A pesar de la pandemia por el coronavirus, se llevó a cabo una nueva ceremonia de entrega de los Billboard Music Awards, en reconocimiento a los artistas que encabezaron las listas de popularidad entre el 23 de marzo del 2019 y el 14 de marzo del 2020. El escenario elegido para el evento virtual fue el Teatro Dolby de Los Ángeles, y la conductora, por tercer año consecutivo, fue Kelly Clarkson.

Post Malone fue el gran protagonista de la noche, al sumar nueve trofeos incluido el más importante de la noche como “Mejor artista”. A pesar de no tener una audiencia dentro del Dolby Theatre en Los Ángeles, Clarkson aún trajo energía dinámica al escenario.

"Esta noche se trata de la forma en que la música nos toca a todos porque la música se conecta con nosotros de muchas maneras, sin importar quién seas, a veces nos conmueve literalmente", dijo Clarkson.

Taylor Swift y Billie Eilish lideraron con la mayor cantidad de nominaciones. Eilish se llevó a casa varios premios, incluida la de Mejor Artista Femenina. Numerosos artistas actuaron a lo largo del espectáculo, incluidos John Legend, Alicia Keys Brandy, En Vogue, BTS y Luke Combs.

También fue una gran noche para Garth Brooks, quien recibió el Icon Award, que fue entregado por su buena amiga, Cher. Brooks interpretó una mezcla de sus grandes éxitos que incluyeron "The Thunder Rolls", "The River", "Callin 'Baton Rouge", "Standing Outside the Fire", "Dive Bar", "Friends in Low Places" y "The Dance . "Demi Lovato también interpretó su nueva canción "Commander in Chief" sobre el presidente Trump.

Nicky Jam es el Compositor del Año por la SESAC Latina

El reggaetonero Nicky Jam se llevó este miércoles el premió a “Compositor del Año” que concedió la SESAC Latina, que este año ha dado a conocer a sus galardonados a través de una celebración virtual a causa de la pandemia de coronavirus. SESAC Latina, la organización que regula los derechos de autor en la industria de la música en Estados Unidos.

El boricua compartió honores en la categoría de "Canción del Año", que premia el tiempo de permanencia de una canción en las listas de popularidad, gracias a “Otro Trago (Remix)”, grabada por Sech feat. Darell, y que fue coescrita por Nicky Jam y Juan Diego Medina.

En un video compartido por las redes sociales el artista dijo sentirse muy halagado por los premios y agradeció a los fanáticos por estar más unidos que nunca. Otros compositores reconocidos por temas que han destacado este año figuran Gilberto "Bibi" Marín, Jesús Navarro por "Un Año", interpretado por Sebastián Yatra & Reik.

La SESAC Latina reconoció también a Christian Nodal por su canción “De Los Besos que te di”, que compuso junto a Lau. Sam Kling, vicepresidente sénior de Operaciones Creativas de SESAC, felicitó en un comunicado a los galardonados. "Han sostenido nuestro espíritu durante estos tiempos tan difíciles", dijo.

Telemundo presenta “Detrás de la fama” con los artistas más populares

La presentadora mexicana Stephanie Himonidis, más conocida como La Chiquibaby, integrante del staff del programa matutino de Telemundo “Un nuevo día”, conducirá por primera vez “Detrás de la fama”, el especial de Premios Billboard de la Música Latina que saldrá al aire por Telemundo el sábado 17 de octubre, a las 10 p.m.

El programa de entrevistas tendrá como invitados a Maluma, Pitbull, Becky G y Carlos Vives, quienes participarán en la gran ceremonia del miércoles 21.

“Me siento muy satisfecha por esta oportunidad. Sobre todo porque se trata de un programa que tiene una dinámica diferente a la de Un nuevo día”, expresó la animadora.

Yalitza Aparicio vuelve a la gran pantalla

La actriz mexicana Yalitza Aparicio hará su retorno a la pantalla grande con un documental que busca dar una mayor visibilidad al fenómeno de la violencia contra la mujer, en lo que será el segundo proyecto de Aparicio en el cine luego de aparecer en “Roma”.

Aparicio formará parte del documental “Peace Peace Now Now” en donde compartirá pantalla con Daniela Vega, Esther Expósito y la vocalista del grupo musical “Garbage”, Shirley Manson y será dirigido por Daniela Vega. El propósito será ilustrar el tipo de violencia a la que se exponen las mujeres de América Latina y recabar su testimonio.

Maffio se une a Dalex y crean “Lo noto”

El reconocido cantante, compositor y productor de origen dominicano, conocido popularmente como Maffio, entrega un nuevo producto llamado “Lo Noto”, cargado de movimiento y sensualidad al estilo de la fusión jamaiquina del raggamuffin en colaboración con la joven estrella del género Dalex.

Para el multigalardonado artista y productor Maffio tener la colaboración en “Lo Noto” de una figura como Dalex, a “quien siempre ha admirado por la versatilidad de su voz y su humildad, es un sueño hecho realidad.”

“Esta idea estuvo dándome, durante largo tiempo, vueltas en mi cabeza”. Hace unos meses, ambos coincidieron en el mismo edificio y decidieron trabajar juntos. “Lo Noto” nació cuatro horas después.

Eddy Herrera celebra su nominación al Latín Grammy con concierto virtual

Denominado como “el galán del merengue”, el dominicano Eddy Herrera, quien además es compositor, celebra jubiloso su nominación al Latin Grammy de su contagiosa producción tropical “Eddy Herrera Ahora”, la misma contiene varios de los temas que fueron lanzados el pasado año y compite en la categoría “Mejor Álbum Tropical Merengue-Bachata” de los codiciados premios.

Para celebrar junto a sus miles de admiradores, “el galán del merengue”, de la tierra de Quisqueya, “la bella” y donde el Merengue ha sido reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, Eddy Herrera, anuncia la celebración de su esperado concierto virtual “Eddy Herrera Reloaded” este próximo 18 de octubre a las 8:00 pm a través de la plataforma www.adnstream concerts.com.

Verónica Brancato se alista para la alfombra roja de los Latin Billboard

La estrella de PangeaFM, con sede en Miami, Florida, Verónica Brancato se alista para mostrar las incidencias de la alfombra roja de los premios Billboard a la música latina, que transmite la cadena hispana Telemundo.

En esta oportunidad será con distanciamiento social y en un show virtual Los Latin Billboard se transmitirá en vivo el miércoles 21 de octubre a las 8 p.m. ET del BB&T Center en Sunrise, Florida. El set de vanguardia incluye cinco escenarios distintos para acomodar múltiples presentaciones en vivo.

Con varias experiencias digitales para llevar a los fanáticos directamente a la acción, el programa celebrará a los mejores de la música latina y honrará a los finalistas de este año, que incluyen a Bad Bunny, Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin y Karol G, entre otros.