Maya, hija de Mónica Spear recibe orden Presidencial de Trump

Carlos camargo

Periodista

La hija de la venezolana Mónica Spear culminó su quinto grado con menciones honorificas. Maya Berry Spear de 11 años, fue reconocida como alumno ejemplar este 2020, destacándose en matemáticas, inglés, lenguaje y música. Además, obtuvo el Premio de Ciudadano, Sociedad de Honor Nacional de Escuela Primaria y calificó en el cuadro de honor con notas perfectas. También recibirá mención Orden Presidencial a la Excelencia, premio firmando por el Presidente de EEUU, Donald Trump.

Kylie no es tan rica como parece

La hermana de Kim Kardashian, Kylie parece ser que no es tan rica como parece. Todo parece que la revista Forbes que mide las ganancias y patrimonio de empresarios y celebridades, había dicho que la hermana de Kim era una de las jóvenes más ricas del mundo. Sin embargo, ahora parece que no lo es. “¿Con qué me estoy despertando? Pensé que este era un sitio de buena reputación… todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas jajaja. Nunca solicité ningún título ni intenté mentirme allí NUNCA. Punto!”, escribió Kylie. Por eso, quien ha tomado el turno es su abogado, Michael Kump; exigió a Forbes que cuente bien la historia: “Hemos revisado el artículo de Forbes acusando a Kylie de cometer engaños y una “red de mentiras” para inflar su patrimonio neto. El artículo está lleno de mentiras, dijo.

El último adiós al actor Héctor Suárez

Ell actor Héctor Suárez quien divirtiera a varias generaciones con sus programas de comedia en televisión, perdió la vida a los 81 años. La noticia la dio a conocer su hijo el también actor Héctor Suárez Gomis. Sin embargo, hace unas semanas se conoció que el actor había sido hospitalizado, en esos momentos el hermano del actor descartó que fuera por coronavirus, pero si confirmó otros problemas de salud que aquejaban al comediante. Aunque, padecía de cáncer, murió de un paro cardíaco. Comentan que se fue a dormir en su casa junto a su familia de manera normal y amaneció muerto.

Apagón en las redes sociales

Toda la industria musical, sellos discográficos, editoras musicales, estaciones de radio y artistas en general, colocaron en sus redes sociales un post completamente negro para de una forma apoyar la campaña de “En pausa” o #BlackOutTusday dejando una gran estela de color negro en todos lados tanto Instagram como Twitter. Millones de un cuadrilátero negro rondó las redes. Fue un tremendo apagón de luz donde se unieron artistas como Beyonce, Luis Fonsi, Will Smith, disquera como Sony, RCR, Capitol., BMG, las estaciones SBS Broadcastins System, Rihanna, Alicia Keys, Radiohead, Coldplay, Kelly Rowland, Beastie Boys, Oscar D’ león, Olga Tañon, y miles y miles de artistas alrededor del mundo, sumándose a la búsqueda de la igualdad en todos los sentidos. Esto a raíz de la muerte del afroamericano Georges Floyd.

La pandemia no detiene a Elba escobar

La pandemia no detiene a Elba Escobar. La actriz venezolana dictará el taller “Jugando a ser actor”, el próximo sábado 6 de junio, desde las 03:00 de la tarde, hora Miami. Durante la actividad, Elba compartirá técnicas de actuación – desde casa – a los participantes, quienes tendrán la posibilidad de conectarse a través de la plataforma Zoom en una sesión de un día (tres horas continuas).

Cabe destacar que la también presentadora, cantante, locutora y escritora, impartirá el taller de on line a cualquier persona interesada en adentrarse al mundo de la actuación.

La salsa viene "En pleno" con Everson

Everson Hernández se lanza al ruedo musical en solitario, tras 20 años de experiencia como cantante la afamada agrupación de Porfi Baloa y sus Adolescentes. Hernández prepara prepara una mega disco de más de 12 canciones del género salsa, pero con mucha calle, buscando los sonidos de la auténtica salsa, la salsa vieja. Everson Hernández no se retira de la orquesta de Porfi Baloa, simplemente arranca un nuevo proyecto en paralelo.