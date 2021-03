Por Juymar García

La OMS en su informe del 10 de marzo dice que 736 millones de mujeres han sufrido violencia física o sexual en medio del confinamiento. Y es que no es igual medio vivir juntos que convivir las 24 horas del día con quien quizás ya no conocemos.

El organismo multilateral dependiente de la Organización de las Naciones Unidas califica como omnipresente y devastadora la incidencia de casos de violencia, pero no todo es violencia sexual o física, también existen otros tipos de violencia que ponen en evidencia que las relaciones de pareja no importando su género se resquebrajan con el tiempo y que permanecer mucho tiempo atendiendo el confinamiento, no deja salida ni a hombres ni a mujeres frente a lo que creyeron era una relación perfecta, siempre y cuando no estén tanto tiempo juntos.

Una de cada tres mujeres en el mundo está en este momento siendo sometida a prácticas que nunca pudo imaginar. La violencia va desde las agresiones físicas, verbales, sexuales y psicológicas, pero ¿estaban preparados hombres y mujeres para identificar esa violencia? No.

Quizás lo más preocupante de este informe, es que los rangos de edad en los que se está experimentado los primeros brotes violentos intrafamiliares cada día son más tempranos, pues no excluye a los niños, niñas y adolescentes que hacen vida en los hogares de los vientos.

Identificando al agresor

La violencia o abuso es un patrón conductual que tiene como fin controlar a otros. Se trata de un comportamiento que castiga a otra persona, o la hace víctima repetidamente dentro de una relación romántica o íntima.

Cada forma de violencia va marcada por un patrón o escala de comportamiento, alguna de ellas pudiera ser hasta letal. Y es en esa pequeña línea que divide la vida de la muerte cuando se puede diagnosticar por los expertos como peligrosa.

En medio de este caos humanitario y basada en las cifras, informes y trabajos periodísticos me permito identificar para ustedes los tipos de violencia que puede estar sufriendo sin darse cuenta y que a la larga pudiera transformarse en una verdadera pesadilla.

Violencia Física: en esta se lastima físicamente al compañera/o, pareja, niños, padres ancianos, hermanos, u otros familiares o personas que viven bajo el mismo techo. Se puede iniciar con empujones o golpes a la persona y aumenta de intensidad dando lugar a moretones, huesos rotos o lesiones internas. Cuando este tipo de abuso no se detiene puede llevar al asesinato.

se puede iniciar con comentarios sexuales degradantes que incluye tocar la intimidad en contra de la voluntad del abusado. En este caso la víctima es forzada a tener relaciones sexuales durante las cuales resultará lastimada. Este tipo de abuso sexual se puede catalogar como violación y degenerar en asesinato si la víctima se niega al acto sexual.

suele comenzar con gritos, insultos y va aumentando de intensidad agregando palabras humillantes, amenazas y culpando a la víctima de propiciar esta situación. Este comportamiento por parte del abusador pretende mermar la parte emocional de su victimario y en la mayoría de los casos afecta gravemente su autoestima.

en pandemia se ha popularizado esta práctica, derivada del uso obligatorio de redes sociales y chats. Se dice que es una nueva forma de dar por terminadas las relaciones y que pudiera parecer un hecho trivial, pero tiene consecuencias negativas. El 'Ghosting', derivado de ghost (del inglés, fantasma) consiste en terminar una relación afectiva cortando todo contacto con la persona en cuestión y sin darle ninguna explicación. Una actitud que tiene consecuencias muy negativas en la autoestima de la persona que la recibe. Y ya está catalogada por los expertos como una forma de violencia por los efectos físicos, psicológicos y emocionales que causa en quienes lo viven. Esta nueva forma de violencia comienza a ser algo tan común que quizás se deba a que la tecnología también ha cambiado la forma en que nos hemos vinculado en confinamiento los unos con los otros y que incluyen la lejanía y la misma diáspora. Pero sin duda deja huellas en la confianza de la víctima.

el abusador pretenderá aislar a la víctima, separándola de su familia y amigos. Las causas para que la víctima soporte el aislamiento obligatorio pudiera estar determinada por dependencia económica, llegando esta a la posible privación de alimentos, medicina y sueño. Estas tácticas son premeditadas por el abusador para controlar y limitar el medio ambiente de la víctima, así como su acceso a una red social, para poder controlarla.

Campaña para denunciar

Con estadísticas en mano, muchas organizaciones que trabajan para la prevención del abuso y violencia de género han diseñado algunas campañas, sin embargo, una de las que ha resonado con más fuerza es la que se está impulsando justamente el Observatorio de la Violencia de Género, que justamente puede significar ayuda inmediata a través de las redes sociales.

Tu mano puede salvarte, aprende la señal de socorro

Lo primero que debemos hacer es una videollamada a cualquier familiar o amigo cercano, del cual el violento no sospeche para dejar ver que no estamos solos, y además que el violento está en nuestro espacio.

Sitúe la mano frente a la cámara de su móvil o cámara del computador con el dedo pulgar doblado dejando ver los otros 4 dedos de su mano extendidos y rápidamente cierre los dedos escondiendo su dedo pulgar entre los cuatro dedos.

«Signal For Help (Señal de Socorro), es una iniciativa global online para ayudar a las

mujeres que sufren violencia de género, promovida por organizaciones como la canadiense

Canadian Women’s Foundation, y la estadounidense Womens Funding Network, y de la

que ya se pueden descargar los materiales en castellano».

Esta campaña difundida a través de las diferentes redes sociales invita a la población a

compartir una publicación o historia que muestre a sus contactos el gesto, para qué sirve y

cómo actuar en caso de presenciarlo. La campaña responde a los hashtags #SignalforHelp

#SeñalDeSocorro.

Así que si usted se identifica con alguno de los casos que he detallado en los tipos de

violencia, no dude en acudir a sus redes, a hacer una foto con la señal, enviarla

inmediatamente, trate siempre de preservar su vida, hágalo con sumo cuidado, recuerde

que el violento también puede estar enterado y que en cualquier momento usted

encenderá las alarmas, si usted esta viviendo con el enemigo.

Feliz jueves para todos.

