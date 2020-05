¿Te sientes ansioso los domingos por la tarde? ¡Un tropiezo emocional más común de lo que pensamos!

María Laura García

Periodista

Te pasa como a mí que ¿Sientes que los domingos, finalizando la tarde, son el momento más

deprimente de la semana? … Uff! Tanto como los lunes en la mañana. ¿Crees que cuando va

terminando este día de “descanso” ese sentimiento de felicidad de los viernes por la tarde

se va esfumando, poco a poco, para convertirse en un momento oscuro?

Somos muchos los que experimentamos esa sensación, tanto así que, especialistas han

realizado estudios para evaluar qué tan común es y los resultados arrojan que la gran

mayoría de las personas lo experimentan.

Hace un tiempo, leí en un reportaje en la web de CNN en Español, que en un trabajo estadístico de 2015 publicado en la página Monster.com, el 76% de los norteamericanos reportaron una terrible depresión los domingos en la noche.

Pienso, que es algo que les sucede a casi todos los seres humanos, independientemente de

su profesión u ocupación. Si eres ama de casa, seguramente experimentarás disconfort

pensando que al día siguiente debes comenzar nuevamente con las responsabilidades de la

casa o lidiar con las de tus hijos, es más, solo el imaginar tener que madrugar, ya nos hace

sentir mal a todos.

También están los profesionales enfrentándose al hecho de recordar

todo los “pendientes” o los problemas por solucionar. Por su parte, los niños y estudiantes

recordando las tareas que deben entregar y dejaron para último momento, el examen a

presentar o tener que levantarse muy temprano; en definitiva, solo escribiendo todo esto,

me da angustia y viene a mi cuerpo la incomodidad que esto genera.

De hecho, enumerando lo anterior, les comento que una de las razones por la cual los

domingos usualmente terminan de esa manera se puede explicar en que muchos de nosotros

aún estamos inconscientemente atrapados en las emociones de la niñez. Los expertos

manifiestan que “un gran número de niños experimentan un tipo de ansiedad de separación

cuando llega el momento de dejar a sus padres y su casa para volver al colegio el lunes”.

Tanto es así, que esa ansiedad de los domingos por la noche puede volverse un hábito de la

mente, así hayamos dejado el colegio décadas atrás.

La típica estructura de trabajo de lunes a viernes también juega un rol importante por lo

cual, se vuelve normal que finalizando el domingo empecemos a sentir ansiedad o tristeza

cuando notamos que está finalizado nuestro tiempo de descanso.

Ahora bien… ¿Hay manera de combatir este bajón de ánimos?

Cerrar el fin de semana con una caída anímica no tiene que ser una norma. Los pensamientos

que nos invaden el domingo en la noche pueden ser domesticados para que tengamos menos

ansiedad, menos tristeza y disfrutemos de las últimas horas del fin de semana.

Te voy a compartir una serie de “tips” para superar ese molesto estado de ánimo de los

domingos y para mantenerte sereno, al menos, hasta el lunes en la mañana.

Toma nota…

1.Normalmente sentimos ansiedad por el trabajo pendiente. Para que mi nivel de ansiedad

en este sentido baje un poco, trato de disponer de 1 hora el sábado y/o 1 hora el domingo,

para hacer una lista de los pendientes y también organizo como los resolveré durante la

semana, para con ello, bajar mi angustia e incluso si puedo, adelanto algunas tareas.

Ten en cuenta que, aún si amas tu trabajo como yo, los lunes son difíciles, especialmente

cuando tienes una bandeja de entrada de correo desbordada o una pila de asignaciones sin

terminar. Por ello, para evitar preocuparte desde el domingo sobre lo que la semana laboral

te traerá, es importante tratar de poner el estrés en retrospectiva y hacer esa agenda que

te mencioné. Esto te ayudará a lograr ese cometido ya que, muchas veces con la ansiedad no

somos capaces de tener pensamientos realistas y sobredimensionamos los hechos.

2. Otro tipo de pensamiento, de los domingos por la tarde, son los de culpa, por todo aquello

que no te dio chance de hacer, en lugar de centrarte en todo lo sí hiciste. El tiempo es

finito, por tanto, no debemos permanentemente darnos látigo, castigándonos por lo que no,

nos da chance de hacer.

Es fácil perder de vista todo lo que realizaste el sábado y el domingo cuando recuerdas

únicamente las cosas que no hiciste, como por ejemplo, llamar a la abuela o limpiar el baño.

Las personas que se sienten culpables usualmente tienden a manejar estándares muy altos

para ellos mismos, a veces no realistas. A mí esto me sucede todo el tiempo. Soy un yugo

para mi misma. No tengo compasión de mí y sin considerar que soy un ser humano con

limites como todo el mundo.

Para superarlo, primero tienes que hacer las paces con el hecho de que no cumpliste tus

planes, y que esa “falta” no es un reflejo de la persona que eres.

3. Otro error que solemos cometer y que nos carga de frustración, es pensar que no

hicimos lo suficiente para divertirnos y más, si eres de los que viven comparándose con el

resto de la gente. Un ejemplo: estuviste perfectamente feliz durante el fin de semana en

casa, hasta que encontraste las fotos de tus amigos haciendo mil cosas que a ti te gustaría

realizar. Considera que: “la comparación es una manera instintiva de medir lo que estamos

haciendo, pero rara vez hay un beneficio en ello” y lo peor es que generalmente sólo nos

comparamos hacia arriba, es decir, que rara vez consideramos a las personas que son menos

afortunadas que nosotros. Uno debe ser feliz o aprender a serlo, sencillamente con lo que

nos tocó.

4. Otra emoción muy común los domingos por la tarde es la tristeza. Es real, las tareas de

trabajo pendientes no son tan divertidas como el “brunch” del domingo en la mañana en

familia, que la parrillada del sábado con amigos o estar viendo una serie en Netflix. Pero,

pasar el domingo en la noche pensando lo que depara el lunes no es saludable mentalmente,

por tanto, si tiendes a estar más triste los domingos, sería bueno agregar algunas

actividades al final de tu día que puedan darte un sentido de haber descansado o de

haberte divertido lo suficiente. Sugerencias; invita a tus amigos a una reunión, aunque sea

virtual, o escoge ver una buena película, o haz ejercicios o empieza ese libro que siempre

has querido leer. Seguramente estando ocupado finalizarás el fin de semana más feliz y

más relajado.

