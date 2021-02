Por Yineska Parra

Muchas veces vemos a los artistas, y desde la lejanía e ignorando los procesos o dificultades por los que pueden estar pasando, imaginamos que sus vidas son perfectas y nada más alejado de la realidad.

Los famosos en muchas ocasiones combaten batallas personales más difíciles de lo que alcanzamos a pensar. Ejemplo de ello es la cantante Natti Natasha: bella, talentosa y con una carrera exitosa, pero nadie se imaginó la lucha que tenía para convertirse en madre.

Pese a que los médicos le dieron pocas probabilidades de lograrlo, a través de un tratamiento de inseminación in vitro, pudo ver cristalizado su sueño.

“Cuando me hacen [el] examen [el doctor] me dijo: «Por más que trates de [embarazarte] de forma natural [no se va a poder]», contó a la revista People.

La cantante debió someterse a un tratamiento de hormonas que la llevó a aumentar hasta más de ocho kilos en una semana, pero eso no le importaba porque ella tenía el camino claro: ser madre.

En principio el método no funcionó, no quería ver a nadie y sentía un “fracaso de mujer”, pero después de una gran batalla, tanto ella como su prometido Raphy Pina, obtuvieron el resultado deseado.

«Estábamos en Puerto Rico. Un día fuimos a hacer Jetski. Empecé a sentir un dolor en la espalda. Me quedé calladita porque no quería dañarle el fin de semana a nadie. Me tomé un Tylenol», explica Natasha, quien eventualmente acudió al doctor para que la revisara.

La mañana siguiente, a [Raphy] le hace una llamada el doctor directamente. Se me para a un lado con el celular, abre los ojos y me dice: ‘Tú estás embarazada'», recordó.

A todas las personas que estén pasando por momentos difíciles o por algo similar a lo que ella vivió les aconseja que no piensen en el qué dirán, siempre y cuando lo que hagan no dañe a nadie, Dios permitirá que todo pase y logren sus objetivos.

“Limitarnos por lo que vaya a decir el prójimo, eso no es necesario (…) Toda la tormenta pasa y yo he sido un vivo ejemplo de eso”, puntualizó.

Así como Natti Natasha hay muchos otros artistas que atraviesan por momentos complejos, como la ansiedad, la depresión, entre muchos otros trastornos y enfermedades, que seguramente no quisiéramos cambiar ni por todo el dinero de mundo.

No siempre los artistas van a mostrar los esfuerzos y las complicaciones que atraviesan que nos hagan sentir identificados, tal vez las redes han abierto ese canal, pero nunca será en un 100%; es por ello que es importante no comparar nuestras vidas con las de otras personas solo porque muestran la “perfección” a través de una pantalla.

Libra tus propias batallas sin compararte con nadie, tal vez ese que crees que lleva una vida perfecta atraviesa una situación más difícil que la tuya.

