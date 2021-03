Desde la Butaca: vivimos la experiencia del cine en pandemia

Por Odalin Martin y Renny Naredo, periodistas, críticos de cine y conductores de @DesdeLaButacaVe

Desde marzo del año pasado, no habíamos podido volver a entrar a una sala de cine; bien sea por las restricciones de la cuarentena, o por las dificultades en el transporte y el efectivo que ya son parte de nuestra vida cotidiana.

El pasado jueves, gracias a los amigos de CineColor Venezuela y Cines Unidos, pudimos volver a disfrutar de una película en la sala de cine. Una dinámica rodeada del protocolo de bioseguridad, que no cambia en nada la experiencia a la que estamos acostumbrados.

Iniciemos por la entrada al Centro Comercial, en este caso el Líder. Para acceder a sus instalaciones debemos realizar la medición de nuestra temperatura y pasar por una cabina de desinfección, para luego seguir las rutas de tránsito correctamente identificadas. Una vez llegamos al cine, el personal de Cines Unidos procede a medir de nuevo la temperatura y aplicar gel antibacterial. El uso de las áreas comunes está debidamente identificada y todo el personal posee guantes, tapabocas y máscaras para realizar sus actividades.

Después de realizar nuestra respectiva compra en la caramelería, nos disponemos a acceder a la sala. En la entrada se encuentra otro punto de control de temperatura y desinfección, para finalmente entrar y encontrarnos con una disposición muy organizada de los asientos. Las butacas disponible se organizan en grupos de 2 o 3, mientras que entre cada grupo se encuentra un número amplio de butacas precintadas para mantener el distanciamiento. Entre grupos, siempre existe un mínimo de 2 metros de separación, que afecta tanto a tu fila cómo a las que te rodean.

Sin duda, el volver a las salas es algo que muchos deseamos. Y que se tomen este tipo de medidas, para garantizar la tranquilidad y seguridad del público, facilita el correcto regreso de este entretenimiento. Nosotros ya vivimos la experiencia, y les decimos que vale la pena.

Con esta invitación a regresar a las salas, nos vamos a hablar de las recomendaciones de esta semana:

WandaVision (Final)

Después de 8 capítulos con una historia atrapante y muy divertida, llegamos al episodio final de la primera miniserie del MCU. WandaVision nos ha llevado a recorrer la evolución de los Sitcom, desde los años 50 hasta nuestra época, mezclando con misterio y la acostumbrada acción de los superhéroes.

El muy esperado final dejó una mezcla de opiniones contrastadas, pues la expectativa generada durante gran parte de 2020 nos prometía un final sorprendente. Pero acaso, ¿el final de WandaVision no fue sorprendente? En realidad sí, pero para los épicos finales a los que nos tiene acostumbrados Marvel, quizás fue un poco simplista.

Si esperabas que en este capítulo final se revelará algún gran villano ocultó, lamentablemente en el episodio 8 nos mostraron a todos. Así que las teorías sobre Pesadilla o Efectos, se fueron por la cañería. También, ese esperado cameo de algún vengador o personaje importante de la franquicia, por la conexión que tendrá la serie con las películas de «Spiderman No Way Home» y «Doctor Strange Un The Multiverse of Madness», no sucedió. Pero esperen un momento, ¡no queremos decir con esto que el final sea malo!

Todo lo contrario, fue un muy buen final. La aparición oficial de la Bruja Escarlata da pie a muchas cosas interesantes (porque sí, Wanda no era la Bruja Escarlata hasta que en la serie se presentó como tal). Esto fue solo un abrebocas de lo que podría suceder. ¿Podría ser Wanda la gran villana que enfrentará Doctor Strange en su segunda película?, ¿Visión volverá con Wanda?, ¿Un error en un hechizo de Wanda será el que detone el cruce del multiverso? Las posibilidades y teorías son miles, y no nos quedará más que esperar hasta diciembre al estreno de «Spiderman No Way Home» para saber más.

Raya y El Último Dragón

Para sorpresa de muchos llega a nuestras salas de cine la más reciente película animada de Disney, Raya y El Último Dragón, una cinta que esperábamos ver a través de la plataforma de Disney+. Sabemos que todavía hay cierto miedo de regresar a las salas de cine y aunque nosotros en esta columna no hablaremos de esto, sí queremos decirles que los protocolos de seguridad que están implementando en las salas de cine están muy bien y brindan la seguridad que necesitamos. Sin embargo, es muy importante que nos cuidemos nosotros mismos para cuidar a los demás.

Raya y El Último Dragón es una cinta conmovedora y que vale la pena verla en la gran pantalla. Cuenta la historia de Raya, una chica que está buscando al último dragón de la tierra, porque necesita salvar al mundo.

La historia no solo tiene una aventura épica genial, sino además un excelente mensaje que se adapta perfectamente a la situación actual mundial, así como también de manera individual con nuestro círculo social.

Visualmente es un espectáculo, Raya y El Último Dragón es hermosa de principio a fin, con un diseño de personajes y criaturas geniales, así como también una musicalización excelente. Sin duda, vale la pena que le des la oportunidad en la gran pantalla, disfrutarás no solo de regresar a las salas de cine, sino de una historia que te llenará de esperanza y emoción.

