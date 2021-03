Por Óscar Misle

La profesora Martina desde pequeña soñaba con ser maestra. Tuvo la influencia de su tía Elvira, una docente de esas que son testimonio de lo que significa la vocación. Era bastante tradicional en su práctica pero lograba vincularse con los estudiantes de una manera muy especial.

Martina después de 18 años como maestra tuvo una crisis vocacional, más bien existencial. La situación por la pandemia, y los desafíos de la educación, fueron cómo una bomba que le explotó en la cara. Puso una vez más en evidencia los cambios urgentes que exige la educación.

Seguimos en las aulas

Lo asombroso es que a pesar del viacrucis que le toca vivir, Martina está dispuesta a continuar en el aula. Le molesta cuando los llaman “héroes anónimos”. Siente que son seres humanos merecedores de oportunidades y posibilidades, no por estoicos, sino porque son profesionales que están cumpliendo una misión importante y necesaria.

La crisis existencial de Martina no está generada por la emergencia humanitaria compleja o por la pandemia que estamos viviendo, sino por la falta de respuesta a la pregunta: ¿Para qué me hice educadora?, ¿En estos momentos la educación está dando las respuestas requeridas?

En uno de los encuentros del consejo de maestros, Martina con frustración expresó: “Por muchos años pensé que en la medida que incorporaba recursos novedosos para transmitir los conocimientos de forma atractiva lograría mayor motivación e interés por los contenidos que me empeñaba en inculcar. Ahora siento que no eran aprendizajes reales. En el mejor de los caso, lo que lograba era que los estudiantes memorizaran y repitieran, sin que eso se tradujera en una mejor manera de ver el mundo y relacionarse con los demás. Me di cuenta que lo que hacía era informar, no formar y mucho menos transformar».

“¿Para qué me hice educadora?” No dejó de rondar por sus pensamientos; de forma incesante. Le desesperaba no encontrar respuestas convincentes; que no fueran las que trataba de dar desde la seguridad de lo que siempre había hecho. Imaginar procesos de formación desde otras dimensiones, no tradicionales, para descubrir posibilidades no concebibles desde otros paradigmas ya gastados, era un reto muy grande.

«Siempre vi el pasado como el trampolín para el futuro. Logré confiar en aquello que ya había sido creado, experimentado, constatado. Era el mandato. Lo nuevo, diferente, me asustaba, se me transformaba en una puntada en el estómago», expresaba Martina con un rictus que delata su ansiedad.

Pensar en el futuro para verificar si lo que hacemos hoy generará cambios la colocaba en lo incierto. Le generaba dudas y la paralizaba. Su experiencia diaria en la escuela le estrujaba en la cara lo vencido que estaba un sistema educativo que ya no era funcional. Se había quedado en el siglo pasado.

Pilonieta plantea que pensar los procesos de formación desde otras dimensiones, no tradicionales, tiene la ventaja de poder crear y abrir posibilidades no concebibles desde otros paradigmas ya gastados, o al menos poco útiles en este milenio.

“…Es un hecho; cada vez más evidente, que el modelo educativo está ‘echado a perder’, ya no funciona, perdió su norte y su sentido; debemos encontrar nuevas salidas y nuevas entradas a un mundo cada vez más complejo y dinámico, el cual exige diversas habilidades y competencias diferentes de las que fueron concebidas en los dos milenios anteriores”.

¿Una innovación tipo cosmético?

Este tipo de retoque educativo puede que genere cambios parciales pero no transformaciones reales, profundas.

Para Pilonieta una innovación disruptiva tiene la posibilidad de ser muy poderosa y suele aparecer fuera del campo de acción en donde se esperaría que ocurriera.

La mirada se hace desde otras perspectivas y son otros los referentes desde donde se construye.

Un nuevo espacio para el quehacer humano

Los efectos y consecuencias que ha generado el sistema educativo en una etapa que se puede catalogar de vencimiento, nos lleva a pensar que es preciso darle un nuevo sentido a la educación, no la pedagogía escolarizante, sino a lo “formativo”, concebido como un nuevo espacio del quehacer humano.

Una formación que tenga como finalidad la autonomía, la libertad, la convivencia democrática exige nuevos enfoques, nuevas prácticas, una visión más integradora del ser humano, desde sus diversas y complejas dimensiones para hacer florecer su potencial personal y social.

De lo fragmentado a lo integrado

Sentencia Pilonieta, que desde el modelo tradicional de aula escolarizante, de currículo fragmentado y de profesor de materia, nunca podremos llegar siquiera a pensar en la personalización; hacerlo desde lo tradicional es imposible e insostenible en todo sentido.

El modelo de aula escolarizante es obsoleto, y hacer más aulas para encerrar más chicos no solo es un gran error histórico y de crecimiento, sino la prueba de una miopía política imperdonable.

Todos en un mismo saco

Muchos de los presupuestos del modelo tradicional de aula son absurdos, como pretender que hoy todos los niños y jóvenes aprendan lo mismo y al mismo tiempo y ritmo (períodos académicos), en cursos dictados por profesores, en los mismos textos escolares, con un currículo único y que la evaluación sea homogénea, etc. En la actualidad solo las innovaciones disruptivas permitirían hacer algo verdaderamente importante en educación.

Es injustificable continuar y validar una educación que empobrezca, excluya, atada a un pasado que se traduce en un presente que se empeña por mantener tercamente un sistema que ya no funciona, cuando “el mundo y la dinámica de futuro nos ponen en bandeja de oro la oportunidad de transformarnos por medio de la personalización radical y las innovaciones disruptivas”, Pilonieta.

Estos planteamientos más que satisfacer las dudas de la maestra Martina, posiblemente la cuestionen más al entender porque son tan poco efectivas las respuestas cosméticas disfrazadas de innovadoras que utiliza su escuela.

Una de sus colegas en tono de broma le dijo: “Con razón te llamas Martina, definitivamente vienes de Marte, ubícate en el aquí y el ahora”.

Ella le respondió: «Si, por estar en el aquí y ahora es que he decidido tomar decisiones que me permitan darle sentido a mi compromiso de ser maestra».

Hasta la próxima resonancia.

Caraota Digital no se hace responsable por las opiniones, calificaciones y conceptos emitidos en las columnas de opinión publicadas en este medio.