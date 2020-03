Médicos venezolanos… ¡Héroes sin armas!

María Laura García

Periodista

Recientemente se celebró el día del médico en Venezuela, por eso quise hablar con

un especialista sobre cómo este gremio, en medio de la crisis económica y social

que vive el país, está desarrollando su trabajo, y si en vista de ese panorama hay

“razones” para festejar, aunque yo me adelanto a que si existen muchas para

reconocer y valorar su sacrificada labor.

Hablé con el Dr. Enrique Loyo, Médico Patólogo, vicepresidente de la Academia

Nacional de Medicina, expresidente de la Sociedad Venezolana de Patología (T:w

@Santiago60), sobre lo que significa ser médico en Venezuela.

El especialista comenzó su conversación reconociendo que efectivamente hay

motivos para celebrar al que sea médico en Venezuela. Para él ser galeno

constituye tener que vestirse de y ser un héroe para salir adelante en medio de las

dificultades que enfrenta al desempeñarse en el sistema público nacional de salud.

Los aspectos que básicamente lo llevan a pensar que el medico venezolano es un

héroe es el hecho de arriesgar su vida en el cumplimiento de su deber por la

destrucción completa de la infraestructura hospitalaria en el país.

“No existe un hospital público donde no se identifiquen fallas gravísimas, porque

entre otras cosas, no se reciben los servicios públicos básicos en el 80% de los

centros asistenciales, es decir, no cuentan con agua ni electricidad para el

funcionamiento normal, por tanto, el personal especializado y administrativo, ni si

quiera se puede lavar las manos allí con las implicaciones negativas que desde el

punto de vista sanitario esto tiene. Igualmente, ha empeorado el abastecimiento de

medicamentos, este es escaso o intermitente o esporádico, lo que no permite el

cumplimiento de los protocolos necesarios esenciales.

Igualmente hay un deterioro y falta de equipos para el diagnóstico y terapias. Llegados a este punto, debo destacar, una situación muy delicada, las terapias para cáncer están siendo

omitidas en la mayoría de los casos y esto no aparece reflejado en las cifras

oficiales, pero recordemos que en el 2012 la última estadística gubernamental

registraba que cada 2 horas moría una mujer por cáncer de mama en el país. Y si

recordamos la situación económica del 2012 y la comparamos con la actual,

podríamos estimar que estas cifras aumentaron dramáticamente elevando el

número de fallecimientos por hora, de las pacientes oncológicas.

Lamentablemente, esta situación es particularmente más grave cuando se trata del

cáncer infantil, puesto que no hay terapia de seguimiento para esta patología. Por

otro lado, condideremos que el número de fallecimientos por patologías crónicas,

también se ha elevado, porque los pacientes no pueden costearse el tratamiento.

Enfermedades como diabetes, hipertensión, que pueden tratarse o prevenirse efectivamente, en Venezuela matan cada vez a más personas simplemente porque los afectados abandonan o no siguen el tratamiento.

Los enfermos con patologías que tienen que ver con el VIH, SIDA, que necesitan

una terapia efectiva, también se ven expuestos a la falta de fármacos, además que

el deterioro en la calidad de vida que experimenta gran parte de la población los

hace vulnerables ante cualquier padecimiento.

Encontramos que, en el último año, la desnutrición de base, en menores de 5 años

fue 32%, esto representa unos niveles gravísimos porque es bien sabido que los

niños, sobre todo en los primeros 2 años de vida, requieren una nutrición óptima

para su desarrollo psicomotriz e intelectual.

Por tanto, un poco más de un tercio de nuestra población no está recibiendo una nutrición adecuada, razón por lo cual la mortalidad infantil ha ascendido y la propia OMS ha dicho que el aumento es de más de 30% en el período que abarca de 2015 a 2017. Lo anterior, ha elevado la

tasa de mortalidad infantil a 16 fallecidos por cada mil nacidos vivos.

También es preocupante la alta migración del personal médico venezolano, pues se

han ido más de 20 mil médicos y el 80% de ellos eran súper especialistas, es decir,

tenían una o dos especialidades y ahora le están dando frutos a otros países”.

De manera, que todo este resumen o exposición configura una situación tenebrosa,

que según mí entrevistado, no es un ejercicio de negatividad, si no es un repaso

para destacar que quienes trabajan para el sistema sanitario venezolano

actualmente, ya sea público o privado, están ejerciendo una labor heroica en medio

de las peores dificultades históricas que ha atravesado el país.

