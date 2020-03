¿Sabes qué son las lectinas?

Maribel Mondelo

Hola como están todos. Hoy vamos hablar de un veneno silente que contienen muchísimos alimentos y quizás no lo sabes: las lectinas. No es para que te asustes, sino para que tomes medidas para reducir las cantidades que consumes de ellas, de la mejor manera.

Las lectinas en realidad están diseñadas para envenenarte. De hecho, el veneno conocido como ricina, mortal en cantidades tan pequeñas como medio grano de arena, es una lectina. Por supuesto, la mayoría de las lectinas no te matarán de la noche a la mañana, pero pueden enfermarte mucho con el tiempo.

Entre los más peligrosos está el aglutinante del germen de trigo (WGA). Los estudios demuestran que WGA es:

Cardiotóxico: tóxico para el corazón y los vasos sanguíneos.

Inmunotóxico: Tóxico para el sistema inmunitario.

Citotóxico: Induce la muerte celular programada.

Neurotóxico: Tóxico para los nervios y el tejido cerebral. Y pueden darse estos efectos en pequeñas concentraciones en minutos, solo un grano de trigo contiene 16,7 billones de moléculas de este compuesto tóxico.

Preocúpate y mucho

Imagínate la dosis que recibes cuando comes pan en casi todas las comidas. No olvides, las concentraciones más altas se encuentran en granos supuestamente «sanos» enteros y germinados.

Y si eso no es suficiente, WGA también es la razón ¿Por qué es casi imposible quemar grasa y perder peso cuando comes pan aunque sea integral o multigrano? Probablemente hayas oído hablar de la insulina como la hormona de almacenamiento de grasa.

Cuando los niveles de insulina y glucosa son altos, el almacenamiento de grasa aumenta y la quema de grasa se detiene. Es por eso que el pan tradicional es de alto índice glucémico y tan efectivo para hacerte engordar, llevarte la obesidad o tener unos kilos de más que nunca te puedes quitar por más dietas que hagas.

Pero la cosa se pone aún peor porque los estudios demuestran que los aglutinantes del germen de trigo son un timbre sin sonido para la insulina. De hecho, un informe en The American Journal of Physiology demuestra que WGA(Wheat Germ Agglutinin =aglutinante del germen de trigo GLUTEN) se une directamente a los receptores de insulina, lo que aumenta el almacenamiento de grasa y bloquea la capacidad de quemar la grasa almacenada.

Y esa no es la única forma en que este compuesto asesino en el pan, interrumpe su función hormonal, WGA también bloquea la hormona leptina. La leptina es extremadamente importante cuando se trata de su apetito y peso. Es la molécula que le dice a tu cerebro cuándo es hora de comer y cuándo has tenido suficiente.

¿Puedes imaginar lo que le sucede a tu cuerpo cuando se rompe tu señal de dejar de comer? Bueno, no tienes que imaginártelo, es súper obvio. El WGA no solo es tóxico para casi todas las células de tu cuerpo, sino que puede evitar que pierdas esos kilos demás. Te hace pensar dos veces sobre el pan tradicional ¿No? Pues no te preocupes, porque estás a punto de descubrir.

Es importante que comprendas lo que las lectinas le hacen a su GUT, porque esto es lo que ha provocado que casi 50 millones de estadounidenses y millones más en todo el mundo, se enfermen de manera abrumadora.

Las lectinas a menudo se describen como moléculas «pegajosas», es decir, usan esta propiedad para unirse a las membranas celulares, especialmente las células que recubren sus intestinos. Lo que puede interferir con la digestión y causar inflamación crónica.

Las consecuencias a largo plazo de la inflamación crónica del intestino son graves. El revestimiento de su intestino es extremadamente sensible, tanto que se daña ligeramente cada vez que comes, incluso cuando eliges los alimentos más saludables.

Normalmente el daño se repara rápidamente y el revestimiento de su intestino se regenera con nuevas células (aproximadamente en 120 días), pero las lectinas ralentizan la regeneración vital de las mismas. Al adherirse a la pared de sus intestinos, evitan que las células se regeneren lo suficientemente rápido como para mantener intacto el revestimiento de su intestino.

Pero estas solo se reparan lentamente. Las lectinas están diseñadas para atacar tu intestino. Las lectinas se adhieren a la pared intestinal y separan las «uniones estrechas» entre las células. Esto aumenta significativamente la inflamación, incluso si no notas ninguna molestia.

Entonces, las lectinas no solo provocan un incendio en su estómago, también evitan la reparación y la regeneración de las células. Son como un piromaniaco que prende fuego a un edificio y luego bloquea el camino para que los bomberos no puedan llegar a apagar el incendio.

¿Por qué ese ardor en tu sistema digestivo es tan terrible y por que el pan es tan peligroso? Cuando tu intestino está sano, los nutrientes beneficiosos pasan fácilmente, mientras que las bacterias, virus, levaduras, proteínas alergénicas y trozos de alimentos no digeridos no pueden ingresar al torrente sanguíneo. Pero cuando tu barrera intestinal se inflama y las «uniones » se separan, las sustancias dañinas se filtran de tu sistema digestivo a la sangre directamente.

Y una vez que estos compuestos están en tu sangre, pueden causar estragos en todos los aspectos de la salud. Esta condición peligrosa se llama «intestino permeable» y es una de las causas principales.

Es el trigo, la parte más confusa sobre el intestino permeable es que muchos síntomas de esta grave afección digestiva.

No tiene nada que ver con molestias abdominales o problemas en el abdomen, y te comenzarán a hacer colonoscopias y gastroscopias. Te mandarán 5 medicamentos para paliar los síntomas, pero nunca tratarán la causa real. Es mejor prevenir que tener que curar.