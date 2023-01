¿Cómo organizarte y lograr tus objetivos este 2023?

Por María Laura García

Fijarse metas y luchar por ellas está íntimamente relacionado con el bienestar y la salud mental.

Todos, todos, sin duda, comenzado cada año, nos planteamos una cantidad de metas o sueños que deseamos alcanzar, y así tristemente, puede pasar una década y hasta una vida entera, repitiéndose la misma lista de propósitos, que no pasan de eso, de ser sueños o intenciones no cristalizadas, solo idealizadas una y otra vez.

La pregunta sería ¿Cómo maximizar las posibilidades para poder cristalizar tus metas en la vida? ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la manera en la que la motivación nos acercará a nuestras metas?

Pues simple, la motivación nace de ir probando poco a poco las mieles de pequeños éxitos y esos logros chiquitos a su vez surgen de tener muy claro qué queremos, más el plan paso a paso, que constituyen esos mini triunfos que te mencioné, que son esenciales para realizar el objetivo máximo.

La motivación también depende de si tenemos asumidas cuáles son nuestras capacidades y posibilidades de lograrlo, pero además de ser disciplinados y voluntariosos para luchar por lo que deseamos.

Entonces la CLAVE: Voluntad + constancia + análisis + plan + acción = metas cumplidas.

Cuidado: ¡La motivación no es suficiente para crear la vida que soñamos!

Queridos lectores, para conseguir aquello que nos proponemos no es suficiente con experimentar esa fuerza motivadora inicial; hay que saber gerenciarla y traducirla en acciones que nos ayuden a progresar, pero lo inicial y esencial es fijarnos objetivos para movernos y avanzar.

Importante es internalizar que fijarse metas y luchar por ellas está íntimamente relacionado con el bienestar y la salud mental. De hecho, uno de los principales motivos o síntomas en una depresión es la pérdida de ilusión e interés por objetivos vitales. En otras palabras, establecer metas nos ayuda a estar bien. Porque si no tenemos objetivos en la vida podemos pasar por una etapa de crisis existencial.

Entonces es imperante entender que, los objetivos son importantes para nuestro bienestar emocional y desarrollo personal e incluso laboral. Esto nos permitirá controlar aspectos psicológicos importantes como la atención, la autoconfianza o a la motivación, que son básicos para poder rendir a un nivel óptimo.

Indispensable…

Los objetivos deben ser realistas, específicos, medibles, alcanzables y deben ponérsele un tiempo determinado de consecución. Y es que el primer paso para alanzar las metas que nos proponemos consiste en delinearlas bien, de una manera que encajen con nuestro entorno, con nuestra situación presente y con nuestra disponibilidad de tiempo.

¿Cómo establecer los lineamentos para accionar y conseguir mis objetivos?

Mi intención es comentarles lo que me ha resultado a mi para lograr mis sueños y así mantener la ilusión en mi vida. Ahora bien, debes estar claro que mis recomendaciones debes adaptarlas a tu caso particular y a tus propias necesidades.

1. El inicio es hacer tu lista de metas, retadoras para salir de la caja, pero realizables, es decir, que esforzándote te resulte viable cumplirlas. Por tanto, debes analizar bien con qué recursos cuentas para accionar y llegar a tu objetivo. Céntrate en aquello que sepas que vas a poder desarrollar porque tus capacidades te lo permiten. Considera que, tienes que ser valiente y afrontar tus miedos, que son la primera barrera a enfrentar. Intenta que tus metas vayan en consonancia con tu vida personal, para que esta congruencia le impriman viabilidad.

Ahora bien, tampoco es que limitándote a lo que tienes vas a plantearte metas simples, deben ser desafiantes para mantenerte motivado y saliendo permanentemente de tu zona de confort, para con ello adquirir destrezas, seguridad y autoconfianza, pues todo esto fortalecerá tu autoestima.

