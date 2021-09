Hablemos de ciclo menstrual

Por la Dra. Carmen Mantellini

Es frecuente en la consulta ginecológica que las pacientes no sepan cuándo fue la fecha de su última menstruación y en algunos casos piensa erróneamente que tiene ciclos irregulares cuando en realidad no sabe la frecuencia de sus ciclos. Así que es bueno que hagamos un repaso de lo que significa un ciclo menstrual normal y cuándo debo consultar.

En el pasado hablábamos de una duración normal entre 21 y 35 días, pero a medida que pasa el tiempo y tenemos más información de cada una de las pacientes, por consenso se estima que los ciclos normales deben estar entre 24 y 38 días.

¿Cómo saber la duración de mis ciclos?

Debes anotar el primer día en que baja cada menstruación y en un período de 3 a 6 meses podemos saber cuál es la frecuencia aproximada de tus ciclos. De esta manera se puede ver si hay alguna alteración en la frecuencia, esto es, que se adelanten o se retrasen.

Por ejemplo, es frecuente que algunas pacientes crean que sus ciclos siempre han sido irregulares, y así te lo dicen; pero cuando les pides que anoten las fechas de sus ciclos, y cuentas los días entre los mismos, la frecuencia es por ejemplo 32 días, por eso hay meses que perciben que la menstruación no llegó, y es que la frecuencia es mayor al número de días de un mes calendario.

Algo tan sencillo nos permite en primer lugar tener calma, saber que no tenemos nada malo, solamente que nuestro ciclo tiene una frecuencia particular, y esto nos va a permitir planificar incluso salidas y viajes sin sorpresas.

Adicionalmente, si estás buscando quedar embarazada, va a permitirnos calcular de manera más exacta, los días más fértiles de tu ciclo. Otro dato importante del ciclo es saber que este no debe durar más de 8 días o que nos quedemos manchando por muchos días después del sangrado menstrual.

Que dure 9 o más días o tengamos manchados es razón suficiente para consultar.

Por último y no menos importante debemos saber que la cantidad del sangrado no debe ser excesivo, y si bien cada una de nosotras tiene un patrón de sangrado particular, el cambio en el mismo es también un signo de atención.

¿Conoces tus ciclos? ¿Recuerdas la fecha de tu última menstruación? No dejes de apuntarlo y así sabrás más temprano que tarde si está ocurriendo algún cambio que podremos diagnosticar y tratar a tiempo.

Si tienes más dudas, te invito a visitar mis redes Twitter/Instagram como @dramantellini.

Caraota Digital no se hace responsable por las opiniones, calificaciones y conceptos emitidos en las columnas de opinión publicadas en este medio.