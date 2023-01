¡Busca todo aquello que te motiva y enfócate!

Por María Laura García

La verdad, para estar motivados en la #vida hay que ponerse metas semanales, mensuales o anuales, para mantenernos enfocados, entretenidos y accionando. Seguramente con esto siempre tendrás lleno de alegría el corazón ¿Por qué? Con las mini satisfacciones por cada objetivo cumplido.

Les cuento, esa ha sido la clave en mi vida, que yo recuerde, desde que salí del bachillerato, claro está sin saberlo, creo actué así por esa necesidad que tenía de ser mejor que mi entorno y de superar las necesidades económicas más las carencias familiares. Si, todos tenemos privaciones, unos mas que otros, la diferencia la marca el qué hacemos con ellas, si las usamos como impulso para sobrevivir o vivir mejor, o para lamentarnos, quejarnos o hundirnos más. Desde el día después de graduarme de bachiller, mi meta fue conseguir un trabajo, para con eso pagarme los estudios y de allí en adelante los propósitos fueron muchos, día tras día.

Sin duda, es nuestra decisión si nos movemos, esforzamos y trabajamos duro para alcanzar lo que nos deseamos o nos conformamos. De nadie más. Pero no es suficiente aspirar, es igualmente es importante establecer objetivos pequeños que sumados nos lleven aun logro mayor y que esos triunfos pequeñitos, de a poco, vayan fortaleciendo nuestra autoestima y seguridad como individuos. Esa alma fuerte hecha de pellizcos nos dará la madera para lograr el mejor mueble.

Otro infaltable, las metas deben ser alcanzables ¿A qué me refiero con esto? Yo jamás me plantearía ser una cantante famosa, porque no tengo las cualidades o voz para ello y el esfuerzo sería tenaz (preparándome con los mejores) para tener ínfimas posibilidades de ser una JLo. Casos en los que se llega lejos sin talento, son escasos pero muy evidentes ¿No creen? Y, sin embargo, en esos casos pienso, son otros los talentos que seguramente tiene ese ser con un mega triunfo, ya que podría ser la capacidad de gerencia y mercadeo. Gratis no es.

Lo cierto es, que organizarse estructurando un mapa de acción, para luego ocuparse y accionar nos mantendrá animados y nuestra vida tendrá sentido. Todas las semanas, todos los días, tengo una agenda llena de ocupaciones pequeñas que me permiten ir armando de a poco, ese SUEÑO o PLAN DE VIDA MAYOR. Te invito a hacer la prueba y que luego me cuentes. Trato incluso de involucrar a los que me rodean, para que sumen a mis planes y busco unirme a los de ellos para aportar a sus retos o propósitos. Es lo que se llama redes de apoyo.

Un dato vital adicional, es alejarte lo mas posible de aquellos que viven apáticos, que ven todo como imposible, que te desinflan la esperanza.

Aférrate a lo que deseas, no pensando una y otra vez lo que quieres, NO, actúa, muévete y haz día a día todo aquello que te permita materializarlo. Si haces esto te prometo mucha salud mental, porque no hay nada que dañe más nuestro espíritu, que el no hacer nada y solo vivir dentro de nuestra cabeza, donde a veces las voces feas internas son las que ganan la batalla gracias a su gran capacidad para el saboteo.

Precisamente por eso, además todo lo que deseo hacer a nivel laboral, con mi proyecto A TU SALUD, me inscribí en la Media Maratón CAF. Tarde para un entrenamiento formal, pero lo hice con esa intención, para comprometerme a correr como cuando lo hacía “casi bien”. La sensación de bienestar mental de hoy en la mañana, cuando salía a correr, fue lo que le sigue a Fantástica. Te invito a llenarte de objetivos, es la mejor vacuna contra la depresión y la desconexión emocional. Te regalará además pequeñas alegrías diarias.

La motivación es una de las cosas que le da magia a la vida ¿Estas de acuerdo conmigo?

