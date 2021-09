Los momentos felices los construimos nosotros

Por María Laura García

Aprender a sentirnos bien a pesar de las circunstancias retadoras y complicadas que vivimos en Venezuela y el mundo es clave para mantener una vida saludable y, sobre todo, bienestar emocional, aún cuando suene utópico.

¿Quién en nuestro país puede costearse cualquier problema de salud? Muy pocos, por tanto, debemos ingeniárnosla para hacer prevención, y la más económica es la de tipo emocional. Esto es vital si consideramos que un alto porcentaje de nuestra salud física se sustenta en nuestra felicidad o tipo de pensamientos, es decir, en nuestro balance mental.

Es verdad que a veces, las carencias que atraviesan los venezolanos pueden ser muy duras como para sentirnos bien, sin embargo, hay ciertas acciones que al ponerlas en práctica pueden ayudarnos a mejorar nuestra actitud ante la vida. Y habrán escuchado, millones de veces, que ésta lo es TODO.

Las personas felices o más plenas, se dan cuenta de que precisamente la felicidad se convierte en un buen hábito más, y aprenden a NO ser víctimas de las situaciones negativas. Y algo importante, tampoco buscan esa “felicidad” en otras personas o en bienes materiales, por el contrario, la encuentran dentro de si y por sus propios medios.

Es más, es sano permitirnos, algunos días, sentirnos más o menos, o mal, y otros pues mejor. Pero sin duda, debemos enfocarnos en sentirnos bien y positivos la mayor parte del tiempo, porque esto se trata de una DECISIÓN PROPIA; y si lo logramos estaremos en el buen camino, que se los digo yo.

Mis trucos para sentirme feliz casi siempre…

No tenemos que vivir tratando de «cazar» la felicidad, tampoco creo que es útil pensar en ella cómo un merecido destino después de un arduo caminar; porque mientras más te enfocas en que «tienes que ser feliz» menos lo eres. Por eso, te invito a que pongas toda tu atención en el simple placer de realizar pequeñas acciones, e intentar convertirlas en hábitos diarios.

Una vez leí: “La felicidad consiste en ir tomando día a día pequeñas decisiones, que se traduzcan en acciones para vivir más felices”; por tanto, la “felicidad es una decisión de todos los días, minuto a minuto”. Aunque suene imposible, tú y yo, podemos tomar el control para sonreír más veces al día y estar más satisfechos con la vida.

¿Cómo hago para convertirme en una de esas personas felices?...

1. Trata de estar en espacios abiertos, algunos días a la semana, para que ese contacto con la naturaleza recargue tu espíritu. Está comprobado que vivir cerca de espacios verdes o tener contacto con la naturaleza, se asocia con una mejor salud mental. Además, pasar tiempo al aire libre nos expone a la luz solar, lo que nos lleva a absorber mejor la vitamina D. Estudios han hallado que niveles bajos de esta vitamina se asocian con la depresión.

¡Entonces, sal a dar más paseos y no te olvides de usar protector solar! De vez en cuando programa subidas al Ávila, o excursiones o visitas al Parque del Este.

2. Haz ejercicios para llenarte de #endorfinas. Se ha comprobado que la actividad física promueve la felicidad a largo plazo y las “endorfinas”, mejoran nuestro estado de ánimo más promueven los sentimientos de euforia que combaten la depresión; y nadie está muy contento cuando se enferma.

3. Siempre haz cosas positivas por y para los demás. Estudios científicos han demostrado que ayudar a los demás aumenta la satisfacción con la vida, le da significado a la misma, aumenta los sentimientos de competencia propios, mejora el estado de ánimo y reduce el estrés. Hacer algo por otros, adicionalmente aporta un granito de arena en el buen estado de ánimo de nuestros semejantes.

4. Construye redes de apoyo emocional. Conversa más y cultiva relaciones. Saluda con una sonrisa a tus vecinos. Atrévete a conocer gente nueva. Habla por teléfono a tus padres y abuelos. Visita a tu familia, así no sea navidad. Esfuérzate por ver a tus amigos, aunque sea, digitalmente.

Relacionarnos con otras personas es clave para nuestra felicidad, ya que la conexión social forma parte esencial de un estilo de vida saludable. Estas estrechas relaciones con los amigos y la familia nos brindan amor, propósito y aumentan nuestros sentimientos de autoestima.

5. Siempre busca aprender cosas nuevas o ponerte metas diferentes, esto te mantendrá motivado y activo mentalmente, lo que te alejará de lo negativo de la existencia humana. Considera que aprender algo mejora tu percepción de bienestar, y dicha percepción te ayuda a aprender más cosas. Sin más, se trata de un excelente círculo virtuoso.

Los expertos recomiendan, invertir tu dinero en “experiencias” y no en cosas materiales, pues se ha constatado que contribuye más a nuestra felicidad a corto y largo plazo.

6. Duerme mejor, un descanso reparador te facilitará el tener una mirada agradable de tu entorno. Te hará mas apto (a) ante los retos de la cotidianidad. Cuando estamos cansados, reaccionamos peor ante cualquier situación y, nos volvemos mucho más sensibles a las emociones negativas. Además, cuando no duermes lo suficiente, aumentan los niveles de una hormona llamada cortisol asociado al estrés.

7. Agradece las pequeñas cosas, ya que no hay nada que te llene de más positivismo que la gratitud. El darle significado a los pequeños logros o cosas recibidas impacta sustancialmente nuestra sensación de felicidad diaria.

8. Enfócate en pensamientos positivos o buenos recuerdos y sonríe. Trae a tu mente, los momentos y personas gratas del pasado más del presente inmediato. A mí, esto, me ayuda mucho a mantener la serenidad y a sentirme alegre.

9. Por último, aprende a controlar tus pensamientos negativos y los rumiantes. Céntrate en el aquí y en el ahora. Cuando me invaden las ideas repetitivas y agobiantes, hago respiraciones profundas y me ocupo en cosas útiles que tengo pendientes, que demandan de mi total atención, de esta forma descanso mi mente y me siento mejor.

Finalmente…

Y tú ¿Qué haces para sentirte mejor y levantarte el ánimo? ¿Qué hábitos en tu vida contribuyen con tu felicidad? Comparte conmigo tu respuesta en los comentarios de aquí abajo.

REDES:

Instagram: @ATuSalud

YouTube: ATuSaludconMariaLauraGarcia

Facebook: ATuSaludEnLinea

Twitter: ATuSaludEnLinea

Caraota Digital no se hace responsable por las opiniones, calificaciones y conceptos emitidos en las columnas de opinión publicadas en este medio.