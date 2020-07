Jada Smith podría ganar millones gracias a su infidelidad

Jada Pinkett Smith podría ser el rostro de un sitio web de citas si firma un contrato con el que podría ganar hasta 2 millones de dólares, reportó el portal Mirror.Eveeda.com es un sitio creado por mujeres y para mujeres quienes desean tener una aventura secreta o encontrar una pareja.

El salario base que la empresa le está proponiendo a Pinkett Smith es de 500 mil dólares al año. Jada por su parte haría sesión de fotos y un spot de tv para publicidad del sito más un episodio de su programa Red Table Talk por temporada.

Tina Turner regresa junto al DJ Kygo

La cantante TIna Turner y el músico noruego DJ Kygo lanzan el remix de "What's Love Got To Do With It", un clásico de Turner de 1984.

A sus 80 años, Tina Turner regresa a todo dar y en forma. “What’s Love Got To Do With It”, es uno de sus clásicos que formó parte de su disco Private Dancer, lanzado en 1984.

Metallica viene sinfónico

El grupo Metallica publicará el próximo 28 de agosto el álbum “S&M2”, que documenta en audio y vídeo los conciertos ofrecidos el 6 y 8 de septiembre de 2019 en el Chase Center de San Francisco (EEUU) junto a la Sinfónica de la ciudad.

Producido por Greg Fidelman con James Hetfield y Lars Ulrich, este disco recoge más de dos horas y media de música y toma el testigo del previo “S&M”, premiado con un Grammy, que les unió a esa misma orquesta de 80 músicos en 1999 para grabar las primeras versiones sinfónicas de sus canciones. El álbum digital a 4LPs de vinilo, 2CDs y versiones en DVD y Blu-ray.

"Médicos: la nueva apuesta de Univision

Univision estrenó nueva serie. Se trata de “Médicos, línea de vida”, una series dramática que sigue la vida personal y profesional de un grupo de doctores que tratan casos médicos sumamente complejos mientras arrastran sus propias cargas emocionales. La nueva serie de transmite de lunes a viernes a las 9 p.m. Este por Univision.

La historia se produce en el “Instituto de Especialidades Médicas”, un hospital público con fondos insuficientes que resulta ser uno de los más concurridos del país. Lideran la historia del Guero Castro: José Elías Moreno hijo, Livia Brito y Daniel Arenas.



Rummy Olivo y Miguelito Díaz van por el Pepsi Music

edición Pepsi Music anunció abiertas las votaciones para nominados para 8vade los Premios Pepsi Music. Este año hay más de 270 postulados para este galardón que honrará lo mejor de la música hecha en el país entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2019.

En esta oportunidad la cantante llanera Rummy Olivo junto a su partner Miguelito Díaz están nominados al premio Pepsi Music como Mejor video de música llanera. El video ilustra el tema en conjunto "Mi sexto sentido".