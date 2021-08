LA CONCHI, un hospital y un apartamento por incendiar

¡Hola mis amores... Feliz fin de semana!

Esta semana quiero contarles algo que me pasó en plena hospitalización aquí en Barcelona.

Ha sido una locura ya casi ver a San Pedro hasta que conocí al personaje del que te hablaré a continuación LA CONCHI…. Mi compi de habitación.

POR VANESSA SENIOR

Una vez que entro en emergencias, con el dolor que tenía, me dicen “te vamos a ingresar, estarás en un piso acompañada y en la ventana”

Lo que yo no sabía era que mi compi de habitación era una gitana MATRIARCA totalmente apoderada del piso de hospitalización y con más vidas que un gato angora!

- ¿Mi arma como te llamas guapi? - Me ha dicho la Conchi recibiéndome en mi hotel compartido.

- Hola me llamo Vanessa - la verdad yo de hablar con ese dolor no tenía ganas de nada

- Pue yo soy La Conchi… y tu amiga desde ya guapi, que lo que necesites me lo pides a mi y yo te lo consigo, ¿qué te duele guapi? MORENOOOO QUE A MI AMIGA LE DUELE EL ROLLO, CONSÍGUELE UN CALMANTE MI ARMA QUE VA A LLORÁ!! - decía la Conchi gritándole a los enfermeros para que corrieran por mí, y lo hacían, yo me sentía la mujer del Pran!!! En este caso La Conchi tenia 3 meses hospitalizada con Covid y ya tenía hasta contactos con Whitney Houston, porque de corazón esa señora no creía en nadie, ir y venir de la muerte te hace eso… Inmortal.

Comencé a hablar un poco con la Conchi sobre mi situación en el hospital y ella no podía recibir visitas sino una vez a la semana, por tema covid en el hospital las visitas están restringidas.

Pero La Conchi estaba armada, tenía una tablet y 3 teléfonos con wifi y en cada uno tenía pantallas de conversación de WhatsApp abiertas con 10 participantes en cada llamada.

Todos le decían LA MAMA… así, sin acento, LA MAMA, y todos hablaban a la vez, la Conchi ponía orden en todas las conversaciones y los regañaba a todos, y yo veía atónita como ella desde la pantalla ponía orden y yo no podía ni organizar mis historias en Instagram.

La Conchi hablaba durísimo, en un momento entró una enfermera y le ha dicho “Conchi que bajes la voz que se escucha en el pasillo” y creo que no le quedaron más ganas de eso a la pobre enfermera cuando la Conchi ha contestado “TENGO TRES MESES PRESA AQUÍ EN ESTE HOSPITAAAAA, ASÍ QUE ME CAGO EN TODOS TUS VIVOS Y TUS MUERTOS Y EN LOS MUERTOS DE TODOS LOS QUE VAN A MORIRSE EN ESTE PISO ESTA NOCHE, ASI QUE YO PUEDO HABLAAAA CON TOA MI FAMILIA HASTA QUE ME LIBEREN DE ESTA PRISIO…. Y ME LE TRAE UN CARMANTE A MI AMIGA QUE YA VA A LLORÁ DEL DOLÓ Y NO LA QUIERO VER SUFRÍ” (por favor lean todo esto en acento gitano Andaluz, que no se como explicártelo)

Yo me sentía sumamente protegida por la Conchi y toda su familia. Me presentó a los 345 miembros de su familia y les decía “MIRA MI AMIGA QUE MONA, LE DUELE UNA COSA DE METAL QUE SE COMIÓ Y SE VA A MORÍ” y yo con El miedo que le tenia a la Matriarca Gitana le asintía con la cabeza sin llevarle la contraria .

Esta compañera tan peculiar no podía moverse de su cama, la Conchi estaba a la merced de los enfermeros y de sus cuidados diarios, de repente la Conchi me ha dicho “GUAPI, QUE ME HE CAGAO!!!”

Y yo pensando que La conchi lo que tenía era un problema, PUES LA DEL PROBLEMA ERA YO, que tuve que respirar el olor de la Conchi en un cambio de turno que se ha hecho interminable y yo sin poder moverme de la habitación porque en ese momento no sabía si me estaba matando el olor o el dolor!

Y así pasé todo el fin de semana, pensando que las gitanas eran tan guapas como Kassandra (besos a Coraima Torres) y la real mentira es que los gitanos son mas como LA CONCHI, El eslabón de más respeto en una comarca familiar donde todo el mundo le rendía pleitesía y le pedían permiso a toda hora para cualquier cosa.

En una de mis crisis de dolor, me quedé cómo desmayada en la habitación y al fondo de mis plegarias de salvación al cielo escucho a la Conchi hablando nuevamente por teléfono.

-“Alo Paco? Paco que la Susana esta buscando er kerosen, que va a quemá el apartamento de la Okupa que nos Okupó el sitio que nos habíamos quedao nosotros (un okupa es un invasor para que me entiendan mejor) que por favor te vas para allá que ya la Susana se ha llevao los cuchillos y las cerillas y va a incendiá a todos sus muertos y aunque le dije que no, no me ha hecho caso”

Creía yo que estaba teniendo un sueño hasta que La Susana ha llamado a LA MAMA y le dijo “Mama que hay niños en ese piso, que hago?” Y la MAMA ha dicho “Saca a los niños y lanza er kerosen a la Madre pa ve si se van a reír” en ese momento no solo me hice la dormida SINO TAMBIEN LA MUERTA, creo que dejé de respirar y me puse la cartera de almohada, no fui mas al baño, no me quejé mas del dolor, no hice mas pipí, no pedí mas a Dios, allí la Conchi me dio mas miedo que alegría hasta que trancó y me dijo “ESTAS DORMIDA GUAPI?” Y le dije “SI CONCHI ESTOY DORMIDA HORRIBLE TE LO JURO”

Yo estaba aterrada pero la Conchi conmigo se portó mas bien que nadie, fue tanto que cuando me vine se puso a llorar, aunque jamas ORVIDARÉ A LA CONCHI MI ARMA porque compañera como esa no creo que me toque nuevamente, aunque realmente no quisiera yo entrar de nuevo en un hospital.

Moraleja, seas la Matriarca Principal de cualquier Élite, siempre vas a necesitar un abrazo en momentos de soledad y si no … TE QUEMAMOS EL APARTAMENTO!

Los leo en @vanessasenior en Instagram para sus opiniones.

Y se Callan