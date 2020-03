La cuarentena en familia ¿Cómo asumirla?

Óscar Misle

Educador

Un virus puso de rodillas al mundo. Se trata del coronavirus, solo se puede ver

con un microscopio; sin embargo tiene como logro el invadir países ricos, pobres,

de izquierda o de derecha.

Su poder es más fuerte que las ideologías, fundamentalismos, radicalismos, culturas… Logró el control de poderosas naciones. Se apoderó del mundo un diminuto invasor que no necesitó de fusiles, tanques de guerra, bombas, misiles. Solo le bastó un estornudo o una tos para

tomar por asalto el cuerpo humano y comenzar su despliegue universal con el

cometido de convertirse en pandemia.

El gobierno decretó la cuarentena, una medida necesaria que hace debamos

permanecer en nuestras casas. A medida que pasan los días, la angustia se va

haciendo presente en las familias. Se complica la situación cuando se pide higiene

y en muchos lugares no hay agua.

Cuando revisamos la nevera o la despensa nos asusta ver que los pocos

alimentos se agotarán. Surge la ansiedad de no poder reponerlos por el

desabastecimiento que se pronostica. Se activan pensamientos y sentimientos

que generan miedo, ansiedad, descontrol, estrés.

Suspendieron las actividades escolares y a nuestros niños deben junto a su familia

permanecer en cuarentena. Sus emociones alteradas por una convivencia

signada por la ansiedad pueden hacer más caótica la situación.

Comportamientos hostiles, llantos recurrentes, peleas entre hermanos, preguntas

sin respuestas, rabietas por no poder recrearse encontrándose con sus amigos,

vecinos puede hacer que perdamos el autocontrol y la violencia comience a

protagonizar.

¿Qué hacer en estas condiciones?

Hacer consciente cómo nos sentimos. Las emociones si no las identificamos,

reconocemos, nos pueden hacer una mala jugada. Al no controlarlas podemos

reaccionar de forma impulsiva, violenta y agredir a los niños y demás seres

queridos. Es conveniente desahogarnos con otro adulto para hacer catarsis; pero

identificando quién está en condición emocional de escucharnos.

Hablar con nuestros niños. La comunicación es clave en estos momentos, tanto

la verbal como la corporal. Las expresiones de afecto con calidez, no podemos en

estos momentos utilizar los besos y abrazos, pero si otras formas para vincularnos

y comunicarnos para transmitir confianza, disposición a escuchar, sin juzgar ni

comparar, para ayudarlos a identificar sus emociones y ponerle nombre, “me

siento triste”, “tengo rabia”, “siento miedo”. Es importante que sepan que es válido

sentirse mal en momentos como estos, que expresar los sentimientos ayuda a

sentirnos más calmados.

Explicarles con palabras sencillas lo sucedido. Es conveniente decir la

verdad, sin dramas, con palabras sencillas, si no lo hacemos nosotros otros lo

harán y sentirán que les mentimos y perderán la confianza. Hay que tomar en

cuenta la edad y la sensibilidad del niño.

Nuestros niños suelen estar más informados de lo que nos imaginamos. Cuando

nos preguntan algo podemos repreguntar. Por ejemplo: “Mamá ¿Por qué la

cuarentena?” Le repreguntamos: “¿Por qué piensas tú que se hace?”

Posiblemente nos sorprenda su respuesta y podremos explicarles de forma clara y

sencilla nuestros argumentos. Recordemos que desde los primeros años se debe

comenzar la educación emocional y ciudadana, preguntar, ser escuchados,

participar, sentirse protegidos son derechos a los que no debemos renunciar.

Enseñar con el ejemplo que los niños vean que, con frecuencia nos lavamos las

manos con jabón, que al estornudar o toser nos tapamos con el antebrazo a la

altura del codo, que utilizamos pañuelos de papel y los desechamos, que no

salimos de la casa sino para lo estrictamente necesario, aprenderán en forma

práctica las recomendaciones higiénicas básicas para la prevención de la

contaminación.

Mantener las rutinas. A pesar de vivir una situación complicada, especialmente

los horarios para la comida, tiempos para los juegos. Para los niños jugar es una

necesidad. En los juegos expresan sentimientos, hacen catarsis, se divierten… En

estos momentos adversos son actividades que debemos promover y es ideal que

podamos jugar con ellos para conocer cómo están asimilando lo que estamos

viviendo.

Darle vida a la solidaridad. Con ejemplos concretos les podemos mostrar como

la solidaridad se hace presente. No salir de la casa durante la cuarentena es una

muestra de ello. No basta con que nosotros estemos sanos, también deben

estarlo los demás, por eso debemos evitar contagiarnos y contagiar a otros. Es un

momento propicio para darle contenido práctico al amor, la empatía, la

compasión.

Preservar la esperanza. A pesar del momento difícil hay que plantearle que las

cosas van a mejorar. Por su condición de niños no hay que hacerle sentir que la

situación va empeorar. Los puede llenar de miedo, angustia, recordemos que no

tienen la madurez ni nuestra experiencia, no se trata de crearles falsas

expectativas como por ejemplo la semana que viene se controlará el coronavirus.

Es preferible decir están trabajando para que pronto se solucione el problema y

que todos estamos poniendo de nuestra parte para controlarlo.

Rescatar lo que descubrimos en la adversidad Esta situación nos muestra lo

importancia de las tecnologías, permite vincularnos virtualmente. A través de las

pantallas podemos vernos, escuchamos y compartir lo que sentimos y

pensamos. Por el hecho de ser una pandemia, para los niños que tienen

familiares en el exterior, ahora más que nunca, es importante comunicarse con

ellos para saber que están bien, que están vivos.

El coronavirus nos pone de rodillas, la soberbia, prepotencia, arrogancia de nada

nos sirve, vivimos una realidad que nos demuestra lo vulnerable que somos, nos

invita a cultivar nuestra espiritualidad, no solo la religiosa, sino la que conecta

con lo interno, esencial y trascendente.

Hasta la próxima resonancia