¿Por qué es tan importante el proceso autorreflexivo? Porque esto te permitirá en la medida que avanzas, redireccionar, determinar nuevos pasos e incluso superar obstáculos gracias al recalculo.

2. Ten claro, siempre, todo lo positivo que puede proporcionar a tu vida el lograr esas metas que te has establecido. Visualízalo, vete en medio de la realización, asimila lo que puedes obtener y experimentar. Recordártelo a diario te dará fuerzas para superar los momentos difíciles, que siempre los hay.

Algo tan simple y repetido, seguro lo has visto mil veces, como crear un muro, con fotos que te permitan evocar tus sueños, hasta eso puede servirte de muleta o apoyo. Pega imagines en un corcho o pedazo de papel y cuélgalo en tu habitación o en el costado de tu lugar de trabajo, pues hay personas para las cuales el imaginar no es tan sencillo. No olvides nunca que soñar despierto es el primer paso para luchar por tus objetivos.

3. Comparte tus metas con personas positivas que te motiven, empujen a la acción y además puedan ser un apoyo en cuanto ideas y la ejecución de las tareas necesarias para lograr esos objetivos que te has planteado. Y busca asesoría de expertos si es posible, el prepararse siempre suma.

4. Ten paciencia y voluntad, porque puede que no todo salga como has deseado a la primera, una de las claves del éxito es levantarte tantas veces como te hayas caído, ya que es normal que no todo salga a la perfección. Evita escudarte en excusas absurdas cada vez que algo no vaya bien.

5. Desglosa tus objetivos, en metas pequeñas, de manera que, con ese plan de acción claro, puedas ir avanzando, escalón por escalón y, adicionalmente que puedas ir celebrando esos pequeños logros, hecho que te mantendrá motivado.

Así no verás muy lejana la consecución de tu “gran sueño”. Insisto, es importante desglosar los objetivos en metas a corto, medio y largo plazo, ya que es la clave de una correcta planificación.

6. Trata de poner fechas de consecución a las pequeñas metas, para no procrastinar en los pasos que debes dar para lograr lo que te has propuesto. Esto te mantendrá exigido y con el foco en el logro, siempre activo y ejecutando.

7. Plasma tu plan en papel. Escribe todo, esto a mí, me ayuda a no olvidar nada y también a evitar desviarme en el camino. Sin duda, te permitirá seguir el calendario que has establecido y no olvidar las ideas, estrategias o pasos a seguir que se te ocurran en el camino.

8. Tómate 10 minutos cada día, para leer lo escrito, visualizar lo que deseas, meditar en tu plan de vida. Esto te ayudará ordenar la agenda diaria para ejecutar en consecuencia.

9. Proponte, realizar, al menos, una acción diaria de las necesarias para alcanzar tus metas en este 2023. Por eso, insisto, márcate diariamente pequeños pasos para lograrlo paulatinamente. Cúmplete a ti mismo, tu debes ser tu propia razón, eres el protagonista de tu vida. Con ello, estoy segura, alcanzarás todo lo que te propongas, sin siquiera darte cuenta.

Finalmente …

Todos tenemos o debemos tener unos objetivos y luchar por alcanzarlos, para sentirnos vivos y motivados diariamente (ocupados), pues son estos los que nos empujarán cada día a esforzarnos y a dar lo mejor de nosotros mismos.

Empéñate en ser responsable y comprometido con lo que quieres conseguir, esa siempre ha sido mi clave. Los que son exitosos, lo han conseguido porque han logrado coherencia en sus acciones para llegar a sus metas. Seguro te encontrarás con problemas que te incitarán a dejarlo todo, pero muestra que eres persistente e inténtalo de nuevo siempre.

REDES:

Instagram: @ATuSalud

YouTube: ATuSaludconMariaLauraGarcia

Facebook: ATuSaludEnLinea

Twitter: ATuSaludEnLinea

Caraota Digital no se hace responsable por las opiniones, calificaciones y conceptos emitidos en las columnas de opinión publicadas en este medio.