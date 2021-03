Desde la Butaca: Inició la temporada de premios 2021

Por Odalin Martin y Renny Naredo, periodistas, críticos de cine y conductores de @DesdeLaButacaVe

La noche del 28 de febrero se celebró la 78 edición de los premios Globos de Oro. Una ceremonia enmarcada en videoconferencias por la pandemia del COVID-19. Las nominaciones de la noche habían sido anunciadas varias semanas antes, y para muchos habían sido sumamente confusas. Siendo dominadas principalmente por Netflix.

La directora Chloe Zhao se convirtió en la segunda mujer en triunfar en la categoría de dirección, y su largometraje Nomadland también logró su galardón. The Crown se alzó como favorita en las categorías televisivas de drama y el actor Chadwick Boseman llevó su premio póstumo.

La comedia Borat Subsequent Moviefilm triunfó cómo comedía, al igual que su protagonista. Mientras que en la categoría animada, Soul fue la gran ganadora. Con esto apenas inicia la temporada de premios, una que será recordada por ser la que más tarde y más tiempo habrá durado. Ahora nos corresponde revisar que hay de nuevo para ver:

Recomendaciones de la semana

Monster Hunter

Paul W. S. Anderson nos trae una nueva adaptación de videojuegos, que quizá no sea tan conocida como la mayoría. El Caso de Monster Hunter es muy particular, ya que es una franquicia de videojuegos muy popular en Japón, pero fuera del continente asiático apenas ha tenido algún reconocimiento.

Nos encontramos con un grupo de militares, que durante un recorrido de exploración en tierras baldías, terminan entrando a un mundo o dimensión paralela dominada por monstruos. Con esa premisa, conocemos al nuevo personaje de Milla Jovovich. Una militar que termina enfrentándose a criaturas enormes con habilidades muy extrañas, junto a un aliado inesperado.

La actuación de Milla nos recuerda mucho a Alice, de Resident Evil. Un personaje de acción, pero está vez más humano. Conecta mejor con las personas, ya que no es un arma alterada genéticamente para ser casi indestructible. Además, las escenas de acción merecen su reconocimiento. El apartado de efectos visuales cumple de muy buena manera. Recreando varias de las criaturas icónicas que fanáticos de la franquicia podrán recordar.

La historia quizá es un poco simple y le falta más desarrollo, pero evidentemente es intencional para darle continuación. Si eres fanático de los videojuegos, está película es para ti. Este viernes 5 de marzo estará llegando a las carteleras de cine a nivel nacional.

I Care A Lot, la nueva película de Netflix

Netflix constantemente nos está trayendo contenido nuevo para disfrutarlo en casa y a falta de cine por la pandemia, esta y todas las otras plataformas, se han convertido en nuestro salvavidas en entretenimiento.

Este mes Netflix estrenó una cinta llamada I Care A Lot, protagonizada por Rosamund Pike y Eiza González, escrita y dirigida por J. Blakeson. Esta cinta nos cuenta la historia de dos mujeres que se aprovechan del dinero de personas de la tercera edad que son mandados bajo la ley a un ancianato. Establezcamos algo, la película es feminista, empoderada y políticamente correcta en temas de inclusión de la comunidad LGBTI+. Sin embargo, el guión no tiene la fuerza que se espera, nuestra protagonista, Marla, es invencible, no hay nada que no pueda hacer o de la que no se pueda escapar, lo que hace que la historia sea poco creíble y se vuelva tediosa más allá de la mitad.

Rosamund hace un trabajo bastante bueno – sobretodo con el guión tan pobre que tiene – pero Eiza realmente es solo la cara bonita del film. Si bien es una película que los entretendrá de a momentos, no es la mejor cinta que encontrarán de este estilo en Netflix o en otras plataformas.

