Emilio Estefan lanza CD en honor  a Bob Marley

Carlos Camargo

Periodista

Emilio Estefan rompe barreras de idioma y cultura al rendir un merecido tributo a Bob Marley. El productor esposo de Gloria Estefan lanzó el tema “One World, One Prayer” una canción escrita y producida por Emilio Estefan, en la interpretación de la banda de reggae The Wailers, que ya está disponible en las plataformas digitales.

Anuncian cartel para Festival de Música Primavera

La directiva del Festival de Música Primavera Sound 2021 ha anunciado la presencia de los artistas que estarán presentes en el gran evento musical, y ya promocionan la presencia de Bad Bunny, Gorillaz, Tame Impala, y muchos otros más. Como se sabe, la edición el 2020, se tuvo que aplazar por el coronavirus, lo que evento de este año se llevará a cabo el próximo año.

Matrimonio de Chiquis y Lorenzo tambalea

La pareja conformada por Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez apenas va para el año de cumplir un año juntos tras una boda muy controversial y, ahora, aparecen fuertes rumores de crisis que ya rodean el tan polémico matrimonio. Aseguran fuentes cercanas a la pareja que se han dado una pausa al estilo de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. Los rumores de una separación acordada, cada vez han cobrado más fuerza y todo parece indicar que a la pareja se le terminó su luna de miel, más pronto de lo que esperaban.

Thalía y Tommy Mottola se mudan a Miami

La pareja del jet set musical neoyorquino, conformada por la mexicana Thalía y el empresario discográfico Tommy Mottola se acaban de comprar un nido de amor en las alturas en Miami por $8 millones. La actriz y cantante mexicana y el afamado productor musical norteamericano adquirieron el apartamento de cuatro habitaciones y cinco baños de 3,948 pies cuadrados en uno de los complejos más exclusivos de la zona de Surfside, Four Seasons Residences at The Surf Club. Con vistas espectaculares del mar y al borde de la playa. Thalía, por su parte acaba de lanzar su segundo álbum para niños, "Viva Kids 2", que lo ha dedicado a sus hijos.

Héctor Sandarti se va a México tras su salida de Telemundo

La noticia de la inesperada salida de Héctor Sandarti del programa “Un nuevo día” tomó por sorpresa al propio presentador guatemalteco. «Yo me enteré un día antes», confesó el exconductor del matutino de Telemundo en una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo a través de su página de Facebook. "Yo la verdad me imaginaba en Un nuevo día casi, casi jubilándome, trabajando ahí, no sé, unos 10 o 15 años más", dijo. "Me voy a Mexico, lugar donde está mi vivienda, donde está mi familia. Yo regreso a Ciudad de México para estar con mi hija, con mi esposa, para desde ahí empezar a ver opciones y posibilidades de trabajo" finalizó diciendo.