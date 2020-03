Estoy embarazada y no se que hacer ante la presencia del coronavirus

El 31 de diciembre del 2019 aparece un brote de enfermedad por el coronavirus

identificado actualmente como COVID-19 que fue notificado por primera vez en Wuhan

(China). La rápida diseminación alrededor del mundo de esta infección es un gran

problema de salud pública, que ha sido clasificada como una pandemia según la

Organización Mundial de la Salud. Cuando se habla de pandemia es un brote que ha

afectado a regiones geográficas extensas, como a varios continentes.

Han existido normalmente virus de la familia del coronavirus transmitidos de persona a

persona, ocasionando el resfriado común, pero en este caso fue una transmisión de

animal a persona lo que hace que la enfermedad sea más grave.

Las mujeres embarazadas no parecen ser mas susceptibles a las consecuencia de la

infección en comparación con la población general, no obstante, es conocido que durante

este periodo los cambios fisiológicos normalmente pueden predisponer a las mujeres

embarazadas a cuadros respiratorios esto asociado también a que su sistema de defensa

o inmunológico cambia, siendo estos dos factores determinantes para la evolución de

esta infección.

Es poco lo que se conoce del daño que pueda ocasionar este virus en la embarazada, la

mayor preocupación es la transmisión de madre a feto ( transmisión de la madre al feto

antes del parto o durante el parto).

Solo ha sido reportado un caso en la literatura, pero si hay publicaciones como la de Chen y colaboradores donde probaron liquido amniótico,

sangre del cordón umbilical, frotis de garganta neonatal y muestras de leche materna de

madres infectadas y todas las muestras salieron negativas para el virus. Por lo tanto la

transmisión es mas probable que ocurra después de haber nacido.

Como no hay evidencia de infección fetal intrauterina con COVID-19 se considera

actualmente poco probable que haya efectos congénitos del virus en el desarrollo fetal,

incluso no hay datos conclusivos de que en el primer trimestre pueda existir la

probabilidad de abortos o incluso de pérdidas tempranas.

Entonces ante esta información ¿Qué debo hacer si estoy embarazada o si me doy cuenta

que estoy embarazada ? Para las que se han dado cuenta que están embarazadas y solo

tienen una semana de retraso, si todo esta bien pueden esperar de una a dos semanas

más para realizarse su primera ecografía, ya que es posible que antes de este tiempo no

se vea nada aún, tomar acido fólico y vitamina C, y posterior a este tiempo hablar con su

obstetra de cabecera para ver que medidas se van a tomar, saber que en cada país puede

ser diferente.

Durante el embarazo se deben tomar las medidas de prevención ya indicadas por la OMS

como el lavado de manos frecuentes, utilizar tapa bocas, aislamiento social es decir debes estar entre 1 a 3 metros de distancia, evitar a personas que han viajado los últimos 14 días

de cualquier parte del mundo, recordar que ya no solo hay casos en China, Italia, Irán,

España sino que ya lo tenemos en las Américas e incluso se les recomienda no viajar. Si

llegases a presentar algún síntoma tos seca, fiebre, dificultad respiratoria antes de salir a

emergencias llama inmediatamente a tu médico para que te de la indicaciones

pertinentes.