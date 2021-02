Por Juymar García

Una nueva era ha comenzado, muchos hablan de una quinta dimensión, del despertar de un nuevo orden, otros hablan de bienestar, pero todos coinciden en que si no hay un despertar interno, las pocas herramientas que tenemos como humanos no serán suficientes para afrontar lo que viene.

La pandemia ha dejado huellas imborrables en el ser humano, un planeta entero ha sobrellevado la carga de lo desconocido, de un virus que por demás se diferencia de cualquier otro, es extraño, ataca sin medidas y en versiones insospechadas. Una nueva ola, una nueva sepa, no ha dejado de mutarse haciendo y provocando angustia, dolor y soledad a su paso.

No tocarnos, no abrazarnos, no besarnos, usando una mascarilla a toda hora, que no deja siquiera ver nuestras mejores expresiones, estamos escondiendo nuestros gestos tras una tela de tres, cuatro, cinco capas que hasta la risa se trasladó a los ojos.

Pero ¿es posible sobrellevar los efectos colaterales del confinamiento, de la soledad y la posibilidad de devolvernos a una pospandemia con nuestra intacta, reforzada o convertirnos ciertamente en mejores personas?

Sin duda, si es posible, hay legiones de personas que se han ido preparando en el camino para reforzar esa voluntad opacada y quizás hecha añicos por el confinamiento.

Los Cerrepianos

Una de las corrientes que surge con mucha fuerza es el CRP (Círculo de Realización Personal) es una filosofía de vida basada en el manejo de la vibración personal, que facilita la realización de la persona, a través 6 estrategias, que buscan elevar su frecuencia vibratoria al punto que sea similar con la vibración de sus deseos.

Bajo premisas como ‘lo que crees lo creas’, permite y permítete entre otras, quienes deciden iniciarse en el CRP están consciente que las oportunidades ni llegan, ni se buscan: se crean y ofrecen las herramientas para hacerlo.

El practicante CRP sabe que puede ser, hacer y tener lo que desea en la vida y tiene las herramientas para lograrlo.

El practicante CRP sabe hacer realidad sus sueños.

El practicante CRP vive feliz.

Si quieres intentar con las herramientas del CRP, que además ya yo probé y culminé como practicante, solo debes contactar a @jegomezch / [email protected] coach trainer CRP y Comunicador Social, en su perfil de la red social Instagram, además está haciendo su coaching vía online, personalizado o en grupos; y los resultados, por experiencia propia, puedo decir que son excelentes.

El coche que arrastra las maletas pesadas

El coach es una derivación del término inglés y que tiene varias acepciones: coche, carruaje, carro, también significa, enseñar, entrenar, preparar a las personas en diferentes áreas de la vida.

Fue quizás en Kocs, Hungría donde se conoció por primera vez la expresión, pero era utilizada para eventos netamente deportivos, “arrastrar el carruaje” y eso es lo que generalmente nos pasa, nos pesa y nos pisa, no poder con el peso de ese carruaje de la vida que cada día es más difícil de arrastrar.

Otras corrientes también aplican para crecer

Otra corriente que he notado ha cobrado un auge muy significativo es la relacionada con los ángeles.

Desde tiempos ancestrales la comunicación con los ángeles a través de los 72 nombres de Dios no son palabras propiamente dichas, sino combinaciones de tres letras arameas que te conectan con una corriente espiritual infinita que funciona a nivel del ADN del alma.

La conexión, que por cierto ofrece la renombrada coach inspiracional Susana Majul (pueden ubicarla fácilmente en YouTube) ofrece técnicas de relajación y meditaciones diarias para que esa nueva esperanza renazca y por si no es suficiente, también guía en casos de ansiedad extrema, dominio del estrés, la rabia, entre otros sentimientos de duda o desesperanza.

Un curso de milagros

Un curso de milagros es un sistema de estudio autodidacta de despertar espiritual que enseña el camino hacia la paz interior y la curación a través del poder del amor y del perdón. El curso se compone de tres volúmenes: Texto, Libro de ejercicios y Manual para el maestro, que están incluidos en un solo libro. Lo podemos encontrar en la web completo y su autora es Helen Schucman.

Precioso el trabajo que viene haciendo, Sonia Martínez, @soysoniamartinez en su perfil Instagram, coach creacional, escultora de mentalidades triunfadoras, además de astróloga, una mezcla nada despreciable, por la gran influencia que significan las conjunciones planetarias en cada persona. También es comunicadora social egresada de la Universidad del Zulia.

Sonia en tiempos de pandemia regala sus conocimientos guiando a sus seguidores hacia el camino de la posibilidad cierta de hacer de nuestras vidas un verdadero milagro.

Para finalizar también encontramos los coach personales, tal es el caso de Raiza Martínez Medina, @raizaym en la red social Twitter y @coachgerenciafeliz en Instagram, quien es especializada en coaching organizacional, reikista, instructora internacional de bienestar y alegría, con ella puedes canalizar de forma certera no solo tus emociones, sino también brindarte ese acompañamiento que tanto necesitamos para lograr nuestras metas y objetivos, es mi coach personal y la experiencia ha sido verdaderamente provechosa.

Ayúdate, que yo te ayudaré

Como vemos no tenemos que sentirnos solos en este camino que la humanidad nos ha impuesto, también nuestros psiquiatras, psicólogos han realizado un trabajo insuperable en redes sociales ofreciendo sus servicios, cuando de casos de depresión o ansiedad se trata.

En este camino que aún es incierto no debemos desperdiciar la oportunidad de tratar de crecer y apuntar hacia la preparación constante y el alimento del alma. No estamos solos y a veces tenemos que mirarnos al espejo reconociendo que necesitamos ayuda.

Feliz jueves mis amores!!!

