Por Julio César López Galea / Dr. Condominio

Esto si es un postulado. No es obligatorio pagar un servicio que no se presta o no se consume. Por ejemplo, el agua de un camión cisterna, si no vives en ese condominio o el gas si tu cocina es eléctrica. ¿Hay excepciones? Claro, deberás pagar tu alícuota parte del agua (aunque no uses tu inmueble) por lo que corresponda al consumo en las áreas comunes como riego de jardines, piscinas, mantenimiento, el usado por vigilancia y conserjería.

Los casos anteriores suponemos que ocurren en condominios donde no hay medidores. Es obligatorio pagar tu alícuota parte del mantenimiento del ascensor aunque vivas en planta baja y no lo uses. Es obligatorio pagar tu alícuota parte del derecho de frente, aunque no tengas un local comercial.

Muchos constructores al elaborar el documento de condominio y para evitar controversias, ya tienen estos detalles en consideración al momento de hacer la estimatoria del cálculo de su alícuota para cada unidad, ya que esta no está ligada estrictamente al área del inmueble y puede estar estimada bajo alguna consideración o apreciación personal de la constructora, por ejemplo, en inmuebles de la misma área de construcción, pero los que tienen una amplia y hermosa vista pueden tener una alícuota mayor a esos apartamentos de la misma medida y en el mismo edificio pero con una vista menos atractiva.

Mucha de estas explicaciones las vengo dando en mi programa radial y en este link: https://youtu.be/nkjT_tEo7MI pueden verlo con más amplitud.

Las juntas de condominio están llamadas a mediar, estudiar las excepciones aplicar justos aforos y sindéresis al momento de coordinar con la administradora lo que se puede cargar o no en los recibos.

En mi próxima entrega explicaré hablando de juntas de condominio, la razón del por qué legalmente el condominio no tiene personalidad jurídica, ni deberían tener R.I.F. (Registro de Información Fiscal) @dr.condominio

Caraota Digital no se hace responsable por las opiniones, calificaciones y conceptos emitidos en las columnas de opinión publicadas en este medio.