The Strokes estrena nuevo disco

Iniciamos el compilado de las noticias más destacadas de música por estos días, contándoles que, The Strokes presentó esta semana su nuevo y esperado álbum, "The New Abnormal", el primero de la banda en siete años.

La nueva entrega es el sexto álbum de estudio de The Strokes y fue grabado en Malibú y producido por Rick Rubin. La portada del álbum es la pintura de Jean-Michel Basquiat, "Bird On Money". La banda ya había presentado algunos adelantos como "At The Door", Bad Decisions" y "Brooklin Bridge To Chorus".

Músicos estrenan para sus fans conciertos y materiales inéditos

Muchos artistas en agradecimiento, acompañamiento o apoyo a sus fans ante la cuarentena por coronavirus, han decido colgar material inédito de sus presentaciones o sesiones en vivo.

Uno de los grandes que lo han hecho esta semana son Radiohead. Estrenaron "Live from a tent in dublin (october 2000)". Ahora que no tienes opción sino quedarte en casa, la banda presentó el primero de varios shows en vivo que saldrán en el canal de YouTube de Radiohead semanalmente, según publicó la banda en redes sociales, compartiendo un adelanto del estreno de un concierto en vivo de la banda en Dublín. Así que atentos porque vienen más sorpresas.

Sesiones de electrónica para animar a los confinados

Varios Djs también se han sumado a la larga lista de artistas que han obsequiado sus sesiones en vivo o liberaron conciertos exclusivos para acompañar a sus seguidores en la cuarentena. Diplo, Armin Van Buuren, Martin Garrix, Alesso, Paul Van Dyk, entre muchos otros, mezclaron en vivo el fin de semana y ya el material está disponible en youtube. Otro de los grandes que estrenó material relativamente nuevo fue el mítico Dj Fatboy Slim, quien subió un muy buen video de su presentación en Melburne a inicios de año.

Paul Van Dyk's Sunday Session #5

Gareth Emery estrena su tema “Elise”

El reconocido Dj estrenó esta semana un video muy en contexto con la situación actual. El video musical oficial de "Elise" sigue a Gareth Emery en un Los Angeles encerrado, intentando llegar a casa con su familia en Europa. Basado en una historia real, el video documenta el impacto de COVID-19 en Los Ángeles, particularmente el impacto del bloqueo en muchas de sus empresas locales.

“Gareth Emery está elevando la vibración de la tierra a una esfera de positividad más alta en su nueva canción "Elise"”, cita el portal; Nocturnal Times. Además de una historia de esperanza, es una de superar la adversidad. Originalmente, Elise iba a tener una sesión diferente, pero cuando Los Ángeles se puso en confinamiento, la grabación del video se suspendió y la propuesta tomó otra dirección.

Sin director, editor, historia o dinero en efectivo, una operación de guerrilla era el único camino a seguir. La nueva propuesta, se basó en la ciudad en cuarentena, haciendo de sus calles vacías un telón de fondo, en lugar de un obstáculo. Usando iPhones, un pequeño equipo filmó la mayoría de las imágenes, y luego en 7 días, Gareth editó el video él mismo pasando horas enterrado en tutoriales de Final Cut. "Elise" está escrito sobre la hija menor de Gareth. Será la canción de cierre de su cuarto álbum de estudio se estrenará en julio próximo.

Dilllon Francis y BabyJake lanzan su sencillo colaborativo “You Do You”

“‘You Do You’ es sobre cómo ya nadie es leal,” dice BabyJake sobre la nueva colaboración con Dillon Francis. “La gente dice que es tuya un día, pero luego están con alguien más; tienen problemas con el compromiso”.

En 2018, Dillon Francis lanzó su segundo álbum WUT WUT, un disco en español que marcó el regreso de Francis a sus raíces Moombahton, con la participación de artistas como De La Ghetto, Arcangel, Fuego, Residente, y más. El álbum le ganó a Francis una nominación al Latin American Music Award y una nominación al Latin Grammy por la canción “Sexo” con Residente e iLe. Durante el periodo de distanciamiento social, Dillon Francis ha decidido ofrecer DJ sets los martes, miércoles y sábados, en donde ha estado dando adelantos de su colaboración “You Do You” a sus 2.18 millones de suscriptores en YouTube, 2.3M seguidores de Instagram y en el canal de Twitch de Mad Decent .

El artista realiza actualmente los sets “Hump Day Heaters” con su roommate y piñata Gerald (miércoles @ 8pm PT), y sus sets b2b “Coronight Fever” con su amigo Diplo (Sábados @ 8pm PT).

Chvrches estrenó una versión a distancia de su tema Forever

CHVRCHES estrenó esta semana una nueva versión de uno de sus éxitos, con el título "Forever (Separate But Together Version)". La banda lanzó la canción a través de YouTube y se conectó en vivo para chatear con sus fans. "Forever" es una de las canciones destacadas de su álbum de 2018, Love is Dead, y ha disfrutado de un segundo aire de éxito tras ser incluida en la última temporada de la serie de Netflix, Élite.

Como muchos saben, CHVRCHES es una banda escocesa de synth-pop compuesta por Lauren Mayberry, Iain Cook y Martin Doherty. La banda surgió en 2013 con el brillo resplandeciente de su sencillo “Recover”; el mismo año reafirmó su estatus con su magnífico álbum debut, The Bones of What You Believe, y después expandió su sonido con su aclamado álbum de 2015, Every Open Eye. Chvrches tiene shows programados para el verano en varias ciudades de EEUU y en Londres, que hasta el momento se mantienen. https://www.youtube.com/watch?v=rPM0XL-ccVY&feature=youtu.be

Alejandro Fernández recaudará fondos para músicos afectados

El cantante, Alejandro Fernández, conmemora el natalicio de Joan Sebastián con su interpretación de “Poeta del Pueblo” Eso y Más. “Este tema sirve como himno para este momento tan difícil. Estamos todos en casa, aislados y separados unos de otros, pero nos mantenemos conectados a través de este gran amor que reside en todos nosotros. Espero que esta canción llegue a cada corazón durante esta crisis” , expresó Fernández sobre su nuevo tema.

Junto a Universal Music Latin Entertainment donarán las ganancias netas de este nuevo single a MúsicaMéxico COVID-19 en México y a la Fundación MusiCares COVID-19 Relief Fund en Estados Unidos para colaborar con los músicos que se han visto afectados por el COVID-19. Fernández también a sumado su voz durante esta crisis mundial al usar sus redes sociales para tratar de aplanar la curva y quedarse en casa. Ha compartido con sus seguidores videos informativos para prevenir el virus, y promovido el uso de los hashtags #aplanalacurva y #quedateencasa para darle la atención necesaria sobre la importancia del distanciamiento social.

“Eso y Más” formará parte de la versión Deluxe de “Hecho en México”, el álbum 100% mariachi con el que Alejandro Fernández, debutó como Álbum Latino y Álbum Regional Mexicano #1 de las listas de Billboard en Estados Unidos y Puerto Rico,

