a Argentina y le ganan a la gran selección de Sudamérica?

Increíble que todavía existan gente que dude de ellos y peor aún, se mofe y los critique por el juego que perdieron en el Poliedro y que dominaban por más de 20 puntos. La verdad es que me tomé el tiempo de ver completa la conferencia de prensa del coach Fernando Duró y su sinceridad no tiene desperdicio. Quizás fueron los 20 minutos más honestos que le he escuchado a alguien en el último tiempo.

Verle explicar su logística para picar el equipo en dos, según pasaportes, residencias y otras razones, solo habla de la fortaleza mental y las ganas de querer hacer las cosas. Moriría por ver por un momento ese grupo de WhatsApp, debe ser genial y obvio que ante las preguntas sobre su futuro el técnico argentino que dirige a Venezuela fue muy claro: «Ya veremos».

La incertidumbre con la Liga Profesional de Baloncesto y sus inventos, ya no sorprende y seguimos sin tener confirmación si se jugará algo. Se sabe que la poca actividad pasa factura y aún así se las arreglaron para ser competitivos en un deporte olvidado y que sigue en el limbo. Federación y Ministerio tienen otras prioridades, pero como les encanta una foto en redes.

Termino estas líneas diciendo que para mí mucho «Duró» y Fernando dijo lo que sentía. Ojalá entiendan que con algo de cariño somos potencia en la disciplina y solo hay que ponerse a trabajar.

Sígueme @vitomartinez_