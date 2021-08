Vacunas contra COVID-19 y trastornos menstruales

Por la Dra. Carmen Mantellini

Dolor en el brazo, cabeza y malestar general son los síntomas más frecuentes asociados a la vacunación contra el Sars-Cov2, pero es cada vez más frecuente escuchar en relación a los cambios no esperados en el ciclo menstrual.

Bien sea porque el ciclo se atrasó o porque vino antes de la fecha, son muchas las pacientes que lo reportan.

Si bien hasta la fecha no se ha establecido una relación causal entre la vacunación y los trastornos menstruales, no deja de ser un síntoma que se repite en todas las latitudes, por ello ya hay expertos en el mundo anotando estos síntomas para intentar darle respuesta.

Por ejemplo, en la escuela de medicina de la Universidad de Washington en St. Louis en los Estados Unidos, más de 140.000 reportes han sido recibidos, y siguen bajo la lupa de las investigadoras Kate Clancy y Katharine Lee.

Aunque parezca posible, sabemos también como el estrés, el cambio de medicación, algunos suplementos nutricionales de origen vegetal pueden modificarlo, y estos son factores difíciles de individualizar y que están presentes sobre todo en este último año de pandemia.

Los tres principales productores de vacunas en los Estados Unidos no han encontrado hasta la fecha ninguna evidencia que pueda explicar esta relación y es que es muy difícil si esos datos no son tomados en cuenta al momento de vacunarse y en muchos casos no se consideran ni siquiera en la lista de posibles efectos adversos.

Lo que sí parece, es que los trastornos son de una única aparición, y luego el ciclo vuelve a su frecuencia y características habituales.

Sigamos atentos a los reportes, pero hasta que no sepamos si existe o no alguna relación es muy importante ante cualquier cambio en el ciclo, consultar, para no dejar pasar por alto alguna otra alteración que pudiera estar coincidiendo y no retrasar tampoco su diagnóstico y su tratamiento.

Si quieres saber más sobre este tema, visita mis redes sociales Instagram y Twitter @dramantellini.

