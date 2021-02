Por Óscar Misle

Cecodap en una escuela de Fe y alegría, realizó un trabajo grupal con estudiantes de 5to y 6to grado, y les consultó cómo se imaginaban a la LOPNNA (Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente).

- Ricardo (12 años) se la imaginaba como una señora gorda, malhumorada a quien lo único que le gustaba era castigar a todo aquel que no hiciera lo que ella decía.

- Maribel (11 años), “yo veo a la LOPNNA como una cómplice que sólo nos da la posibilidad de exigir nuestros derechos sin que cumplamos con nuestros deberes y eso la convierte en antipática para los adultos”.

- Francisco (12 años), los escuchaba atentamente y dijo: “¿No será que no conocen la LOPNNA y cada quien la ve de acuerdo a lo que le conviene? Es verdad que tenemos derechos; pero también tenemos el deber de respetar los derechos de los demás”.

Las familias y centros educativos muchas veces se quejan porque los estudiantes solo reclaman derechos. Se crean conflictos por las amenazas con denunciar a los docentes. También los colegios y escuelas amenazan con sanciones que influye en que se tornen violentos. Esta situación también se vive en las familias, cuando por desconocimiento se piensa y se siente que solo los derechos deben ser exigidos y se deja de lado los deberes y responsabilidades.

Deberes y responsabilidades (Art. 93 LOPNNA)

Los niños, niñas y adolescentes tienen el deber de respetar los derechos y garantías de las demás personas, las leyes; honrar, respetar y obedecer a su padre, madre o representante siempre que sus exigencias no violen sus derechos. También tienen el derecho de ejercer y defender activamente sus derechos; pero también tienen el deber de cumplir con sus compromisos escolares, respetar la diversidad de pensamiento, religión, cultura; conservar el medio ambiente así como honrar a la patria y sus símbolos.

La Responsabilidad de tener Derechos.

En la misma actividad, citada al inicio de este artículo, se les planteó a los estudiantes: Por un momento piensen cómo les gustaría que los traten los demás; ¿Qué hacen para mantener el ambiente sano, las calles limpias?; ¿por qué creen que es importante cumplir con sus compromisos escolares?, ¿cuándo sean papá o mamá cómo les gustaría que los recordaran sus hijos y nietos?; ¿qué pudiéramos hacer los ciudadanos para que cada quien cumpla con sus deberes?.

Fue un ejercicio de empatía que generó reflexiones muy interesantes. Posibilitó pensar más en las personas que nos rodean para contribuir a construir familias y comunidades donde se respeten los derechos de todos cumpliendo con los deberes y responsabilidades ciudadanas.

Entre sus conclusiones resaltaron:

- Asumir nuestros deberes y responsabilidades nos permite tomar decisiones justas y respetuosas.

- Para vivir en democracia debemos no solo pensar en nosotros sino también en los demás. La participación de todos es muy importante.

- La importancia de conocer y cumplir las normas que permitan una mejor convivencia.

- Sin darnos cuenta podemos afectar los derechos de los demás por solo pensar en los nuestros.

- Debemos conocer nuestras cualidades y limitaciones de uno mismo y de los demás.

Coincidimos con Fernando Savater, destacado filósofo y escritor español, cuando manifiesta que responsabilidad es saber que cada uno de mis actos me va construyendo, me va definiendo, me va inventando. Al elegir lo que quiero hacer voy transformándome poco a poco. Todas mis decisiones dejan huella en mí mismo antes de dejarla en el mundo que me rodea. Y claro, una vez empleada mi libertad en irme haciendo un rostro, ya no puedo quejarme o asustarme de lo que veo en el espejo cuando me miro…

Si obro bien, cada vez me será más difícil obrar mal (y al revés, por desgracia): por eso lo ideal es adoptando la costumbre de vivir bien.

Hasta la próxima resonancia.

