¿Qué es alimentación baja en carbohidratos?

Una alimentación baja en carbohidratos significa que consumes menos carbohidratos y mayor porcentaje de grasas. Esto también se denomina dieta baja en carbohidratos y alta en grasas (Low Carbs High Fat) conocida como dieta cetogénica o Keto.

Durante décadas nos han dicho que la grasa son perjudiciales para nuestra salud. Mientras tanto, los productos «dietéticos o light » bajos en grasa, a menudo están llenos de azúcar donde la industria alimentaria ha inundado los estantes de los supermercados con alimentos que nos enferman de todas las maneras posibles. Es probable que haya sido un gran error, que coincidió con el inicio de la epidemia de obesidad. Si bien esto no prueba la causalidad, está claro que el mensaje bajo en grasas no evitó el aumento de la obesidad, y es posible que haya contribuido.

Los estudios ahora muestran que no hay razón para tenerle miedo a las grasas naturales y saludables. En una dieta baja en carbohidratos, las grasa son tu aliado más fiel. Simplemente minimiza tu consumo de azúcar y almidones y podrás comer toda la grasa que necesita para sentirse satisfecho ya que las grasas son muy saciantes.

Cuando evitas el azúcar y los almidones, tu nivel de azúcar en la sangre tiende a estabilizarse y los niveles de la hormona de insulina que almacena la grasa disminuyen.

Los estudios demuestran que una dieta baja en carbohidratos puede hacer que sea más fácil perder peso y controlar el azúcar en la sangre, entre otros beneficios ¡¡genial para los diabéticos tipo 2!!.

Los básicos

• Comer: carne, pescado, huevos, verduras que crecen sobre el suelo y grasas naturales (como la mantequilla de pastoreo).

• Evitar: azúcar y alimentos con almidón (como pan, pasta, arroz, frijoles y papas).

• Come cuando tengas hambre y para cuando esté satisfecho. Esta es una regla muy simple.

• No necesitas contar calorías ni pesar tus alimentos.

No necesita productos bajos en grasa. Por el contrario, consúmelas si son grasas saludables tales como aceite oliva, aceite de coco, aceite de aguacate, aguacate, coco, frutos secos, menos el maní porque es una leguminosa pro inflatatoria, la grasa de la carne, mantequilla de pastoreo o ghee, mantequillas de frutos secos, la piel del pollo aunque no lo creas, etc.

Durante décadas, el consumo de grasas saturadas se ha considerado una práctica poco saludable que puede provocar enfermedades cardíacas. Esto se basa principalmente en estudios de observación que muestran que las grasas saturadas pueden aumentar el colesterol LDL, y reemplazarlo con PUFA puede disminuir el colesterol LDL.

¿Pero está justificada esta reputación dañina? Los datos no son tan claros.

En un análisis reciente, 19 investigadores líderes concluyeron que la evidencia no respalda los consejos generales para reducir la ingesta de grasas saturadas y que el tema es mucho más matizado de lo que se informa comúnmente.

Otro análisis reciente publicado en BMJ Evidence-Based Medicine concluyó que: “La preponderancia de la evidencia indica que las dietas bajas en grasas que reducen el colesterol en suero no reducen los eventos cardiovasculares o la mortalidad. Específicamente, las dietas que reemplazan las grasas saturadas con grasas poliinsaturadas no reducen de manera convincente los eventos cardiovasculares o la mortalidad. Estas conclusiones contrastan con la opinión actual «.

Muchos de los estudios que daban como resultados que las grasas provocaban enfermedades cardiovasculares hoy están en revisión y actualizaciones con nuevos estudios fiables ya que muchos de estos parecieran no sólo tanto.

Pero sería muy importante que tu mismo lo vivieras y experimentarás por 2 semanas sin salirte, comiendo libre de azúcar, carbos refinados tales como harinas blancas, integrales, azúcares refinadas (blanca, moderna, de coco, papelón (panela) Splenda, sacarina etc, alimentos procesados con cargas de azúcar de laboratorio como dextrosa, maltodextrina, etc y comiences a comer sin miedo, carnes rojas,