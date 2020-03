Suspendidos festivales nacionales e internacionales

Iniciamos el resumen de noticias de música más destacadas, contándoles que, a

medida que la pandemia de coronavirus se agrava, trajo una constante liga de

noticias de artistas que cancelaron sus shows. Cuando la exhibición de música de

Texas South By Southwest, que se mantuvo nerviosa hasta la undécima hora

frente a una petición para cerrar el evento, fue cancelada se comenzó a ver los

impactos que virus también ha tenido en la industria de la música.

El festival, generó £ 271 millones para la economía de Austin el año pasado, según cita de

NME. Se han retirado o pospuesto otros festivales en todo el mundo, incluidos el

Ultra Music en Miami y Coachella en California, que debía comenzar el 10 de abril,

pero se trasladó a octubre, dejando un agujero negro de $ 1 mil millones.

En el caso latinoamericano también fueron pospuestos los festivales Lollapalooza en

Chile y Argentina. Los eventos cancelados tienen un gran efecto en una variedad

de negocios que generalmente se benefician del gasto del turismo musical de los

festivales y eventos: hoteles, taxis, bares y restaurantes verán caídas significativas

en los ingresos tras la cancelación de los principales festivales globales.

En el caso venezolano, también fueron postergados hasta nuevo aviso, el festival

Sunset Roll que se celebraría en Puerto La Cruz en semana santa, y el Urban

Music 2020 en la terraza del CCCT que se llevaría a cabo el 27 y 28 de marzo,

además de los conciertos de la cantante venezolana Karina en Caracas y sus

restantes ciudades de la gira, entre muchos otros eventos.

The Killers regresa a su rock base con “Caution”

The Killers una de las bandas de rock alternativo más famosas de la industria

regresa con un nuevo tema. Después de 3 años de ausencia musical y bajo la

batuta de Brandon Flowers, la banda presentó esta semana ‘Caution’, un

abrebocas de su nueva placa musical ‘Imploding the Mirage’, que será estrenada

oficialmente el próximo 29 de mayo.

En una reciente entrevista, el vocalista indicó que el disco captura el sonido de Manchester y el de Bruce Springsteen. El nuevo proyecto de The Killers contará además con la colaboración de artistas como Adam Granduciel, integrante de The War on Drugs, y Lindsay Buckingham;

además de Weyes Blood, Blake Mills y Lucius.

Tame Impala versionó a Lady Gaga en el debut de la gira

Tame Impala dio un show recientemente en San Diego, California como parte de

la gira promocional de su más reciente álbum The Slow Rush. Entre las nuevas

canciones y otros clásicos de su discografía, la banda incluyó un inesperado tema

en su setlist: "Perfect Illusion" de Lady Gaga. La single data de 2016 y fue

publicado después de que la cantante sacara el disco Joanne. La inclusión de esa

canción en la lista de temas sorprendió a los fans, pero lo cierto es que el track fue

producido por Kevin Parker, frontman de la agrupación australiana. Mientras tanto,

Tame Impala también tuvo que detener parte de sus presentaciones por el tema

del coronavirus, una de sus más esperadas en Latinoamérica en el festival

mexicano Pal Norte, que se pospuso para el segundo semestre del año, según el

comunicado en su cuenta oficial.

Björk y Rosalía participan en el nuevo disco de Arca

Alejandra Ghersi, también conocida como Arca es una cantante y productora

transgénero venezolana. Su estilo está orientado a electrónica experimental y,

hasta la fecha, cuenta con una trayectoria de tres álbumes de estudio. La artista

de 30 años acaba de confirmar que en unos meses llegará su cuarto álbum.

El material se llamará KiCK y tendrá grandes colaboraciones como Björk y Rosalía.

Aunque es una noticia positiva para sus seguidores, no es algo que sorprenda del

todo, pues Arca ya había colaborado en vivo junto a Rosalía en una actuación

improvisada durante la fiesta PrEP+ de Frank Ocean a finales de 2019. En cuanto

a Björk, el portal Indiehoy.com referencia que, Ghersi estuvo involucrada en la

producción de dos últimos álbumes de la cantante: Vulnicura y Utopia. Arca

presentó semanas atrás una canción de 62 minutos titulada «@@@@@».

¿El Record Store Day 2020 se celebrará en abril?

El Record Store Day celebra las tiendas de discos y el vinilo, con un día

reivindicativo del formato. Este año la fecha seleccionada inicialmente era el

sábado 18 de abril, y se celebra mundialmente, siguiendo al evento original de

2007 en Estados Unidos. En España se realiza oficialmente desde 2011. Pero tras

las últimas medidas por la pandemia, los organizadores han decidido posponer la

fecha para el 20 de junio. En las listas de compras se incluye una amplia selección

de artistas internacionales míticos como David Bowie, U2, Pink Floyd, Rolling

Stones, Paul McCartney, The Doors, Ramones, Motörhead, Black Sabbath, Judas

Priest, The Cure, Miles Davis o Rory Gallagher; entre muchos otros, y de artistas

nacionales dependiendo de cada país en donde se realice.

Zeta revela cómo se siente en el escenario sin Cerati

Zeta, el bajista de Soda Stereo, confesó en una entrevista con el diario argentino

Clarín que tanto él, como Charly Alberti, se sienten conmovidos por lo que ha

pasado y es por ello que decidieron la idea de una gira. El bajista relató que no fue

fácil tomar la decisión de realizar shows sin Gustavo Cerati, quien falleció en

septiembre de 2014 en Buenos Aires, Argentina. El espectáculo, que es

justamente un tributo a Cerati, fusiona videos y música inéditos, y Zeta asevera

que, “no se siente la ausencia de Gustavo. Más bien todo lo contrario, hasta

hemos empezado a hablar de su participación en tiempo presente’”. Varios artistas

participan en el show de forma presencial o digital tales como Mon Laferte, Draco

Rosa, Juanes, Rubén Albarrán de Café Tacuba, León Larregui de Zoé, Andrea

Echeverri de Aterciopelados y Adrián Dárgelos de Babasónicos. Después de las

presentaciones en Bogotá, Lima y Guadalajara, la gira está en stand by por la

actual situación. Sus shows en Asunción, Buenos Aires, Costa Rica, Chile y los

EEUU, serán reprogramados.

