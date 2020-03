¿Podría tu amado gato o perro contagiarte el  coronavirus ?

Marian Valero

Periodista

En días pasado estuve en mi programa de radio entrevistando a biólogos y

veterinarios y la respuesta fue: NO contagian a los humanos.

Existe un tipo de neumonía en felinos y caninos, pero que solo entre sus mismas

especies se pueden contagiar, así como entre ellos se pueden “pegar la gripe”. En

lo particular y es lo que quiero compartir con ustedes quienes me leen, no se

preocupe por sus perros o sus gatos porque ellos no le van a transmitir la

enfermedad, el temible Convid-19, al contrario.

Lo que debe es estar atento de sus congéneres con manifestaciones de fiebre,

tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, goteo nasal, etc., es decir, de un humano

que lo pueda infectar.

Si usted supo del caso, del perro que vivía con una persona que dio positivo del

coronavirus y fue puesta en cuarentena y se le hizo por prevención los exámenes

al can, dando como resultado “positivo débil” para el nuevo Convid-19, pues le

cuento que la evidencia actual sugiere que los perros no tienen más riesgo de

propagar (el coronavirus) que los objetos inanimados como las manijas de las

puertas, es decir, su dueña infectada al tocar a su mascota dejó en su pelaje el

virus, como lo pudo haber dejado en los objetos de su casa.

Para los veterinarios y los que defendemos los derechos de los animales, existe

un problema mayor que la posible propagación del coronavirus a las mascotas o

viceversa y es: la propagación del miedo.

En un estado de pánico, las personas podrían abandonar o matar a sus animales

domésticos, ellos son las víctimas colaterales de un coronavirus, víctimas

colaterales del temor. Definitivamente Los rumores son más destructivos que

los virus.

Lo que NO es rumor es que en la ciudad de Wuhan, epicentro del brote, y que se

encuentra bajo cuarentena desde el 23 de enero, más de cinco millones de

habitantes salieron de la ciudad, y no han podido volver debido al cierre de los

accesos.

Muchos dejaron a sus mascotas en casa con comida y agua suficiente para unos

días, con la intención de regresar tras las vacaciones del Año Nuevo chino. Al no

poder hacerlo, sus animales se han quedado atrapados en sus hogares sin los

cuidados que necesitan.

Según la Asociación para la Protección de Pequeños Animales de Wuhan, hay

entre 300.000 y 600.000 perros y gatos domésticos en la ciudad, de 11 millones

de habitantes. Los miembros de la Asociación dejan alimento para entre 10 y 15

días en las casas que visitan: «Esperamos que les dure hasta que sus dueños

puedan volver».

Pero hay otros “Inhumanos” que por ignorancia deciden asesinar a sus mascotas

por miedo al contagio: Los más vulnerables están asediados por ese miedo.

Por cierto el uso de mascarillas para ellos, no le ayudan, al contrario es bastante

angustiante y podría causarles pánico, así que, les recomiendo a los padres de

peluditos deben atenerse a lo básico: buena higiene.

Como decía el Chapulin colorado: “ Calma, calma, que no panda el cúnico,” su

mascota NO le va a contagiar de ningún coronavirus.