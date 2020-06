Endometriosis y dolor durante la menstruación

Maryory Gómez

Ginecólogo

Cuando hablamos de dolor durante la menstruación, es un padecimiento que lo presentan

entre 50% a 70% de las mujeres sobre todo en la adolescencia, este dolor es llamado

dismenorrea, esta puede ser primaria por una exagerada liberación de prostaglandinas y

que ocurre desde la primera menstruación o secundaria donde previamente no existe el

dolor y comienza a aparecer luego de unos años con la menstruación y puede ser causada

por diferentes enfermedades o patologías, como es la endometriosis.

Puede existir una leve molestia al venir la menstruación y ser tolerada, pero en ocasiones

existe el dolor de fuerte intensidad que las tumba en la cama, afectando su calidad de

vida, si este fuese el caso definitivamente debes consultarlo con tu médico.

Una de cada 10 mujeres padecen actualmente de endometriosis y de estas en la mitad de

los casos padecen de síntomas, siendo el mas frecuente el dolor durante las

menstruaciones.

La endometriosis es una patología ginecológica benigna, donde una de las teorías que ha

cobrado importancia en cuanto a su origen, es que durante la menstruación se desprende

la capa del endometrio que esta dentro del útero y hay salida de sangre por la vagina pero

también se produce un flujo retrogrado por las trompas lo que hace que estas células

lleguen a la cavidad pélvica, dejando en la cavidad siembra de esas células que contiene la

sangre menstrual. Quiere decir, que es ese tejido endometrial que normalmente debe

encontrarse en el útero se encuentra fuera de él.

Es una enfermedad que no es prevenible, es hereditaria, así que si la madre sufre de

endometriosis hay que estar muy pendientes de las hijas o si tienes una hermana que no

ha podido tener hijos, no es descabellado pensar en que pueda haber un antecedente de

endometriosis. Lo que si se ha visto es que el uso de anticonceptivos pudieran retardar o

evitar la aparición de esta patología.

En cuanto a los síntomas, va a depender de la extensión ya que estos focos de

endometriosis pueden estar solos en cavidad peritonial o alojarse en ovarios, intestino,

vejiga y hasta producir adherencias por ello es que se habla de grados desde el

compromiso leve hasta lo mas severo, dentro de los mas comunes:

- Dolor durante la menstruación por lo general de fuerte intensidad.

- Dolor durante las relaciones sexuales.

- Alteraciones en el ciclo menstrual, sobre todo sangrado mayor a 7 días o entre

las menstruaciones.

- Problemas reproductivos o dificultad para quedar embarazada.

Para realizar el diagnóstico se hace a través de la ecografía, resonancia magnética o

laparoscopia en conjunto con el cuadro clínico que presente la mujer.

Si hablamos del tratamiento es importante enfocarlo en la causa ya que también se ha

visto asociado a una reacción inflamatoria con una respuesta alterada del sistema

inmunológico, por lo tanto puede ser tanto médico como quirúrgico.

No obstante, la decisión de un tratamiento u otro va a depender de los síntomas, la extensión de la

enfermedad, la edad y si existe deseo de embarazo, por ello hay que individualizar cada

caso.