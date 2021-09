De la caída de Instagram, nervios y un ataque al nuestro cardio, por Vanessa Senior

Hola adorancios, ¿cómo están? ¿yo? pues saliendo de un susto terrible esta semana a nivel digital, ¿no les pasó que pensaron que estaban teniendo problemas en sus cuentas de Instagram?, para mí toda esta pesadilla empezó el miércoles, les cuento:

POR VANESSA SENIOR

Estaba yo en casa de mi amiga Rosy y de repente empezaron a eliminarme historias que no tenían ningún tipo de infracción, (yo se quien está haciendo esto, es más ya hasta tengo su teléfono, la persona está un poco asustada, pues sí, que lo esté, que como dice Irrael le vienen tiempos difíciles), en fin, el hecho es que no solo empezaron a borrar historias sino que la cuenta me sacó de la aplicación de repente pidiéndome iniciar sesión de nuevo, en ese momento empezó una arritmia cardíaca elevada y sin ambulancia cerca, son 10 años de trabajo con mi cuentita que de corazón pesan, pero al entrar pude llegar fácilmente, imaginé que se trataba de algo personalizado hasta que hoy (jueves) empezó de nuevo el ataque.

Me asusté, y dije:

"Pero por Dios esta gente no tiene oficio ni ganas de vivir su vida?" y al empezar a actualizar todos los mensajes de error que arrojaba mi Instagram era para quedarse en el sitio.

En ese momento tan dramático te sientes desprotegido, solo, abandonado, desnudo, gay, hetero, virgen, O SEA TE SIENTES TODO Y NO TE SIENTES NADA, hasta que se me prendió el bombillo y me fui a Twitter (la vieja confiable) y escribo la palabra INSTAGRAM, Y en ese momento pude pesar los kilos que peso,

"Instagram esta caído" actualización de hacía 45 segundos en un tuit de una cuenta verificada.

Dios mío, ya suficientes problemas tenemos en esta vida, las redes sociales ahora suman uno mayor y más para los que vivimos netamente de esto, perder esa plataforma para muchos ha sido motivos de depresión, cambios de conducta y hasta rupturas sentimentales (sobretodo si tu pareja tiene amigos ignorantes que aseguran que la persona que cerró la cuenta de esa persona fuiste tú, como si uno fuera el hijo de Zuckerberg, como me molesta la gentuza que rodea a... mejor me cierro la boca que puedo desencadenar una guerra con gente de muy bajo nivel y me pueden ganar por niches pero jamás por astutos, y a la ignorancia es mejor IGNORARLA para que no te provoquen y te lleven a su nivel)

Las redes sociales cambiaron por completo nuestro ADN mental, ahora la gente solo quiere seguidores, la gente se cree famosa (cuando en realidad algunos son solo prepagos que se venden por unas hamburguesas que tienen que pagar y publican haciendo creer que son imágenes del establecimiento, loosers) esto de querer ser famoso y de querer dar COMUNICADOS fuera de lugar cuando la gente solo espera tramoya ha generado muchas controversias.

Ustedes saben de todas mis polémicas, TODAS, en este momento de mi vida no la estoy pasando de la mejor manera, aunado a esto me enfrento a ataques cibernéticos pero también me enfrento a que personas de muy bajo presupuesto mental deban opinar sobre mi hogar queriendo hacer LIVES dando la cara por mi casa y respondiendo preguntas y respuestas desagradables que solo le corresponde a las partes de un hogar contestar, y en medio de toda la impotencia a mi me toca callar hasta que se me olvide el apellido y se le acabe la fiesta a más de uno.

Hace poco le paso a una por allí que tenía tres años tocándome las vísceras, pues terminó pidiendo perdón a Dios ¿no?

Señores, antes la gente buscaba pelea en las fiestas, si veías mal a alguien ya empezaba una trifulca, ya en estos tiempos no hace falta estar presente en ninguna parte, con un view digital podemos encontrar TODO y hasta meter en problemas a la gente solo por que si.

Los tiempos de pandemia tienen a la gente encolerizada, yo creo que es mejor evitar. ¿No les parece? no es necesario entrar en temas digitales pues está comprobado que no todo el mundo soporta una paliza de tendencia número uno a nivel mundial en Twitter e Instagram como en mi alma he soportado yo, entonces, la publicidad conmigo es mejor pagarla que quererla de mala manera, porque sí, la gente puede subir en seguidores, pero ¿de qué valen a la hora de un bullying innecesario?

Da mucha impotencia ver como otras "cuentas" se ponen a la orden del día queriendo dar declaraciones que no corresponden, gente demasiado burda, gente niche como dice George Harris, gente que definitivamente hay que ignorar por que al final del camino quieren en su vida lo que uno con esfuerzo ha logrado.

Pero eso es lo que han logrado las redes sociales, EL PROTAGONISMO en casa ajena, querer dar tubazos falsos, o simplemente hacer burla porque detrás del teclado todos somos valientes, no he visto al primer hater enfrentarme, más bien los veo pidiendo que los desbloquee públicamente en los shows, es muy gracioso.

Veamos que nos trae la semana que viene. Espero que hayan entendido y disfrutado este escrito.

Hasta la semana que viene. Y recuerden, una cosa es ser famoso, que eso dura una hora.... Y OTRA MUY DISTINTA ES SER EXITOSO.

Y se callan.