George Harris, Oscar D' León, Emilio Estefan y César Miguel Rondón en amena charla por la salsa

El humorista y comediante George Harris quién lleva adelante la serie “George al Aire”, logró reunir para su espacio a tres figuras del mundo del espectáculo y del entretenimiento para dejar un legado y educar sobre la historia de la Salsa. Estuvieron en este episodio, que ya está disponible en su canal de Youtube, Emilio Estefan Jr, quien habló de su experiencia en el género y su paso por New York, el periodista César Miguel Rondón, autor de "El libro de la salsa" y cierra el máximo exponente del género afrolatino Oscar D' León, quien habló de su carrera como El Sonero del Mundo. Sin duda, un programa sin desperdicio, simplemente de colección.

La vida de Lionel Richie será llevada al cine

“All Night Long” sería el título de la película sobre la estrella del pop Lionel Richie. Sería una película de corte musical donde el propio Richie está involucrado en el proyecto. Los productores son Pete Chiarelli; quien trabajó como guionista en The Proposal (2009) y Crazy Rich Asians (2018), escribe este nuevo proyecto. El cantante se hizo famoso en los años ‘80 y ‘90 con temas como “All Night Long”, “Easy” o “Endless Love”, y dio sus primeros pasos en el mundo de la música dentro del grupo Commodores. Sus discos se volvieron hits y ventas millonarias con discos como ‘Lionel Richie’ (1982), ‘Can’t Slow Down’ (1983) o ‘Dancing On The Ceiling’ (1986). En 1985 compuso, junto con Michael Jackson, ‘We Are The World’; uno de los singles más exitosos de la historia y un tema benéfico para el que contaron como invitados con estrellas como Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Diana Ross, Bob Dylan o Tina Turner. Richie tiene cuatro Grammy en su vitrina, incluidos los premios de Canción del Año por ‘We Are The World’. Además, un Álbum del Año por “Can’t Slow Down” . Lionel Richie en 2016 la Academia de la Música le otorgó un gramófono como “Persona del Año” y ganó un Oscar de la Academia a la Mejor Canción por el tema ‘Say You, Say Me’ de la película White Nights (1985). Richie ha aparecido recientemente como uno de los miembros del jurado del concurso televisivo American Idol.

“Enemigo Intimo” arranca este 22 de junio por Telemundo

Telemundo anunció el anticipado estreno de la nueva temporada de la exitosa serie "Enemigo Intimo" para el lunes 22 de junio a las 10pm/9c. Esta serie llena de acción, drama y suspenso es protagonizada por las estrellas mexicanas Fernanda Castillo y Raúl Méndez, quienes regresan para seguir dándole vida a “Roxana Rodiles” y “Alejandro Ferrer” respectivamente. El elenco internacional también incluye a Aitor Luna, Manuel Ojeda, Irán Castillo, Elyfer Torres, María del Carmen Félix; cuenta con la participación especial de Matías Novoa, Alejandro Speitzer, Leonardo Daniel, Claudette Maillé, Arturo García Tenorio; y con Luis Zahera y Tony Plana como invitados especiales. La serie de acción fue grabada entre México y España.

Estrenan telenovela Rubí con Camila Sodi

Adaptada a la época actual y en un formato de 25 capítulos, Televisa estrena este lunes la nueva versión de Rubí, ahora protagonizada por Camila Sodi. Desde abril del año pasado se supo que la empresa estaba buscando a la actriz que daría vida a la famosa villana. Fue a mediados de mayo que se anunció a Camila Sodi como la elegida para protagonizar la nueva versión bajo el proyecto Fábrica de Sueñas, mediante el cual Televisa adaptó varias de sus más famosas historias como Cuna de Lobos y La Usurpadora en un formato de 25 episodios. En esta nueva versión, la historia será contada de forma no lineal, ya que comenzará con una Rubí mayor y escondida de los espejos.

George Floyd ahora es marca registrada

En la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos, una persona identificada como Munemo Mushonga, registró el nombre de George Floyd para producción de cine y televisión; esto a pesar de no tener, aparentemente, algún vínculo con la familia del fallecido. La solicitud se registró el pasado 5 de junio, con la intención de producir y distribuir programas de televisión y películas y corresponde a Mushonga; quien ubicó su domicilio en el estado de Rhode Island, al norte de Nueva York. La normativa de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos establece que; para registrar el nombre de otra persona viva se requiere el consentimiento por escrito de ese sujeto. Como Floyd está muerto, no está claro si esa regla aún se aplicaría o si Mushonga necesitaría el consentimiento de los miembros de la familia de Floyd.