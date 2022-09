¿Cómo lidiar con los tóxicos que te restan energía o seguridad?

Por María Laura García

Lastimosamente lo que más abunda en estos días son aquellos que cuestionan la vida de otros, la analizan y se relacionan con los demás desde sus frustraciones o malas vibras. Aquellos que partiendo de sus “enojos internos” no conscientes, en muchos casos, intentan señalar o visibilizar los problemas, carencias, errores o defectos de los que le rodean, como si los demás no los conocieran o estuvieran al tanto de sus problemas o defectos.

Pero lo peor no es eso, lo terrible es que no lo hacen con la intención de que los “señalados” corrijan sus errores o de brindarles una solución, lo hacen desde su indignación interna que no les permite ser generosos y ver a otros mejor que ellos desde distintos puntos de vista. Es decir, los mueve en términos básicos, la envidia y la arrech….

Por ello, les voy a tratar de compartir mis trucos para que quienes te hacen sentir menos no se salgan con la suya.

Mis recomendaciones…

Por ejemplo, ¿Tienes un pariente o “amigo” que siempre pretende ser experto en cualquier tema, y que cuando haces algo te dice que no se realiza así, aunque el resultado termine siendo el mismo? Ojo, pudiera tratar de estarte mostrando una manera más practica de hacer las cosas, pero en la mayoría de las ocasiones, no es así, se trata de gente que únicamente su punto de vista como válido o no acepta la diversidad y se siente feliz disminuyendo a los otros.

Hay que ser muy perceptivo, para saber cuando es un comentario genuino y cuando es producto de la enfermedad emocional de alguien. Insisto, aunque a veces es útil obtener consejos reales que te sirven, muchas veces, los opinadores de oficio, como los califico, emiten conclusiones supuestamente basadas en el conocimiento para hacerte sentir que de alguna manera estás “defectuoso”. Incluso, cuando lo piensas, el consejo fue útil, pero se dio en un tono de voz que parece haber sido diseñado para demostrar de que tus ideas y tú, carecen por completo de validez.

Cuando algunos de los que te rodean hacen todo lo posible por hacerte sentir mal contigo mismo, la pregunta es si eres tú o son ellos. Porque, si normalmente, sientes que tu autoconcepto es bastante robusto, realmente no deberías verte afectado por algún pequeño evento que exponga tu error o falla. De hecho, cuando lo piensas, hay muchas personas que te hacen sentir cómodo estando con ellas sin sentirte débil o a la defensiva. Entonces revísate, ve lo bueno y lo malo que hay en ti, trabaja en mejorar lo negativo para mejorar, y cuando la critica llegue asúmela con equilibrio solo para sacarle provecho. Nada puede afectarte si tú no lo permites y eso requiere de mucho trabajo emocional.

Hay quienes tienen la facultad, porque nosotros se la damos, para que nos sintamos inseguros dentro de una relación “particular”, incluso cuando, en general, los señalados o perturbados tengan un sentido relativamente sólido de quiénes son. Por ello pienso, que lo más importante que debemos trabajar en nosotros es la aceptación y el amor propio, es decir, LA AUTOESTIMA, porque la experiencia de sentirse inseguro también crea mucha turbulencia emocional, lo que nos quita “salud mental”.

Las personas con autoestima alta tienen un sentido de sí mismas sólido, y suelen NO preocuparse cuando llega alguien que desafía esta base, aunque admito, que no todos los días dicha “coraza” es totalmente impermeable. Por consiguiente, lo esencial es siempre vivir desde la conciencia más el análisis para procesar lo que nos afecta y desecharlo.

A mí me funciona, no esperar mucho, de nada ni de nadie, de tal manera que, al esperar menos, no me sorprendo tanto o me decepciono poco cuando no obtengo lo mejor. De hecho, seguramente como en el mío, en tu propio círculo de amigos, familiares y compañeros de trabajo, hay algunas personas que refuerzan y otras que socavan tu propia seguridad.

En estos casos, es determinante preguntarte por qué estas personas desafían tu sentido básico de ti mismo. ¿Es porque son absolutamente críticas? ¿O se presentan como más deseables al no estar emocionalmente disponibles? Entonces pregúntate si ¿eres tú o son ellas? ¿Qué hace que las personas necesiten hacerte sentir inseguras?

Para responderte a algunas de estas inquietudes, mira fuera de tu propia relación con esos que fomentan tu inseguridad. ¿Cómo se relacionan con los demás y qué hacen los otros en su presencia? ¿Sientes que otros también se sienten disminuidos por su causa? Una vez que notes que son ellos y no tú, esto puede ayudarte a neutralizar tus interacciones con esos seres llenos de frustración. Adelantarte a ellos, sabiendo que serás guiado por el camino de la duda y la ansiedad, te permitirá hacer análisis más objetivos de la situación, para NO AFECTARTE.

En síntesis…

La manera de manejar a las personas que te hacen sentir inseguro es llevando tu foco hacia adentro, hacia tu interior, y reforzar tu autoestima. Solo porque alguien te lleva a cuestionarte no significa que seas inadecuado (a). También puede haber momentos en los cuales estás particularmente vulnerable. Ten en cuenta que nuestros sentimientos de seguridad pueden variar, día a día, y esto te ayudará a reducir la angustia que un individuo “X” pueda causarte.

¿Y… si es un tema de autoestima?

Llegados a este punto, también pudieras sentir que la del problema eres tú y en realidad sientes que no vales, entonces es necesario evaluar el por qué te sientes disminuido y no capaz. Algunas razones pueden ser:

Amistades o relaciones tóxicas que merman tu seguridad y amor propio.

Eres demasiado crítico, contigo y los demás.

No has encontrado un propósito claro de vida que te mantenga motivado y que te haga sentir valioso.

Te comparas con los demás, que es lo peor que podemos hacer.

Has sufrido una experiencia traumática que te ha marcado la vida.

Tienes dificultades para manejar el estrés y eso te hace sentir menos.

Padeces de una condición de salud mental, como los trastornos del estado de ánimo, entre ellos la depresión, que hacer sentir inutilidad.

Si te sientes identificado/a con algunos de estos síntomas busca ayuda de psicólogo/a profesional.

La próxima semana te hablare más sobre esto, lo analizaremos para darte soluciones, así que pendiente.

