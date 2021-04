Desde la Butaca: actores premiando a actores

Por Odalin Martin y Renny Naredo, periodistas, críticos de cine y conductores de @DesdeLaButacaVe

Tras posponerse por varias semanas, el pasado domingo 04 de abril se realizó la ceremonia de premiación de los SAG Awards 2021. Estos premios, encabezados por el Sindicato de Actores de Estados Unidos, se dedica a premiar y reconocer a sus iguales; convirtiéndose así en el preámbulo de las categorías de actuación de los premios Oscar.

En la categoría de cine, la gran ganadora ha sido La Madre del Blues, donde Viola Davis y Chadwick Boseman se hicieron con los premios de actor principal. Mientras que la sorpresa de la noche fue la actriz Yuh-Jung Youn de Minari, quien acabó con las quinielas ganando el premio a mejor actriz de reparto.

Por su parte, en la categoría de series, nos encontramos que la gran ganadora fue Anya Taylor-Joy, la joven actriz de la miniserie Gambito de Dama que está arrasando con todos los premios de este año.

Con este presente, nos quedamos esperando hasta finales de este mes, donde podremos ver el resultado final de esta temporada en los Oscar 2021. Mientras, veamos algunas de las recomendaciones que podrás disfrutar en casa durante esta semana radical que inicia.

Recomendaciones de la semana

American Gods

Termina la tercera temporada de American Gods y cancelan la serie. American Gods es una serie que está basada en un libro del mismo nombre. Cuenta la historia de Shadow Moon un hombre que tras salir de la cárcel y darse cuenta que su mujer se había suicidado, toma un trabajo como chofer de un misterioso hombre llamado Wednesday, pero a lo largo de las 3 temporadas vamos descubriendo que Wednesday es realmente Odín y que los dioses antiguos están en guerra con los dioses nuevos.

La primera temporada de esta serie fue maravillosa, interesante y diferente, sin embargo y por problemas con el equipo de producción, la segunda temporada fue perdiendo un poco el norte, hasta llegar a una tercera temporada desordenada y con un ritmo que realmente pierde el interés de la audiencia, pero con un final con un cliffhanger excelente.

Lamentablemente, es posible que no podamos ver un desenlace adecuado para cada uno de los personajes que nos fueron presentando a lo largo de estos cuatro años desde que se estrenó la serie, pero siempre podemos leer el libro para saber qué pasó con estos personajes. Si no tienes nada que ver y estás buscando una serie diferente, American Gods, a pesar de su fallido final, es una excelente opción.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Quizá este nombre no sea familiar para ti si eres un simple mortal; pero si eres un fanático de la animación japonesa, difícilmente no hayas escuchado este nombre. Más aún con todo el revuelo que logró la película de esta serie, que llegando a cartelera en plena pandemia del COVID-19, logró convertirse en la película más taquillera de todos los tiempos en Japón. No nos apresuremos, no vamos a hablar de la película aún, pues es necesario ver primero este animé que se ha hecho con un gran séquito de fanáticos.

Kimetsu no Yaiba, cómo se dio a conocer en Japón, sigue la historia de Tanjiro. Un joven vendedor de carbón del antiguo Japón, quien tras una larga jornada de trabajo encuentra que su familia fue asesinada y una de sus hermanas convertida en demonio. Con el deseo de revertir esta maldición que se ha apoderado de su hermana, se convierte en un cazador de demonios, un selecto grupo de humanos que a través de la respiración y unas katanas especiales, son los únicos capaces de matar a los demonios.

En esta serie animada nos encontramos con una interesante historia, con profundos y atractivos personajes, que viaja entre el suspenso, la acción y la comedia de forma muy ligera. Permitiendo disfrutar de la impecable animación, que une el estilo tradicional con efectos computarizados. Este animé, con tan solo una temporada de 26 capítulos y una película, se ha convertido en toda una revelación. Logrando récords en todos sus formatos: manga, animé y película. Recientemente, Netflix lo ha incluido en su catálogo. Permitiendo disfrutarlo tanto en su idioma original con subtítulos, o en español con doblaje latino.

De esta manera culminamos la columna de esta semana. Te invitamos a seguirnos en redes sociales por @DesdeLaButacaVe, para que estés al día con toda la información del mundo del cine. También puedes vernos todos los viernes a las 8:00 p.m. y los domingos a las 7:00 p.m. por Canal i, escucharnos en los Altos Mirandinos de lunes a viernes por Pop 100.9fm de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., además de escucharnos todos los miércoles a las 2:00 p.m. en Aquí Seguimos por Caraota Radio. Y recuerda, lo mejor del cine y las series lo disfrutas Desde la Butaca.

Caraota Digital no se hace responsable por las opiniones, calificaciones y conceptos emitidos en las columnas de opinión publicadas en este medio.